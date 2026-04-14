FC Schalke 04 v Karlsruher SC - 2. Bundesliga
Falko Blöding

Dzeko'nun yerine geçecek isim için çarpıcı bir çözüm: Schalke 04, Manchester United'ın eski forvetiyle ilgileniyor gibi görünüyor

Schalke 04
FC Twente
W. Weghorst

FC Schalke 04'ün Ajax Amsterdam'ın forveti Wout Weghorst'u transfer etmeyi düşündüğü iddia ediliyor.

Voetbal International'da Twente uzmanı Geert Jan Jakobs, öncelikle 51 kez milli forma giymiş oyuncunun Eredivisie içinde Enschede'ye transfer olasılığından bahsetti.

  • "Farklı haberler duyuluyor. Bir süre önce bunun gerçekleşeceği söyleniyordu; şimdi ise hem forvetin kendisinden hem de kulüpten şüphe sesleri geliyor."

    Bu bağlamda Jakobs, Schalke'nin ilgisinden bahsetti: "Onun radarında olduğu söyleniyor. Avrupa'daki diğer kulüpler de onu istiyor. Ancak Schalke, memleketine yakın, bu yüzden bu güzel bir çözüm."

    Wout Weghorst, Bundesliga'da Wolfsburg ve Hoffenheim formalarını giydi

    Knappen şu anda Bundesliga'ya yükselme mücadelesi veriyor ve ikinci ligin zirvesinde yer alıyor. Hafta sonu Elversberg'e karşı kazanılan önemli maçın ardından, yükselme potası dışındaki takımlarla aradaki fark altı puan, play-off potası ile aradaki fark ise beş puan.

    Geçtiğimiz haftalarda, S04'ün forvet hattının geleceği hakkında spekülasyonlar vardı. Kış transfer döneminde büyük başarı yakalayan Edin Dzeko'nun (40, sözleşmesi sona eriyor) geleceği belirsiz. Dzeko'nun bu sezonun ardından kariyerini sonlandırmak istediği, Schalke'nin ise sözleşmesini bir yıl uzatmak istediği söyleniyor.

    Geçen haftadan beri olası bir alternatif olarak Niclas Füllkrug (33) gündemde. O şu anda West Ham United'dan Milan'a kiralanmış durumda. Ancak Rossoneri'nin eski BVB golcüsünün satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdiği söyleniyor. Bununla birlikte, Hammers'da da bir geleceği olmadığı ve bu sezonun ardından transfer piyasasına çıkacağı tahmin ediliyor.

    Gelsenkirchen'den yaklaşık 120 kilometre uzaklıktaki Borne'da doğan Weghorst ise Bundesliga'yı da yakından tanıyor. 2018'den 2022'ye kadar VfL Wolfsburg'da forvet olarak forma giydi ve 2023/24 sezonunda TSG Hoffenheim'a kiralandı. 33 yaşındaki oyuncunun son yıllarda forma giydiği diğer kulüpler arasında Manchester United, FC Burnley ve Beşiktaş bulunuyor.

    2024 yılında yaklaşık 2,4 milyon euroya Burnley'den Ajax'a transfer olan oyuncunun sözleşmesi bu yaz sona eriyor. Bundan sonra ne yapacağı ise henüz belli değil. 2022 Dünya Kupası kadrosunda yer alan oyuncu, bu sezon uzun süre ayak bileği sakatlığıyla mücadele etti ve 29 resmi maçta forma giydi (sekiz gol, üç asist).

  • Wout Weghorst'un Kariyer Aşamaları

    DönemKulüpGollerAsistler
    2012 - 2014FC Emmen210
    2014 - 2016Heracles Almelo248
    2016 - 2018AZ Alkmaar4513
    2018 - 2022VfL Wolfsburg7022
    2022FC Burnley23
    2022 - 2023Beşiktaş94
    2023Manchester United23
    2023 - 20241899 Hoffenheim74
    2024 - günümüzAjax Amsterdam195