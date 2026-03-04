EA Sports FC 26 Premier League oyuncu puanları: Mohamed Salah, Erling Haaland ve Rodri'yi geride bırakırken Alexander Isak büyük bir yükseliş kaydetti

Tabloda görüldüğü gibi, genel sıralamada ilk 10'da beş Liverpool oyuncusu yer alırken, City'nin ilk beşte üç oyuncusu bulunuyor. Arsenal ikilisi Gabriel Magalhaes ve BukayoSaka 88 puanla son iki sırayı paylaşırken, Chelsea'den Cole Palmer 87 puanla 11. sırada yer alarak sıralamanın zirvesindeki bu tekeli bozan ilk oyuncu oldu. Bruno Fernandes, Manchester United'ın tek temsilcisi olarak 87 puanla 14. sırada yer alıyor. Geleneksel "Büyük Altı"nın dışında, Newcastle United'dan Bruno Guimaraes ve Sandro Tonali 86 puanla, Aston Villa'dan Youri Tielemans ise 85 puanla sıralamada yer alıyor.