Getty Images Sport
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'Ebediyen yaşayacak bir hikâye' - Cristiano Ronaldo, Arjantin efsanesi Lionel Messi son uluslararası maçına çıktıktan sonra duygusal bir saygı duruşunda bulundu
Ronaldo, en büyük rakibini onurlandırdı
Messi'nin olağanüstü milli takım kariyerinde nihayet perde indi ve futbol dünyası da saygısını sunmakta gecikmedi. Saygı mesajlarına öncülük edenler arasında onun en büyük bireysel rakibi Ronaldo da vardı; sosyal medyada duygusal bir mesaj paylaştı. Messi, veda maçının ardından Instagram'da içten bir paylaşımla yolculuğunu değerlendirdikten sonra Ronaldo, dünya genelinde yankı uyandıran derin hayranlık içeren sözlerle karşılık verdi.
Ronaldo'nun mesajı kısa olsa da büyük ağırlık taşıyordu ve Messi'nin ardında bıraktığı mirasa dikkat çekiyordu. 41 yaşındaki Portekiz kaptanı şu ifadeleri kullandı: 'Leo, ülkene hizmet ederek geçirdiğin bunca yıl ve sonsuza dek yaşayacak bir hikâye. Arjantin ile başardıkların için sana tüm saygım. Kucak dolusu sevgiler.'
- Getty Images Sport
Arjantinli ikon için yakışan bir veda
Messi'nin Arjantin formasıyla son vedası, efsanevi hücum oyuncusunun Nicolas Otamendi ve Nico Paz'ın gollerinde hem ağları sarsıp hem de asist yaparak Benin karşısında 3-0'lık galibiyeti getirmesiyle, taraftarların son yirmi yılda kendisinden beklemeye alıştığı kadar klinik ve etkili oldu.
Bu galibiyet, Messi'nin 208 maça çıkıp 126 gol attığı muhteşem milli takım kariyerinin kutlama niteliğinde bir finali oldu; Arjantinli yıldız, 2014 ve 2026'da da finale yükseldikten sonra 2022 Dünya Kupası'nı kaldırarak sporun zirvesine ulaştı, buna ek olarak 2021 ve 2024'te iki Copa America şampiyonluğu ile 2022 Finalissima zaferi yaşadı.
Portekizli süperstar için zıt kaderler
Messi, milli takım hikâyesini masalsı bir sonla tamamlarken, Ronaldo ise şu anda Portekiz ile çok daha çalkantılı bir dönemden geçiyor; 27 Eylül'de Norveç karşısında 4-2 kazanılan maçta yedek kulübesinde kalıp süre almamasının ardından bu hafta başında kamptan ayrıldı.
Son olarak UEFA Uluslar Ligi maçları serisindeki rolüne ilişkin kendisine verilen sözlerin tutulmadığını söyleyerek milli takım teknik direktörü Jorge Jesus'u asılsız vaatlerde bulunmakla suçlamasıyla kriz daha da derinleşti.
- Getty Images Sport
Efsanevi bir uluslararası dönemin sonu
Messi-Ronaldo rekabetinin ardındaki istatistikler baş döndürücü ve modern futbolda tekrar edilmesi pek olası değil. İkili, 2008 ile 2023 yılları arasında bireysel ödül sahnesine damga vurarak toplamda 13 Ballon d'Or kazandı. Messi, sekiz zaferle bu özel yarışta rekoru elinde bulundururken Ronaldo ise prestijli altın topu beş kez kazandı; bu da ikiliyle futbol dünyasının geri kalanı arasındaki devasa farkı gözler önüne seriyor.
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