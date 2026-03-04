Goal.com
Mohamed Salah, Erling Haaland, and Alexander IsakGetty Images/GOAL
Richard Mills

Çeviri:

EA Sports FC 26 Premier League oyuncu puanları: Mohamed Salah, Erling Haaland ve Rodri'yi geride bırakırken Alexander Isak büyük bir yükseliş kaydetti

Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, yakında çıkacak olan EA Sports FC 26 oyununda en yüksek puanlı Premier League oyuncuları arasında birinci sırada yer aldı.

  • EA Sports FC 26 puanları açıklandı
  • Premier Lig'in en iyi 26 yıldızı açıklandı
  • Salah, Haaland, Rodri, Isak ve diğerlerini geride bıraktı
  • EA Sports FC 26 Premier League player ratingsEA Sports FC 26

    SALAH, FC 26'DA RODRI VE HAALAND'IN ÖNÜNDE

    Mısırlı milli oyuncunun EA Sports FC 26 genel sıralamasında Real Madrid'den Kylian Mbappe ile birlikte 91 puanla zirvede olduğu ortaya çıktıktan sonra, Premier League'in önde gelen 26 oyuncusunun daha ayrıntılı bir sıralaması yayınlandı. Manchester City'den Rodri ve Erling Haaland 90 puanla ikinci sırada yer alırken, Liverpool'un stoper oyuncusu Virgil van Dijk de aynı puanı aldı. Bu arada, Reds'in yaz transferi Alexander Isak, geçen yıl 85 puandan bu yıl 88 puana yükseldi

  • EA SPORTS FC 26 EN İYİ PREMIER LİG DEĞERLENDİRMELERİ

    Premier Lig'in ilk 26 sırası

    Sıra

    İsim

    Soyadı

    Ortak Ad

    OVR (Genel puan)

    Pozisyon

    Takım

    Lig

    1

    Mohamed

    Salah

    		 

    91

    RM

    Liverpool

    Premier Lig

    2

    Rodrigo

    Hernandez Cascante

    Rodri

    90

    CDM

    Manchester City

    Premier Lig

    3

    Virgil

    van Dijk

    		 

    90

    CB

    Liverpool

    Premier League

    4

    Erling

    Haaland

    		 

    90

    ST

    Manchester City

    Premier Lig

    5

    Gianluigi

    Donnarumma

    		 

    89

    GK

    Manchester City

    Premier Lig

    6

    Alisson

    Ramses Becker

    Alisson

    89

    GK

    Liverpool

    Premier Lig

    7

    Florian

    Wirtz

    		 

    89

    CAM

    Liverpool

    Premier Lig

    8

    Alexander

    Isak

    		 

    8

    ST

    Liverpool

    Premier Lig

    9

    Gabriel

    dos S. Magalhaes

    Gabriel

    88

    CB

    Arsenal

    Premier Lig

    10

    Bukayo

    Saka

    		 

    8

    RW

    Arsenal

    Premier Lig

    11

    Cole

    Palmer

    		 

    87

    CAM

    Chelsea

    Premier Lig

    12

    Moisés

    Caicedo

    		 

    87

    CDM

    Chelsea

    Premier Lig

    13

    Declan

    Rice

    		 

    87

    CDM

    Arsenal

    Premier Lig

    14

    Bruno Miguel

    Borges Fernandes

    Bruno Fernandes

    87

    CAM

    Man Utd

    Premier Lig

    15

    William

    Saliba

    		 

    87

    CB

    Arsenal

    Premier Lig

    16

    Alexis

    Mac Allister

    		 

    87

    CM

    Liverpool

    Premier Lig

    17

    Martin

    Odegaard

    		 

    87

    CM

    Arsenal

    Premier Lig

    18

    David

    Raya Martin

    David Raya

    87

    GK

    Arsenal

    Premier Lig

    19

    Viktor

    Gyokeres

    		 

    87

    ST

    Arsenal

    Premier Lig

    20

    Ruben Santos

    Gato Alves Dias

    Ruben Dias

    86

    CB

    Manchester City

    Premier Lig

    21

    Bruno

    Guimarães Moura

    Bruno Guimarães

    86

    CM

    Newcastle Utd

    Premier Lig

    22

    Ibrahima

    Konate

    		 

    86

    CB

    Liverpool

    Premier Lig

    23

    Sandro

    Tonali

    		 

    86

    CDM

    Newcastle Utd

    Premier Lig

    24

    Tijjani

    Reijnders

    		 

    86

    CM

    Manchester City

    Premier Lig

    25

    Ryan

    Gravenberch

    		 

    85

    CDM

    Liverpool

    Premier Lig

    26

    Youri

    Tielemans

    		 

    85

    CM

    Aston Villa

    Premier Lig

  • EA Sports FC 26 Premier League player ratingsEA Sports FC 26

    LIVERPOOL VE MAN CITY İLK 10'U DOMİNE EDİYOR

    Tabloda görüldüğü gibi, genel sıralamada ilk 10'da beş Liverpool oyuncusu yer alırken, City'nin ilk beşte üç oyuncusu bulunuyor. Arsenal ikilisi Gabriel Magalhaes ve BukayoSaka 88 puanla son iki sırayı paylaşırken, Chelsea'den Cole Palmer 87 puanla 11. sırada yer alarak sıralamanın zirvesindeki bu tekeli bozan ilk oyuncu oldu. Bruno Fernandes, Manchester United'ın tek temsilcisi olarak 87 puanla 14. sırada yer alıyor. Geleneksel "Büyük Altı"nın dışında, Newcastle United'dan Bruno Guimaraes ve Sandro Tonali 86 puanla, Aston Villa'dan Youri Tielemans ise 85 puanla sıralamada yer alıyor. 

  • EA SPORTS FC 26 ÇIKIŞ TARİHİ

    Popüler futbol oyunu 26 Eylül 2025'te piyasaya sürülecek. Premier Lig oyuncularının tam sıralaması çok yakında herkesin erişimine açılacak.

0