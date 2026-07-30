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Eddie Howe, Al-Ahli teknik direktörü St James' Park'ta görevi devralmaya hazırlanırken Newcastle'dan ayrılacak
Howe, Tyneside’daki görev süresini noktaladı
The Athletic'e göre Howe, Newcastle teknik direktörlüğü görevinden ayrılmaya hazırlanıyor ve böylece Tyneside'daki beş yıllık dönemi sona eriyor. Geçen sezonun sonunda ilk etapta görevde kalma kararı almasına rağmen 48 yaşındaki çalıştırıcı fikrini değiştirdi ve kulüp yönetimine futbola ara vermek istediğini bildirdi.
Ayrılık dostane şekilde gerçekleşiyor ve Newcastle yetkilileri de onun vedasına şimdiden oldukça hazırlıklı. Howe'un St James' Park'taki halefi olarak Al Ahli Teknik Direktörü Jaissle'ı göreve getirmek için şu anda ileri düzey görüşmeler yürütülüyor.
- Getty Images Sport
Jaissle, birinci halef adayı olarak öne çıkıyor
Aynı habere göre, teknik direktörlük görevini devralmak için en güçlü aday olarak Jaissle öne çıktı. Alman teknik adamın, Al Ahli'yi de yöneten Newcastle'ın çoğunluk hissedarı Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'yla (PIF) güçlü bir bağı bulunuyor.
38 yaşındaki teknik direktör, agresif ve yüksek tempolu hücum futboluyla Red Bull Salzburg'da üst üste iki Avusturya Bundesliga şampiyonluğu ve Avusturya Kupası kazanarak parlak bir itibar inşa etti. 2023'te Al Ahli'ye geçmesinden bu yana ise, Suudi ekibini 2025 ve 2026'da üst üste AFC Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarına taşıyarak teknik adamlık kariyerindeki seviyesini pekiştirdi.
Newcastle’ı dönüştürmek ve kupa hasretine son vermek
Howe, Kasım 2021'de Steve Bruce'un yerine geçtiğinde kulüp 19. sırada sürünüyordu ve St James' Park'ta arkasında önemli bir miras bıraktı. Newcastle United'ı kısa sürede Premier League'de tutmayı başardı, ardından 2022-23'teki tarihi sezonda Şampiyonlar Ligi bileti aldı.
Onun taçlanan başarısı 2025'te geldi; Newcastle United, Liverpool'a karşı Carabao Cup'ı kazanarak kulübün büyük bir kupa için 70 yıllık acı dolu bekleyişine son verdi. Ancak zorlu geçen 2025-26 sezonunda Newcastle United, Premier League'i 12. sırada bitirdi ve Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Barcelona karşısında ağır bir eleniş yaşadı.
- Getty Images Sport
Yaz transfer çalkantısının ortasında yeniden yapılanma
Sezon sonu toplantılarında Matfen Hall'da PIF delegelerinden tam destek almasına rağmen, Howe'un ani ayrılığı Newcastle'ın bir başka önemli değişim yazına girmesine yol açtı. Kadro, transfer piyasasında yapılan yüksek profilli oyuncu satışlarının ardından büyük bir yeniden yapılanma sürecinden geçiyor.
Newcastle, Anthony Gordon'ın £69,3 milyon karşılığında Barcelona'ya ve Sandro Tonali'nin £100 milyonluk anlaşmayla Tottenham Hotspur'a transferlerine zaten onay verdi. Arsenal'in yıldız orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes'i kadrosuna katmak için aktif şekilde girişimlerde bulunduğu ortamda, Jaissle'ın göreve atanması resmiyet kazandığında kadroyu yeniden şekillendirme konusunda hemen bir sınavla karşı karşıya kalacak.
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