EA Sports FC 26 WSL oyuncu puanları: Alessia Russo liderlik ediyor, Lionesses yazın kazandığı zaferin ardından puan artışıyla ödüllendirildi

Gunners'ın forveti Russo ve Manchester City'nin forveti Khadija Shaw, geçen sezon 12 golle WSL'nin en golcü oyuncuları oldular ve şimdi Arsenal'in yıldızı ve sezonun en iyi oyuncusu Mariona Caldentey ile birlikte 89 puan alarak ligin en iyileri oldular. Chelsea'den Guro Reiten 88 puanla dördüncü sırada yer alırken, Arsenal'den Chloe Kelly, Lionesses'ten Lucy Bronze, Leah Williamson, Beth Mead, Lauren Hemp ve Millie Bright ile 87 puanla eşit durumda. Ella Toone, 85 puanla Manchester United'ın en yüksek puanlı oyuncusu olarak 16. sırada yer alıyor.