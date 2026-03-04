Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
EA Sports FC 26 best young players wonderkids Lamine Yamal EndrickEA Sports/GOAL composite
Ryan Kelly

Çeviri:

EA Sports FC 26'nın en iyi genç oyuncuları: Kariyer Modunda en yüksek potansiyele sahip genç forvetler, orta saha oyuncuları, savunma oyuncuları ve kaleciler

EA Sports FC 26'da bir hanedanlık kurma sürecindeyseniz, genç yeteneklere yatırım yapmanız gerekecek - GOAL size bu konuda yardımcı olacak.

EA Sports FC 26 Kariyer Modunda yeni bir kaydetme başlatıyorsanız, geleceğe odaklanmanız ve mevcut en iyi genç oyuncuları transfer etmeniz gerekir. İster bir sonraki Lionel Messi'nin yeteneğini kadrosuna katmak isteyen büyük bir kulüp, ister bir basamak olarak hizmet ederek kar elde etmek isteyen daha küçük bir takım olun, yüksek potansiyelli genç oyuncuları satın almak oyunun önemli bir parçasıdır.

GOAL, Kariyer Modunda hızlı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olmak için forvetlerden orta saha oyuncularına, defans oyuncularından kalecilere kadar her pozisyonda transfer edebileceğiniz en iyi genç oyuncuları sizlere sunuyor.

ANAHTAR:POS = Pozisyon | CR = Mevcut Puan | PR = Potansiyel Puan

EA SPORTS uygulamasıyla oyuna daha da yakın olun

EA SPORTS uygulaması, gerçek dünya futbolu ile en sevdiğiniz oyunlar arasındaki boşluğu dolduran, mükemmel bir mobil arkadaş. Canlı skorlar, uzman analizleri ve özel ödüllere erişmek için uygulamayı şimdi indirin.

Uygulamayı neden indirmelisiniz?

  • Gerçek Zamanlı Haberler: Dünyanın en büyük liglerinden ışık hızında canlı skorlar ve istatistikler alın.
  • Premium İçgörüler: The Athletic entegrasyonu ile uzman gazetecilik ve taktik analizlere erişin.
  • Etkileşimli Oyun: Günlük trivia, taraftar anketleri ve maç tahminleriyle bilgilerinizi test edin.
  • Özel Ödüller: Aktif kalarak benzersiz oyun içi içeriklerin ve EA SPORTS ödüllerinin kilidini açın.
  • 3D Maç Görselleri: Gelişmiş "Sanal Play-by-Play" teknolojisi ile aksiyonu her açıdan izleyin.

EA SPORTS uygulamasıyla oyuna daha da yakınolunŞimdiindirin

FC 26 hakkında bilinmesi gerekenler

  • EA Sports FC 26 web uygulaması ve eşlik eden uygulama kılavuzu
  • EA Sports FC 26'daki en iyi 50 erkek oyuncu
  • EA Sports FC 26'daki en iyi 26 kadın oyuncu
  • EA Sports FC 26 müzikleri: Şarkıların ve sanatçıların tam listesi
  • EA Sports FC 26'daki tüm takımlar ve turnuvalar

EA Sports FC 26'yı Amazon'dan satın alınŞimdi satın alın!

  • endrickGetty Images

    EA Sports FC 26'nın en iyi genç forvetleri ve hücumcuları: Wonderkid CF'ler ve ST'ler

    OyuncuKulüpYaşPozisyonCRPR
    EndrickReal Madrid19ST7791
    Francesco CamardaLecce17ST6587
    Mathys TelTottenham20ST7786
    Eli Junior KroupiBournemouth19ST7485
    Conrad HarderRB Leipzig20ST7485
    Charalampos KostoulasBrighton18ST7285
    Chido ObiMan Utd17ST6584
    Christian KofaneBayer Leverkusen19ST6884
    Marc GuiuChelsea19ST7184
    Francesco Pio EspositoLombardiya20ST7284
    Jeronimo DominaUnion Santa Fe19ST7084
    Nelson WeiperMainz20ST7084
    Santiago CastroBologna20ST7684
    Kaye FuroClub Brugge18ST6383
    Kaua EliasŞahtar Donetsk19ST7183

    Real Madrid'in Brezilyalı forveti Endrick, EA Sports FC 26'da en iyi genç forvet olmaya devam ediyor ve FC 25'te de en fazla potansiyele sahip forvet olarak değerlendirilmişti. Oyunun başlangıcındaki puanı 77, ancak 91 gibi olağanüstü yüksek bir tavana sahip. Bu puana ulaşması halinde Kylian Mbappe ve Ousmane Dembele gibi oyuncularla aynı seviyeye gelmiş olacak.

    Oyunda Lecce'ye kiralanmış olan AC Milan'ın genç oyuncusu Francesco Camarda, 87'lik olası derecesiyle Endrick'i takip ediyor ve potansiyeli 86 olan Tottenham'ın Mathys Tel'ini biraz geride bırakıyor. Manchester United taraftarları, oyunda 84'lük potansiyel derecesine sahip olan genç oyuncu Chido Obi'nin nasıl gelişeceğini merakla bekliyor.

    • Reklam
  • Lamine Yamal Barcelona 2025-26Getty

    EA Sports FC 26'nın en iyi genç orta saha oyuncuları: Wonderkid CAM'ler, RW'ler, LW'ler, CM'ler ve CDM'ler

    OyuncuKulüpYaşPozisyonCRPR
    Lamine YamalBarselona18RM8995
    Desire DouePSG20RW8591
    Joao NevesPSG20CM8590
    EstevaoChelsea18RM7889
    Jorthy MokioAjax17CDM7089
    Kenan YıldızJuventus20CAM7989
    Arda GülerReal Madrid20RM8189
    Rodrigo MoraPorto18CAM7689
    Rio NgumohaLiverpool17LM6888
    Franco MastantuonoReal Madrid18CAM7788
    Geovany QuendaSporting18RM7688
    Antonio NusaRB Leipzig20LM7688
    Pablo GarciaReal Betis19RM6887
    Assane Diao DiaouneComo20LM7687
    Lucas BergvallTottenham19CM7787
    Ethan NwaneriArsenal18Sağ kanat7687
    Warren Zaire-EmeryPSG19CM8087
    Arthur VermeerenMarsilya20CM7787
    Julien DuranvilleBorussia Dortmund19RM7287
    Kees SmitAZ19CAM7287
    Lennart KarlBayern Münih17CAM6386
    Ayyoub BouaddiLOSC Lille17CM7586
    Konstantinos KaretsasGenk17CAM7086
    Maher CarizzoVelez19RM7286
    Joao CostaAl Ettifaq20RM7186

    Lamine Yamal'ın EA Sports FC 26'nın en iyi genç orta saha oyuncusu olduğunu öğrenmek pek de şaşırtıcı olmayacaktır ve henüz 18 yaşında olduğu düşünülürse, önümüzdeki birkaç yıl boyunca da öyle kalması muhtemeldir. Barcelona'nın genç yeteneği, şimdiden oyundaki en iyi oyunculardan biri ve 95'lik potansiyel puanı ile Lionel Messi veya Cristiano Ronaldo gibi yetenekleri taklit edebilecek kapasitede olduğunu gösteriyor.

    Paris Saint-Germain ikilisi Desire Doue ve Joao Neves, sırasıyla 91 ve 90 potansiyel puanlarıyla Yamal'ı takip ederken, Chelsea'den Estevao (PR: 89) ve Ajax'ın defansif orta saha oyuncusu Jorthy Mokio (PR: 89) gibi oyuncular, özellikle daha büyük bir kulübü yönetiyorsanız, aranan yetenekler olacaktır. Liverpool'un heyecan verici kanat oyuncusu Rio Ngumoha, listemizdeki 17 yaşındaki yeteneklerin başında geliyor ve Anfield'ın yıldızı 88 potansiyel puana sahip.

    17 yaşındaki bu grupta yer alan diğer ilgi çekici yetenekler arasında Bayern Münih'in genç oyuncusu Lennart Karl (PRL 86), Lille'in orta saha oyuncusu Ayyoub Bouaddi (PR: 86) ve Genk'in Yunan CAM oyuncusu Konstantinos Karetsas (PR: 86) bulunuyor.

  • Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    EA Sports FC 26'nın en iyi genç savunma oyuncuları: Wonderkid CB'ler, LB'ler ve RB'ler

    OyuncuKulüpYaşPozisyonCRPR
    Dean HuijsenReal Madrid20CB8289
    Jorrel HatoChelsea19LB7889
    Pau CubarsiBarselona18CB8288
    Givairo ReadFeyenoord19RB7588
    Finn JeltschStuttgart19CB7287
    Myles Lewis-SkellyArsenal18LB7887
    Luka VuskovicHamburg18CB7287
    El Chadaille BitshiabuRB Leipzig20CB7587
    Pietro ComuzzoFiorentina20CB7486
    Leny YoroMan Utd19CB7886
    Joaquin SeysClub Brugge20RB7386
    Joane GadouRB Salzburg18CB6685
    YarekPSV20CB7385
    Pau NavarroVillarreal20CB7085
    Jan-Carlo SimicAl-Ittihad20CB7085
    Diego LeonMan Utd18LB6485
    Martim FernandesPorto19RB7585
    Josh AcheampongChelsea19RB7085
    Tobias PalacioArgentinos Juniors18CB6985
    Ayden HeavenMan Utd18CB6984

    EA Sports FC 26'nın en iyi iki genç stoperinin ikisi de İspanya için oynuyor, ancak Clásico'nun iki tarafında yer alıyorlar. Real Madrid'den Dean Huijsen (PR: 89) ve Barcelona'dan Pau Cubarsi (PR: 88), önümüzdeki yıllarda La Roja'nın savunma temelini oluşturacak gibi görünüyor. Alman genç Finn Jeltsch ve Hırvat stoper Jusko Vuskovic, her ikisi de 87 potansiyel puanıyla çok geride değil.

    Chelsea'den Jorrel Hato, oyundaki en iyi genç sol bek, Feyenoord'da oynayan Givairo Read ise en iyi genç sağ bek. Manchester United, Leny Yoro, Diego Leon ve Ayden Heaven gibi oyundaki en parlak genç savunma yeteneklerine sahip olduğu için geleceğe iyi hazırlanmış durumda.

  • EA Sports FC 25'teki en iyi genç kaleciler: Wonderkid GKs

    OyuncuKulüpYaşPozisyonCRPR
    Guillaume RestesToulouse20GK7886
    Matthieu EpoloStandard Liege20GK7385
    Dennis SeimenPaderborn19GK6684
    Mike PendersStrasbourg20GK7384
    Lucca BrughmansGenk17GK5982
    Tiago Pereira CardosoBorussia Mönchengladbach19GK6782
    Robin RisserLens20GK7282
    Ewen JaouenReims19GK6882
    Mathys NifloreDunkerque18GK6381
    Joeri HeerkensAjax19GK6480

    Guillaume Restes, genç yetenekler grubunun en yaşlısı olmasına rağmen, oyundaki en iyi genç kaleci olmaya devam ediyor. Ancak Toulouse'un kalecisinin potansiyeli EA Sports FC 26'da 88'den 86'ya düştü. Matthieu Epolo da benzer bir potansiyele sahip (PR: 85), Alman kaleci Dennis Seimen ise hala en iyi genç kaleciler arasında yer alıyor.

    Fransa, Robin Risser, Ewen Jaouen ve Mathys Niflore gibi isimlerin de ülkede forma giydiği, kaleci yetenekleri için verimli bir toprak gibi görünüyor.

  • EA Sports FC ve FIFA'da en iyi genç oyuncuların tarihsel listeleri

0