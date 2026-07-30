The Athletic'e göre Howe, Newcastle teknik direktörlüğü görevinden ayrılmaya hazırlanıyor ve böylece Tyneside'daki beş yıllık dönemi sona eriyor. Geçen sezonun sonunda ilk etapta görevde kalma kararı almasına rağmen 48 yaşındaki çalıştırıcı fikrini değiştirdi ve kulüp yönetimine futbola ara vermek istediğini bildirdi.

Ayrılık dostane şekilde gerçekleşiyor ve Newcastle yetkilileri de onun vedasına şimdiden oldukça hazırlıklı. Howe'un St James' Park'taki halefi olarak Al Ahli Teknik Direktörü Jaissle'ı göreve getirmek için şu anda ileri düzey görüşmeler yürütülüyor.