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EA Sports FC 26 best young players wonderkids Lamine Yamal EndrickEA Sports/GOAL composite
Ryan Kelly

Çeviri:

EA Sports FC 26'nın en iyi genç oyuncuları: Kariyer Modu'nda potansiyeli en yüksek harika çocuk forvetler, orta sahalar, savunmacılar ve kaleciler

EA FC
L. Yamal
R. Ngumoha
Endrick
D. Huijsen
P. Cubarsi

EA Sports FC 26'da bir hanedanlık kurma sürecindeyseniz, genç yeteneklere yatırım yapmanız gerekecek; GOAL yanınızda.

EA Sports FC 26 Kariyer Modu'nda yeni bir maceraya başlıyorsanız, gözünüzü geleceğe dikmeniz gerekir ve bu da mevcut en iyi genç oyuncuları transfer etmek anlamına gelir. İster bir sonraki Lionel Messi'nin yeteneğini güvence altına almak isteyen büyük bir kulüp olun, ister sıçrama tahtası görevi görerek kâr etmeyi hedefleyen daha küçük bir takım, yüksek potansiyelli genç oyuncuları satın almak oyunun temel unsurlarından biridir.

Burada GOAL, Kariyer Modu'na hızlı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olmak için forvetlerden orta sahalara, savunmacılardan kalecilere kadar her pozisyonda transfer edebileceğiniz en iyi genç oyuncuları sizler için derliyor.

ANAHTAR:POS = Pozisyon | CR = Mevcut Reyting | PR = Potansiyel Reyting

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  • endrickGetty Images

    EA Sports FC 26'daki en iyi genç santrforlar ve forvetler: Harika çocuk CF'ler ve ST'ler

    OyuncuKulüpYaşMEVGNPN
    EndrickReal Madrid19ST7791
    Francesco CamardaLecce17ST6587
    Mathys TelTottenham20ST7786
    Eli Junior KroupiBournemouth19ST7485
    Conrad HarderRB Leipzig20ST7485
    Charalampos KostoulasBrighton18ST7285
    Chido ObiMan Utd17ST6584
    Christian KofaneBayer Leverkusen19ST6884
    Marc GuiuChelsea19ST7184
    Francesco Pio EspositoLombardia20ST7284
    Jeronimo DominaUnion Santa Fe19ST7084
    Nelson WeiperMainz20ST7084
    Santiago CastroBologna20ST7684
    Kaye FuroClub Brugge18ST6383
    Kaua EliasShakhtar Donetsk19ST7183

    Real Madrid'in Brezilyalı forveti Endrick, FC 25'te de en yüksek potansiyele sahip santrfor olarak görülmesinin ardından EA Sports FC 26'da da en iyi genç santrfor olmayı sürdürüyor. Oyunun başındaki puanı 77, ancak 91 gibi son derece yüksek bir tavana sahip. Bu seviyeye ulaşması halinde Kylian Mbappe ve Ousmane Dembele gibi oyuncularla benzer bir konuma yerleşecek.

    Oyunda Lecce'de kiralık olarak yer alan AC Milanlı genç oyuncu Francesco Camarda, 87'lik olası puanıyla potansiyel sıralamasında Endrick'i takip ediyor ve potansiyeli 86 olan Tottenhamlı Mathys Tel'in az da olsa önünde yer alıyor. Manchester United taraftarları da oyunda 84 potansiyel puanına sahip olan genç Chido Obi'nin nasıl gelişeceğini görmek için heyecanlanacaktır.

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  • Lamine Yamal Barcelona 2025-26Getty

    EA Sports FC 26'daki en iyi genç orta sahalar: Harika çocuk 10 numaralar, sağ kanatlar, sol kanatlar, merkez orta sahalar ve ön liberolar

    OyuncuKulüpYaşPOSCRPR
    Lamine YamalBarcelona18RM8995
    Desire DouePSG20RW8591
    Joao NevesPSG20CM8590
    EstevaoChelsea18RM7889
    Jorthy MokioAjax17CDM7089
    Kenan YildizJuventus20CAM7989
    Arda GulerReal Madrid20RM8189
    Rodrigo MoraPorto18CAM7689
    Rio NgumohaLiverpool17LM6888
    Franco MastantuonoReal Madrid18CAM7788
    Geovany QuendaSporting18RM7688
    Antonio NusaRB Leipzig20LM7688
    Pablo GarciaReal Betis19RM6887
    Assane Diao DiaouneComo20LM7687
    Lucas BergvallTottenham19CM7787
    Ethan NwaneriArsenal18RW7687
    Warren Zaire-EmeryPSG19CM8087
    Arthur VermeerenMarseille20CM7787
    Julien DuranvilleBorussia Dortmund19RM7287
    Kees SmitAZ19CAM7287
    Lennart KarlBayern Münih17CAM6386
    Ayyoub BouaddiLOSC Lille17CM7586
    Konstantinos KaretsasGenk17CAM7086
    Maher CarizzoVelez19RM7286
    Joao CostaAl Ettifaq20RM7186

    Lamine Yamal'ın EA Sports FC 26'daki en iyi genç orta saha oyuncusu olması pek de sürpriz olmayacak ve henüz 18 yaşında olduğu düşünüldüğünde, önümüzdeki birkaç yıl boyunca da büyük olasılıkla öyle kalacak. Barcelona'nın harika çocuğu, oyundaki en iyi oyunculardan biri konumunda ve 95'lik bir potansiyel reytinge sahip. Bu da Lionel Messi veya Cristiano Ronaldo gibi yetenekleri taklit edebileceği anlamına geliyor.

    Yamal'ı, sırasıyla 91 ve 90 potansiyel reytingleriyle Paris Saint-Germain ikilisi Desire Doue ve Joao Neves takip ediyor. Chelsea'den Estevao (PR: 89) ve Ajax'ın defansif orta saha oyuncusu Jorthy Mokio (PR: 89) gibi isimler ise özellikle daha büyük bir kulübü yönetiyorsanız peşine düşülecek yetenekler olacak. Liverpool'un heyecan veren kanat oyuncusu Rio Ngumoha, listemizdeki 17 yaşındaki yetenekler arasında başı çekiyor; Anfield'ın sansasyonu 88'lik bir potansiyel reytinge sahip.

    17 yaş grubundaki diğer dikkat çekici yetenekler arasında Bayern Münih altyapısından Lennart Karl (PRL 86), Lille'in merkez orta saha oyuncusu Ayyoub Bouaddi (PR: 86) ve Genk'in Yunan CAM'i Konstantinos Karetsas (PR: 86) yer alıyor.

  • Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    EA Sports FC 26'daki en iyi genç savunmacılar: Harika yetenekli stoperler, sol bekler ve sağ bekler

    OyuncuKulüpYaşMevkiCRPR
    Dean HuijsenReal Madrid20STP8289
    Jorrel HatoChelsea19SLB7889
    Pau CubarsiBarcelona18STP8288
    Givairo ReadFeyenoord19SGB7588
    Finn JeltschStuttgart19STP7287
    Myles Lewis-SkellyArsenal18SLB7887
    Luka VuskovicHamburg18STP7287
    El Chadaille BitshiabuRB Leipzig20STP7587
    Pietro ComuzzoFiorentina20STP7486
    Leny YoroMan Utd19STP7886
    Joaquin SeysClub Brugge20SGB7386
    Joane GadouRB Salzburg18STP6685
    YarekPSV20STP7385
    Pau NavarroVillarreal20STP7085
    Jan-Carlo SimicAl-Ittihad20STP7085
    Diego LeonMan Utd18SLB6485
    Martim FernandesPorto19SGB7585
    Josh AcheampongChelsea19SGB7085
    Tobias PalacioArgentinos Juniors18STP6985
    Ayden HeavenMan Utd18STP6984

    EA Sports FC 26'daki en iyi iki genç stoperin ikisi de İspanya adına oynuyor, ancak El Clasico ayrımının iki farklı tarafında yer alıyorlar. Real Madrid'den Dean Huijsen (PR: 89) ile Barcelona'dan Pau Cubarsi (PR: 88), La Roja'nın uzun yıllar boyunca savunmadaki temelini oluşturmaya aday görünüyor. Alman genç Finn Jeltsch ve Hırvat stoper Jusko Vuskovic de çok geride değil; ikisi de 87'lik potansiyel reytinge sahip.

    Chelsea'den Jorrel Hato, oyundaki en iyi genç sol bek konumunda, en iyi genç sağ bek ise Feyenoord forması giyen Givairo Read. Manchester United geleceğe iyi hazırlanmış görünüyor; Leny Yoro, Diego Leon ve Ayden Heaven oyundaki en parlak genç savunma yetenekleri arasında yer alıyor.

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  • EA Sports FC 25'in en iyi genç kalecileri: Harika çocuk kaleciler

    OyuncuKulüpYaşMEVMGPG
    Guillaume RestesToulouse20KL7886
    Matthieu EpoloStandard Liege20KL7385
    Dennis SeimenPaderborn19KL6684
    Mike PendersStrasbourg20KL7384
    Lucca BrughmansGenk17KL5982
    Tiago Pereira CardosoBorussia Monchengladbach19KL6782
    Robin RisserLens20KL7282
    Ewen JaouenReims19KL6882
    Mathys NifloreDunkerque18KL6381
    Joeri HeerkensAjax19KL6480

    Harika çocuk grubunun yaşça daha büyük tarafına yaklaşsa da Guillaume Restes, oyundaki en iyi genç kaleci olmayı sürdürüyor. Ancak Toulouse kalecisinin potansiyeli EA Sports FC 26'da 88'den 86'ya düştü. Matthieu Epolo benzer bir tavana sahip (PG: 85), Alman kaleci Dennis Seimen de hâlâ etraftaki en iyi genç file bekçileri arasında yer alıyor.

    Robin Risser, Ewen Jaouen ve Mathys Niflore gibi isimlerin tamamının Fransa'da forma giymesiyle, Fransa kaleci yeteneği açısından verimli bir zemin gibi görünüyor.

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