EA Sports FC 26'nın en iyi genç oyuncuları: Kariyer Modu'nda potansiyeli en yüksek harika çocuk forvetler, orta sahalar, savunmacılar ve kaleciler

EA Sports FC 26 Kariyer Modu'nda yeni bir maceraya başlıyorsanız, gözünüzü geleceğe dikmeniz gerekir ve bu da mevcut en iyi genç oyuncuları transfer etmek anlamına gelir. İster bir sonraki Lionel Messi'nin yeteneğini güvence altına almak isteyen büyük bir kulüp olun, ister sıçrama tahtası görevi görerek kâr etmeyi hedefleyen daha küçük bir takım, yüksek potansiyelli genç oyuncuları satın almak oyunun temel unsurlarından biridir.

Burada GOAL, Kariyer Modu'na hızlı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olmak için forvetlerden orta sahalara, savunmacılardan kalecilere kadar her pozisyonda transfer edebileceğiniz en iyi genç oyuncuları sizler için derliyor.

ANAHTAR:POS = Pozisyon | CR = Mevcut Reyting | PR = Potansiyel Reyting

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