Messi'nin olağanüstü milli takım kariyerinde nihayet perde indi ve futbol dünyası da saygısını sunmakta gecikmedi. Saygı mesajlarına öncülük edenler arasında onun en büyük bireysel rakibi Ronaldo da vardı; sosyal medyada duygusal bir mesaj paylaştı. Messi, veda maçının ardından Instagram'da içten bir paylaşımla yolculuğunu değerlendirdikten sonra Ronaldo, dünya genelinde yankı uyandıran derin hayranlık içeren sözlerle karşılık verdi.

Ronaldo'nun mesajı kısa olsa da büyük ağırlık taşıyordu ve Messi'nin ardında bıraktığı mirasa dikkat çekiyordu. 41 yaşındaki Portekiz kaptanı şu ifadeleri kullandı: 'Leo, ülkene hizmet ederek geçirdiğin bunca yıl ve sonsuza dek yaşayacak bir hikâye. Arjantin ile başardıkların için sana tüm saygım. Kucak dolusu sevgiler.'