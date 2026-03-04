EA Sports FC 26 oyuncu derecelendirmeleri: Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ortada yokken, Mohamed Salah ve Kylian Mbappe en iyi erkek yıldızlar olarak başı çekiyor

En büyük sıçramayı yapanlardan biri, ilk kez ilk 10'a giren Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal. Yetenekli genç oyuncunun puanı geçen yılki sıralamasına göre sekiz puan yükseldi, bu da onu oyundaki en yüksek puanlı dokuzuncu süperstar yaptığı anlamına geliyor. Önemli yükselişler kaydeden diğer oyuncular arasında Yamal'ın Barcelona takım arkadaşı Raphinha (+5), o da ilk 10'a girerken, PSG'nin savunma oyuncusu Achraf Hakimi (+5) de yer alıyor.