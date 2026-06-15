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Eberechi Eze, Şampiyonlar Ligi finalinde penaltıyı kaçırmış olmasına rağmen, 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere adına penaltı atması durumunda, penaltı koşusundaki titremesini değiştirmeyeceğini vurguluyor
Tekniğini değiştirmeyi reddediyor
Eze, Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'e karşı oynanan ve büyük baskı altında geçen penaltı atışlarında golü kaçırmış olmasına rağmen, bu yaz kendine özgü penaltı stilini sürdüreceğini doğruladı. 27 yaşındaki oyuncu, İngiltere'nin 60 yıldır beklediği büyük bir uluslararası kupa zaferini elde etmeyi hedefleyen Thomas Tuchel'in 26 kişilik kadrosunda yer alıyor.
Budapeşte'deki son hayal kırıklığının yönteminde bir değişikliğe yol açıp açmayacağı sorulduğunda Eze kararlı bir tavır sergiledi. "Hayır, uzun süredir penaltı atıyorum ve bu yolculuğun bir parçası" diye açıkladı. "Gelişmeye devam etmeli, gelişmek için yeni yollar bulmalısın. Bu konuda çok fazla stres yapmayacağım çünkü bu pozisyonda olmamın bir nedeni olduğunu ve bunun arkasında yatan tüm antrenmanları biliyorum."
- Getty Images Sport
Bir başka penaltı atışlarına hazır
İngiltere Milli Takımı'nın penaltı atışlarıyla karmaşık bir geçmişi var, ancak Eze, ABD, Meksika veya Kanada'da yapılacak eleme turlarında böyle bir durum ortaya çıkarsa sahneye çıkmaya hazır. Kendine olan güveninin sarsılmadığını ve bu sorumluluğu yine seve seve üstleneceğini vurguluyor.
"Eğer çağrılırsam, elbette. Neden atmayayım ki?" diyen Eze, "Futbol her şeyle doludur ve her şeyi olduğu gibi kabul etmeye çalışmalı, olabildiğince tadını çıkarmalısınız. Şampiyonlar Ligi finalinde oynamak istediğim yer, yapmak istediğim şey. Gelecek sezon yine bunun için mücadele edeceğiz ve penaltı atılacak olursa yine orada olacağım."
Saka ve Rashford'dan dersler
Eze, Euro 2020 finalinde benzer bir hayal kırıklığı yaşayan takım arkadaşları Bukayo Saka ve Marcus Rashford'dan tavsiye aldı. Arsenal oyuncusu, bu deneyimlerin gelişim açısından hayati önem taşıdığına inanıyor ve en üst düzeyde performans gösterebilmek için gereken zihinsel dayanıklılığa odaklanıyor.
Forvet, "Tüm büyük oyuncular önemli penaltıları kaçırmış, bu tür anlar yaşamıştır" dedi. "Herkesten bu anlar hakkında konuşmam için mesajlar aldım. Benim için bu, hiç yaşanmamasını dilediğim bir şey değil. Yaşandığı için minnettarım. Bundan ders çıkaracağım, öğreneceğim ve yoluma devam edeceğim. Dürüst olmak gerekirse, onlarla konuşmadan önce bile büyük oyuncuların kendilerini nasıl taşıdıklarını görebilirsiniz. Öne çıkarsınız, yapmanız gerekeni yaparsınız. Kaçırırsanız kaçırırsınız. Gol atarsanız gol atarsınız. Önemli olan devam etme zihniyetine sahip olmaktır. Bu, yolculuğun bir parçasıdır."
- Getty Images Sport
Kampta kazanma ruhu
Şampiyonlar Ligi finali yenilgiyle sonuçlansa da Eze, Arsenal’in 2004’ten bu yana kazandığı ilk Premier Lig şampiyonluğunun verdiği moralle İngiltere kadrosuna katıldı. O, bu sezon kulüp düzeyinde başarıya ulaşmış oyunculardan oluşan Tuchel’in kadrosundaki kazanma kültürünün, Dünya Kupası serüvenlerinde belirleyici bir faktör olacağına inanıyor.
Oyuncu sözlerini şöyle tamamladı: "Bir oyuncunun özgüvenini korumak için, başarıyı tatmak, hedeflediğin şeyi başarmak çok önemli. Bu sana farklı bir özgüven katıyor ve bunu deneyimleyen birçok oyuncunun varlığı bize burada kesinlikle yardımcı olacak. Her yıl bir yıl daha tecrübe kazanıyorsunuz ve bir sonraki aşama için önemli olan farklı şeyler elde ediyorsunuz. Kazanmak size inanç verir, sonuna kadar gidebileceğinize dair kendinize güven verir. Hepimiz bunu kesinlikle kullanacağız."