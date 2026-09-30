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‘E-postam nerede?’: Real Madrid efsanesi Toni Kroos, Jurgen Klopp’un Almanya Milli Takımı için reddedilmesiyle ilgili şaka yaptı
Klopp için zorlu bir başlangıç
Klopp, Almanya teknik direktörü olarak görevine sinir bozucu bir başlangıç yaptı ve Uluslar Ligi'ndeki ilk iki maçını kazanamadı. Eski Liverpool menajeri, perşembe günü Allianz Arena'da Sırbistan ile karşılaşacak kadrosunu şu anda hazırlıyor ve burada sonunda ilk galibiyetini almayı umacak.
59 yaşındaki teknik adam, merakla beklenen görevine Johan Cruyff Arena'da Hollanda ile alınan dramatik 1-1'lik beraberlikle başladı, ardından Yunanistan'a 1-0'lık şok bir yenilgi yaşadı. Beklentilerin altında kalan bu sonuçlar, Almanya'yı A2 Grubu'nda yapması gereken çok şeyle baş başa bıraktı; Klopp da milli takım teknik direktörlüğünün beraberinde getirdiği büyük baskı ve yakın takibi hızla fark etti.
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Kroos, bir e-postayı beklemeye bırakıldı
Saha dışında da Klopp, görev süresi boyunca desteklerini ve backinglerini istemek için birkaç eski Alman milli futbolcuya e-posta gönderdiğinin bildirilmesinin ardından manşetlere çıktı. Ancak emekli Madrid orta sahası Kroos, Einfach mal Luppen podcast'inde yeni teknik direktörle eğlenerek görünüşe göre e-posta listesinin dışında bırakıldığını şakayla açıkladı.
2014 Dünya Kupası şampiyonu, "Ben de bunu okudum ama hâlâ bana bir şey gelmedi" diyerek şaka yaptı. "Belki de milli takımda olmayı hak etmiyorumdur. E-postamın nerede olduğunu sormak için ona WhatsApp'tan mesaj atacağım. Çok sabırsızdım ama sonunda hiçbir şey gelmedi. Bahse girerim Kevin Grosskreutz almıştır!"
Amsterdam'da son dakikalarda gelen yıkım
Klopp, Hollanda karşısındaki ilk maçında kritik bir galibiyetin elinden kaçtığını gördükten sonra sahada kesinlikle daha iyi bir tablo umut edecektir. Almanya, Felix Nmecha'nın ilk yarıda attığı klas golle Hollanda deplasmanında dikkat çekici bir galibiyete ilerliyor gibi görünüyordu.
Ancak Klopp'un kusursuz bir başlangıç yapma umutları, Liverpool forveti Cody Gakpo'nun 92. dakikada ağları havalandırmasıyla suya düştü ve bu gol dramatik bir puan paylaşımını sağladı. Ardından 2. maç gününde işler daha da kötüye gitti; disiplinli bir Yunanistan takımı deplasmanda 1-0'lık can sıkıcı bir galibiyet alarak Klopp'a milli takım teknik direktörü olarak ilk yenilgisini yaşattı.
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Sırbistan maçı kazanılması gereken bir maç
Perşembe akşamı Almanya'nın Münih'te Sırbistan'ı ağırlayacağı maçta olumlu bir performans ortaya koyması için artık tüm baskı Klopp'un üzerinde. Allianz Arena'da alınacak bir galibiyet, A2 Grubu puan tablosunda yükselmeyi ve gelecekteki büyük turnuvalar öncesinde özgüvenini yeniden kazanmayı hedefleyen Almanya için kesinlikle hayati önem taşıyor.
Şu anda grupta zirvenin temposunu Yunanistan belirlerken, Almanya'nın kendi sahasında bir kez daha pahalıya mal olacak bir puan kaybına tahammülü yok. Klopp, yetenekli kadrosunu ateşleyecek doğru taktik formülü hızla bulmalı ve beklentisi son derece yüksek olan ülkeye çok ihtiyaç duyulan bir galibiyeti getirmeli.
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