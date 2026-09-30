Klopp, Almanya teknik direktörü olarak görevine sinir bozucu bir başlangıç yaptı ve Uluslar Ligi'ndeki ilk iki maçını kazanamadı. Eski Liverpool menajeri, perşembe günü Allianz Arena'da Sırbistan ile karşılaşacak kadrosunu şu anda hazırlıyor ve burada sonunda ilk galibiyetini almayı umacak.

59 yaşındaki teknik adam, merakla beklenen görevine Johan Cruyff Arena'da Hollanda ile alınan dramatik 1-1'lik beraberlikle başladı, ardından Yunanistan'a 1-0'lık şok bir yenilgi yaşadı. Beklentilerin altında kalan bu sonuçlar, Almanya'yı A2 Grubu'nda yapması gereken çok şeyle baş başa bıraktı; Klopp da milli takım teknik direktörlüğünün beraberinde getirdiği büyük baskı ve yakın takibi hızla fark etti.