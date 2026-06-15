Eberechi Eze, Şampiyonlar Ligi finalinde penaltıyı kaçırmış olmasına rağmen, 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere adına penaltı atması durumunda, penaltı koşusundaki titremesini değiştirmeyeceğini vurguluyor

İngiltere Milli Takımı'nın penaltı atışlarıyla karmaşık bir geçmişi var, ancak Eze, ABD, Meksika veya Kanada'da yapılacak eleme turlarında böyle bir durum ortaya çıkarsa sahneye çıkmaya hazır. Kendine olan güveninin sarsılmadığını ve bu sorumluluğu yine seve seve üstleneceğini vurguluyor.

"Eğer çağrılırsam, elbette. Neden atmayayım ki?" diyen Eze, "Futbol her şeyle doludur ve her şeyi olduğu gibi kabul etmeye çalışmalı, olabildiğince tadını çıkarmalısınız. Şampiyonlar Ligi finalinde oynamak istediğim yer, yapmak istediğim şey. Gelecek sezon yine bunun için mücadele edeceğiz ve penaltı atılacak olursa yine orada olacağım."