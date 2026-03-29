Edin Dzeko Bosnia-Erzegovina

Dzeko ve Bastoni ile Dimarco kadar pahalı bir kadro: İtalya ile 2026 Dünya Kupası arasındaki son engel olan Bosna hakkında bilmeniz gereken her şey

Azzurri'nin playoff finalindeki rakiplerine dair bir rehber: "kale" gibi stadyumdan 120 milyon avroluk kadroya.

Tüm zamanların en iyi Bosnalı futbolcusu Edin Dzeko, 24 oyuncudan oluşan ve toplamdeğeri 120 milyon avroya ulaşan bir kadroya liderlik ediyor; bu rakam, Alessandro Bastoni ve Federico Dimarco’nun Transfermarkt’taki piyasa değerine denk geliyor. Bu iki oyuncunun toplam değeri, teknik direktör Sergej Barbarez’in çalıştırdığı tüm milli takımın değeriyle tam olarak aynı: 70 artı 50 milyon. Gennaro Gattuso'nun İtalya'sı ile ABD'de düzenlenecek 2026 Dünya Kupası arasında, Salı akşamı Zenica'nın kale gibi stadyumunda son engel, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na giden yolda, gururlu, inatçı ve tarih açısından zengin bir halkı temsil eden bir milli takımla karşılaşacak. Ancak bu takımın FIFA ve UEFA turnuvalarındaki resmi ilk maçı, Balkan Savaşı'nın ardından Yugoslavya'nın dağılmasından sonra, 1995 yılında gerçekleşti.


Bosna Hersek milli futbol takımı, ya da daha doğrusu Ногометна репрезентација Босне и Херцеговине hakkında bilinmesi gereken her şeyi birlikte keşfedelim.


  • ZMAJEVI VE DZEKO

    Zmajevi, 2014 yılında ilk turda elenmesine rağmen Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan dünyadaki tek milli takımdır; ancak kendi kıtasal turnuvası olan Avrupa Şampiyonası'na hiç katılamamıştır: Milli takımda en fazla maça çıkan ve en fazla gol atan oyuncu, Manchester City, Roma ve Inter'in eski forveti Edin Dzeko'dur; Dzeko, milli takımda 147 maça çıkmışve 73 gol atmıştır. FIFA sıralamasında 75. sırada yer alan takımın teknik sponsoru, İspanyol çok uluslu şirket Kelme'dir. Takımın uluslararası sahneye ilk çıkışı, 30 Kasım 1995'te Tiran'da Arnavutluk ile oynanan dostluk maçına dayanır.

  • PJANIC VE LULIC'İN YANINDA BARBAREZ'E DİKKAT EDİN

    Ancak sadece Dzeko değil: Son yıllarda, Massimiliano Allegri’nin Juventus’unda başrolü üstlenen eski Juventus ve Roma oyuncusu Miralem Pjanic ve 2012/2013 sezonunda Roma’ya karşı oynanan Coppa Italia finalindeki tarihi derbi galibiyetinde bir gol atarak kahraman olan eski Lazio oyuncusu Senad Lulic gibi, Bosna’nın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları yetişti. Bosna'nın en güçlü oyuncuları arasında şüphesiz şu anki teknik direktör Sergej Barbarez de yer alıyor. 54 yaşındaki Barbarez, Bosna'nın güney ucunda, Hırvatistan ve Karadağ arasında yer alan, Hersek'in en önemli tarihi, kültürel ve ekonomik merkezi olan güzel Mostar'da doğdu. Eski orta saha oyuncusu veya forvet olan Barbarez, Bosnalı, Sırp ve Hırvat kökenlidir ve 330 maçla Bundesliga'da en fazla forma giyen yabancı futbolcudur; bu başarısı sayesinde memleketinde kendisine bir heykel dikilmiştir. Velez Mostar'da futbola başlamasına rağmen, 1992'den itibaren Almanya'ya taşındı. Yugoslavya'da savaş patlak verdiğinde, amcası Mujo'nun misafiri olarak Hannover'de forma giyiyordu. Oradan itibaren Union Berlin, Hansa Rostock, Borussia Dortmund, Hamburg ve Bayer Leverkusen'de 16 sezon üst üste Almanya'nın en üst liginde oynadı. Milli takımda en fazla forma giyen futbolcular arasında yer alıyor (47 maç) ve en çok gol atanlar arasında da (17 gol): Sırbistan'a karşı oynanan bir maçta, Bosnalı taraftarların rakip taraftarlar tarafından hedef alınması nedeniyle maçı üç kez durdurdurduğunda Zmajevi efsanesine girdi. Koçluk kariyerine 2024 yılında, tam da Bosna milli takımının teknik direktörü olarak başladı; halkı, onu ayıran milliyetçi ruhu nedeniyle onu yüksek sesle talep etmişti: daha önce profesyonel poker oyuncusuydu, şimdi ise menajerlik hayatındaki ilk büyük göreve çağrıldı.



  • SUSIC'TEN MOSTAR'LI HIRVATLARA

    Bosna-Hersek milli futbol takımının tarihi nispeten gençtir; henüz 30 yaşındadır: 1920'den 1992'ye kadar ülkenin en iyi futbolcuları Yugoslavya milli takımında forma giyiyordu. Bunların en önde geleni kim mi? 90'lı yıllarda PSG'nin simgesi olan ve kariyerini karakterize eden efsanevi "kičma" hareketinin mucidi Safet Sušić, Stojković, Boksic, Prosinecki, Savicevic ve Suker gibi kaliteli takım arkadaşlarıyla birlikte 1990 İtalya Dünya Kupası'nda son Yugoslavya milli takımının başrol oyuncusuydu. Bosna, FK Sarajevo'nun spor merkezinde antrenman yapıyor ve başkentteki beş yıldızlı bir otelde konaklıyor. Dünyanın dört bir yanına dağılmış olan ve maçı izlemek için vatanlarına dönen tüm Bosnalılar büyük bir coşku içinde. Ancak ligde liderlik koltuğunda, Banja Luka ekibi Borac Banja Luka bulunuyor. Onu, 2000 yılında Premijer Liga Bosne i Hercegovine'nin kurulmasından bu yana 9 galibiyetle rekor sahibi olan Mostar'ın Hırvat kulübü Zrinjski takip ediyor.

  • SACCHI'NİN "ADALET SAHİPLERİ"

    İtalya ile ilk karşılaşma? 6 Kasım 1996'da, Bosna-Hersek FIFA'ya üye olduktan sonra ilk galibiyetini aldı. Saraybosna'daki Koševo Stadyumu'nda oynanan prestijli bir dostluk maçında, o dönemde dünya ikincisi olan Arrigo Sacchi'nin İtalya takımını 2-1 mağlup etti. Golleri eski Juventus ve Bayern Münih oyuncusu Hasan Salihamidžić ile Elvir Bolic attı. Bu maçın ardından, Sacchi, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) tarafından görevden alındı.

  • BLAZEVIC'İN BAŞARISI

    Ardından, 2007'de milli takımda ilk kez forma giyen Dzeko'nun "altın kuşağı"na kadar, yaklaşık on yıl süren karanlık bir dönem yaşandı; Dzeko'nun takım arkadaşları arasında Ibisevic, Misimovic, Salihovic, Ibricic ve Pandza gibi takım arkadaşlarıyla birlikte milli takımda ilk kez sahneye çıktı. Bu oyuncular, önce eski usta Miroslav "Ciro" Blazevic'in, ardından da - tam da o - Safet Susic'in yönetiminde, 2014 Brezilya Dünya Kupası'na tarihi birşekilde katılmayı başaran kadronun başrol oyuncuları oldular.

  • ZENİCA KALESİ

    Son bölümümüzü, Salı günü oynanacak eleme maçına ev sahipliği yapacak olan Stadion Bilino Polje'ye ayırıyoruz; o gün stadyum karla kaplı olacak ve sadece rakip taraftarlar için değil, herkes için zorlu bir hava koşulları hakim olacak:Bazen rugby maçları için de kullanılan Zenica stadyumu, 15.600 kişilik bir kapasiteye sahip olsa da, eski bir cezadan dolayı playoff maçına giriş izni verilenlerin sayısı yaklaşık 8 bin olacak. 1972'de açılan stadyum, 2009'da 2010 Dünya Kupası elemeleri play-off maçına ev sahipliği yaptı; bu maçta Raul Meireles'in golüyle Portekiz'e 1-0 yenildiler. Bosna milli takımı, 1995'ten Ekim 2006'ya kadar bu stadyumda yenilgi yüzü görmedi. Kesinlikle kolay bir maç olmayacak.

