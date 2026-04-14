Voetbal International'da Twente uzmanı Geert Jan Jakobs, öncelikle 51 kez milli forma giymiş oyuncunun Eredivisie içinde Enschede'ye transfer olasılığından bahsetti.
Dzeko'nun yerine geçecek isim için çarpıcı bir çözüm: Schalke 04, Manchester United'ın eski forvetiyle ilgileniyor gibi görünüyor
"Farklı haberler duyuluyor. Bir süre önce bunun gerçekleşeceği söyleniyordu; şimdi ise hem forvetin kendisinden hem de kulüpten şüphe sesleri geliyor."
Bu bağlamda Jakobs, Schalke'nin ilgisinden bahsetti: "Onun radarında olduğu söyleniyor. Avrupa'daki diğer kulüpler de onu istiyor. Ancak Schalke, memleketine yakın, bu yüzden bu güzel bir çözüm."
- AFP
Wout Weghorst, Bundesliga'da Wolfsburg ve Hoffenheim formalarını giydi
Knappen şu anda Bundesliga'ya yükselme mücadelesi veriyor ve ikinci ligin zirvesinde yer alıyor. Hafta sonu Elversberg'e karşı kazanılan önemli maçın ardından, yükselme potası dışındaki takımlarla aradaki fark altı puan, play-off potası ile aradaki fark ise beş puan.
Geçtiğimiz haftalarda, S04'ün forvet hattının geleceği hakkında spekülasyonlar vardı. Kış transfer döneminde büyük başarı yakalayan Edin Dzeko'nun (40, sözleşmesi sona eriyor) geleceği belirsiz. Dzeko'nun bu sezonun ardından kariyerini sonlandırmak istediği, Schalke'nin ise sözleşmesini bir yıl uzatmak istediği söyleniyor.
Geçen haftadan beri olası bir alternatif olarak Niclas Füllkrug (33) gündemde. O şu anda West Ham United'dan Milan'a kiralanmış durumda. Ancak Rossoneri'nin eski BVB golcüsünün satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdiği söyleniyor. Bununla birlikte, Hammers'da da bir geleceği olmadığı ve bu sezonun ardından transfer piyasasına çıkacağı tahmin ediliyor.
Gelsenkirchen'den yaklaşık 120 kilometre uzaklıktaki Borne'da doğan Weghorst ise Bundesliga'yı da yakından tanıyor. 2018'den 2022'ye kadar VfL Wolfsburg'da forvet olarak forma giydi ve 2023/24 sezonunda TSG Hoffenheim'a kiralandı. 33 yaşındaki oyuncunun son yıllarda forma giydiği diğer kulüpler arasında Manchester United, FC Burnley ve Beşiktaş bulunuyor.
2024 yılında yaklaşık 2,4 milyon euroya Burnley'den Ajax'a transfer olan oyuncunun sözleşmesi bu yaz sona eriyor. Bundan sonra ne yapacağı ise henüz belli değil. 2022 Dünya Kupası kadrosunda yer alan oyuncu, bu sezon uzun süre ayak bileği sakatlığıyla mücadele etti ve 29 resmi maçta forma giydi (sekiz gol, üç asist).
Wout Weghorst'un Kariyer Aşamaları
Dönem Kulüp Goller Asistler 2012 - 2014 FC Emmen 21 0 2014 - 2016 Heracles Almelo 24 8 2016 - 2018 AZ Alkmaar 45 13 2018 - 2022 VfL Wolfsburg 70 22 2022 FC Burnley 2 3 2022 - 2023 Beşiktaş 9 4 2023 Manchester United 2 3 2023 - 2024 1899 Hoffenheim 7 4 2024 - günümüz Ajax Amsterdam 19 5