Dzeko, milli takımı bırakıyor ve tüm Bosna’yı ağlatıyor: gelmiş geçmiş en büyüğe veda

İçten, minnet ve duyguyla yüklü bir mesajla Saraybosna Kuğusu veda sözlerini sosyal medyadan paylaştı:"Bazen bu anın ne zaman geleceğini merak ediyordum... Ama bu sözleri yazarken bu kadar duygulanacağımı hiç hayal etmemiştim. 2 Ekim'de, İsveç'e karşı, milli takımımız için son maçımı oynayacağım. Kariyerimde hiçbir şey, o formayı her giydiğimde hissettiğim gururla kıyaslanamazdı. Hiçbir şey. Bu benim çocukluk hayalimdi; ülkemi bir futbol sahasında temsil etme onurunu yaşadığım 151 fırsatın her birinde yanımda taşıdığım bir hayaldi. Bunu yapmaktan her zaman gurur duydum, tıpkı ilk seferinde olduğu gibi. Türkiye'ye karşı oynadığım o maçın üzerinden neredeyse yirmi yıl geçti. Pek çok şey değişti, ben de değiştim ama bu formaya olan sevgim hiç değişmedi. Şimdi bir adım geri atma zamanının geldiğini hissediyorum. 40 yaşıma kadar milli takımda yer aldıysam, bunun sebebi gerçekten sahip olduğum her şeyi vermiş olmam. Her seferinde. Her şeyimi. Ülkem için oynamak, futbolun bana sunduğu en heyecan verici fırsat oldu. O gece Galler'e karşı, ardından mart ayında Zenica'da İtalya'ya karşı hissettiklerim sonsuza dek kalbimde kalacak. İnsanlarımın şehirlerimizin sokaklarında kutlama yaptığını görmek, futbolun bana verdiği bir başka inanılmaz armağandı. Bu harika yolculuk boyunca yanımda olan ve beni destekleyen herkese teşekkür etmenin de zamanı gelecek. Şimdilik umarım o akşam İsveç'e karşı onlar da orada olur, böylece bir duyguyu daha birlikte paylaşabiliriz... Çünkü bu inanılmaz deneyimlerin her biri, birlikte yaşadığımız bir şeydi. Ve ülkemi temsil ettiğim son gecemi de böyle yaşamak istiyorum: hepiniz yanımdayken, çocukluğumdan beri sevdiğim formayı giyerek - ve hayatımın geri kalanında da seveceğim formayı".







