Alessia Russo, Ella Toone, and Chloe Kelly EA Sports FC 26
Richard Mills

Çeviri:

EA Sports FC 26 WSL oyuncu puanları: Alessia Russo liderlik ediyor, Lionesses yazın kazandığı zaferin ardından puan artışıyla ödüllendirildi

Arsenal'in yıldızı Alessia Russo, yakında piyasaya çıkacak EA Sports FC 26 oyununda Kadınlar Süper Ligi'nin en yüksek puanlı oyuncusu olarak onaylandı.

  • EA Sports FC 26 puanları açıklandı
  • Russo, WSL sıralamasında zirvede
  • Lionesses de yüksek puan aldı
  • Alessia Russo, Mariona Caldentey, and Khadija ShawEA Sports FC 26

    RUSSO, CALDENTEY VE SHAW İLE OYUNCU DEĞERLENDİRMELERİNDE LİDER

    Gunners'ın forveti Russo ve Manchester City'nin forveti Khadija Shaw, geçen sezon 12 golle WSL'nin en golcü oyuncuları oldular ve şimdi Arsenal'in yıldızı ve sezonun en iyi oyuncusu Mariona Caldentey ile birlikte 89 puan alarak ligin en iyileri oldular. Chelsea'den Guro Reiten 88 puanla dördüncü sırada yer alırken, Arsenal'den Chloe Kelly, Lionesses'ten Lucy Bronze, Leah Williamson, Beth Mead, Lauren Hemp ve Millie Bright ile 87 puanla eşit durumda. Ella Toone, 85 puanla Manchester United'ın en yüksek puanlı oyuncusu olarak 16. sırada yer alıyor.

  • EA SPORTS FC 26 EN İYİ WSL PUANLARI

    Barclays Kadınlar Süper Ligi'nin ilk 26 sırası

    Sıra

    Ad

    Soyadı

    Ortak Ad

    OVR (Genel puan)

    Pozisyon

    Takım

    Lig

    1

    Alessia

    Russo

    		 

    89

    ST

    Arsenal

    Barclays WSL

    2

    María Francesca

    Caldentey Oliver

    Mariona

    89

    CM

    Arsenal

    Barclays WSL

    3

    Khadija

    Shaw

    		 

    89

    ST

    Manchester City

    Barclays WSL

    4

    Guro

    Reiten

    		 

    88

    LM

    Chelsea

    Barclays WSL

    5

    Chloe

    Kelly

    		 

    87

    RM

    Arsenal

    Barclays WSL

    6

    Lucy

    Bronze

    		 

    87

    RB

    Chelsea

    Barclays WSL

    7

    Leah

    Williamson

    		 

    87

    CB

    Arsenal

    Barclays WSL

    8

    Beth

    Mead

    		 

    87

    RM

    Arsenal

    Barclays WSL

    9

    Lauren

    Hemp

    		 

    87

    LW

    Manchester City

    Barclays WSL

    10

    Katie

    McCabe

    		 

    87

    LB

    Arsenal

    Barclays WSL

    11

    Millie

    Bright

    		 

    87

    CB

    Chelsea

    Barclays WSL

    12

    Sam

    Kerr

    		 

    87

    ST

    Chelsea

    Barclays WSL

    13

    Grace

    Geyoro

    		 

    86

    CM

    London City

    Barclays WSL

    14

    Sandy

    Baltimore

    		 

    85

    LM

    Chelsea

    Barclays WSL

    15

    Erin

    Cuthbert

    		 

    85

    CDM

    Chelsea

    Barclays WSL

    16

    Ella

    Toone

    		 

    85

    CAM

    Manchester Utd

    Barclays WSL

    17

    Caitlin

    Foord

    		 

    85

    LM

    Arsenal

    Barclays WSL

    18

    Yui

    Hasegawa

    		 

    85

    CDM

    Manchester City

    Barclays WSL

    19

    Vivianne

    A

    		 

    85

    ST

    Manchester City

    Barclays WSL

    20

    Kim

    Little

    		 

    85

    CDM

    Arsenal

    Barclays WSL

    21

    Lauren

    James

    		 

    85

    RM

    Chelsea

    Barclays WSL

    22

    Naomi

    Girma

    		 

    85

    CB

    Chelsea

    Barclays WSL

    23

    Keira

    Walsh

    		 

    85

    CDM

    Chelsea

    Barclays WSL

    24

    Chiamaka

    Nnadozie

    		 

    85

    GK

    Brighton

    Barclays WSL

    25

    Hannah

    Hampton

    		 

    84

    GK

    Chelsea

    Barclays WSL

    26

    Sjoeke

    Nüsken

    		 

    84

    CDM

    Chelsea

    Barclays WSL

  • EA Sports FC 26 WSL player ratingsEA Sports FC 26

    ARSENAL, WSL'DE İLK 10'U DOMİNE EDİYOR AMA AVRUPA'DA DEĞİL

    Russo, Caldentey ve Shaw, ilk 10'da altı Arsenal oyuncusunun yer aldığı WSL sıralamasında başı çekse de, Avrupa'da ilk üçte yer almıyorlar. İspanya'nın yıldızları Alexia Putellas ve Aitana Bonmati 91 puanla eşit durumda, Barcelona takım arkadaşları Caroline Graham Hansen ise 90 puanla üçüncü sırada. Bu arada, Lionesses'in bu yaz Euro finalinde İspanya'yı yenmesinin oyuncu sıralamalarına olumlu etkisi olmuş olabilir.

  • SIRADA NE VAR?

    EA Sports FC 26 Ultimate Edition 19 Eylül 2025'te piyasaya sürülecek, ancak oyunun Standart Sürümü bir hafta sonra, 26 Eylül'de çıkacak. Bu arada, WSL maçları bu hafta sonu da devam edecek.

