EA Sports FC 26'nın en iyi genç oyuncuları: Kariyer Modunda en yüksek potansiyele sahip genç forvetler, orta saha oyuncuları, savunma oyuncuları ve kaleciler

EA Sports FC 26 Kariyer Modunda yeni bir kaydetme başlatıyorsanız, geleceğe odaklanmanız ve mevcut en iyi genç oyuncuları transfer etmeniz gerekir. İster bir sonraki Lionel Messi'nin yeteneğini kadrosuna katmak isteyen büyük bir kulüp, ister bir basamak olarak hizmet ederek kar elde etmek isteyen daha küçük bir takım olun, yüksek potansiyelli genç oyuncuları satın almak oyunun önemli bir parçasıdır.

GOAL, Kariyer Modunda hızlı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olmak için forvetlerden orta saha oyuncularına, defans oyuncularından kalecilere kadar her pozisyonda transfer edebileceğiniz en iyi genç oyuncuları sizlere sunuyor.

ANAHTAR:POS = Pozisyon | CR = Mevcut Puan | PR = Potansiyel Puan

FC 26 hakkında bilinmesi gerekenler