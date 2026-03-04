Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Mohamed Salah Kylian MbappeGetty
Gill Clark

Çeviri:

EA Sports FC 26 oyuncu derecelendirmeleri: Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ortada yokken, Mohamed Salah ve Kylian Mbappe en iyi erkek yıldızlar olarak başı çekiyor

EA Sports FC 26'nın en iyi oyuncuları açıklandı ve sıralamanın en üstünde bazı değişiklikler oldu.

  • EA Sports FC 26 puanları açıklandı
  • Mbappe ve Salah başı çekiyor
  • Lamine Yamal ilk kez ilk 10'a girdi
GOAL'ü WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱

EA SPORTS uygulamasıyla oyuna daha da yakın olun

EA SPORTS uygulaması, gerçek dünya futbolu ile en sevdiğiniz oyunlar arasındaki boşluğu dolduran mükemmel bir mobil arkadaş. Canlı skorlar, uzman analizleri ve özel ödüllere erişmek için uygulamayı şimdi indirin.

Neden uygulamayı indirmelisiniz?

  • Gerçek Zamanlı Haberler: Dünyanın en büyük liglerinden ışık hızında canlı skorlar ve istatistikler alın.
  • Premium İçgörüler: The Athletic entegrasyonu ile uzman gazetecilik ve taktik analizlere erişin.
  • Etkileşimli Oyun: Günlük trivia, taraftar anketleri ve maç tahminleriyle bilgilerinizi test edin.
  • Özel Ödüller: Aktif kalarak benzersiz oyun içi içeriklerin ve EA SPORTS ödüllerinin kilidini açın.
  • 3D Maç Görselleri: Gelişmiş "Sanal Play-by-Play" teknolojisi ile aksiyonu her açıdan izleyin.

EA SPORTS uygulamasıyla oyuna daha da yakın olunŞimdiindirin

  • EA Sports FC 26 ratings top men's playersEA Sports

    SALAH VE MBAPPE FC 26'DA ZİRVEDE

    Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, EA Sports FC'nin son sürümünde ilk 26'ya bile giremedikleri için, sıralamanın üst sıralarında yer almıyorlar. Mbappe ve Salah, 91 puanla listenin başında yer alırken, Ousmane Dembele, Rodri, Virgil van Dijk, Jude Bellingham ve Erling Haaland 90 puanla onları takip ediyor. Diğer yandan, Manchester City'nin yeni kalecisi Gianluigi Donnarumma ve Liverpool'un yıldızı Alisson, 89 puanla en iyi kaleciler arasında yer alıyor.

    • Reklam

  • EA SPORTS FC 26 EN İYİ PUANLAR

    SıraOyuncuPozisyon Puan
    1Mohamed SalahSağ Orta Saha91
    2Kylian MbappéST91
    3Ousmane Dembélé ST90
    4RodriCDM90
    5Virgil van DijkCB90
    6Jude BellinghamCAM90
    7Erling HaalandST90
    8Raphinha LM89
    9Lamine YamalRM89
    10Achraf Hakimi RB89
    11VitinhaCM89
    12Gianluigi DonnarummaGK89
    13Pedri CM89
    14Joshua KimmichCDM89
    15Alisson BeckerGK89
    16Harry KaneST89
    17Federico ValverdeMF89
    18Vinicius JrSol Kanat89
    19Florian Wirtz CAM89
    20Thibaut CourtoisGK89
    21Robert LewandowskiST88
    22Lautaro MartinezST88
    23Alexander IsakST88
    24Jamal MusialaCAM88
    25Gabriel MagalhãesCB88
    26Bukayo SakaSağ kanat88

  • YAMAL İLK 10'A GİRDİ

    En büyük sıçramayı yapanlardan biri, ilk kez ilk 10'a giren Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal. Yetenekli genç oyuncunun puanı geçen yılki sıralamasına göre sekiz puan yükseldi, bu da onu oyundaki en yüksek puanlı dokuzuncu süperstar yaptığı anlamına geliyor. Önemli yükselişler kaydeden diğer oyuncular arasında Yamal'ın Barcelona takım arkadaşı Raphinha (+5), o da ilk 10'a girerken, PSG'nin savunma oyuncusu Achraf Hakimi (+5) de yer alıyor.

  • EA Sports FC 26 ratings top men's players 2EA Sports

    EA SPORTS FC 26 ÇIKIŞ TARİHİ

    EA SPORTS FC 26'nın tam puan veritabanı, 760'tan fazla kulüpten 20.000'den fazla oyuncuyu ve 35'tenfazla oynanabilir ligi içermektedir. Tam liste 13 Eylül Cuma günü açıklanacak, oyun ise 26 Eylül 2025'te dünya çapında piyasaya sürülecektir.

    YARARLI BAĞLANTILAR

FA Kupası
Wolverhampton Wanderers crest
Wolverhampton Wanderers
WOL
Liverpool crest
Liverpool
LIV
La Liga
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
0