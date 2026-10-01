Bir dönemin, tekrarı mümkün olmayan bir sürecin, bir efsanenin sonu. Edin Dzeko bunu önceden açıklamıştı ve yarın İsveç karşısındaki maçta Bosna-Hersek formasını son kez giyecek. Zenica'daki Bilino Polje Stadı'nda oynanacak bu karşılaşma, İtalya için uğursuz olmuş, Bosna tarihinin en büyük futbolcusunun kariyerindeki ikinci ve son Dünya Kupası'nı kazanmasında da belirleyici olmuştu. Zor alınmış bir karar; 40 yaşında ve 151 maçın ardından geldi.
Dzeko, milli takımı bırakıyor ve tüm Bosna’yı ağlatıyor: gelmiş geçmiş en büyüğe veda
Veda
İçten, minnet ve duyguyla yüklü bir mesajla Saraybosna Kuğusu veda sözlerini sosyal medyadan paylaştı:"Bazen bu anın ne zaman geleceğini merak ediyordum... Ama bu sözleri yazarken bu kadar duygulanacağımı hiç hayal etmemiştim. 2 Ekim'de, İsveç'e karşı, milli takımımız için son maçımı oynayacağım. Kariyerimde hiçbir şey, o formayı her giydiğimde hissettiğim gururla kıyaslanamazdı. Hiçbir şey. Bu benim çocukluk hayalimdi; ülkemi bir futbol sahasında temsil etme onurunu yaşadığım 151 fırsatın her birinde yanımda taşıdığım bir hayaldi. Bunu yapmaktan her zaman gurur duydum, tıpkı ilk seferinde olduğu gibi. Türkiye'ye karşı oynadığım o maçın üzerinden neredeyse yirmi yıl geçti. Pek çok şey değişti, ben de değiştim ama bu formaya olan sevgim hiç değişmedi. Şimdi bir adım geri atma zamanının geldiğini hissediyorum. 40 yaşıma kadar milli takımda yer aldıysam, bunun sebebi gerçekten sahip olduğum her şeyi vermiş olmam. Her seferinde. Her şeyimi. Ülkem için oynamak, futbolun bana sunduğu en heyecan verici fırsat oldu. O gece Galler'e karşı, ardından mart ayında Zenica'da İtalya'ya karşı hissettiklerim sonsuza dek kalbimde kalacak. İnsanlarımın şehirlerimizin sokaklarında kutlama yaptığını görmek, futbolun bana verdiği bir başka inanılmaz armağandı. Bu harika yolculuk boyunca yanımda olan ve beni destekleyen herkese teşekkür etmenin de zamanı gelecek. Şimdilik umarım o akşam İsveç'e karşı onlar da orada olur, böylece bir duyguyu daha birlikte paylaşabiliriz... Çünkü bu inanılmaz deneyimlerin her biri, birlikte yaşadığımız bir şeydi. Ve ülkemi temsil ettiğim son gecemi de böyle yaşamak istiyorum: hepiniz yanımdayken, çocukluğumdan beri sevdiğim formayı giyerek - ve hayatımın geri kalanında da seveceğim formayı".
Sembol
Edin Dzeko, şu anda Bundesliga’da Schalke 04 forması giyiyor ve Bosna-Hersek tarihini temsil ediyor. Eski Roma ve Inter oyuncusu sadece en skorer isim, kritik gollerin adamı ya da kaptan olmadı; aynı zamanda bütün bir halkın yeniden ayağa kalkışının yüzü oldu. 90’lı yılların Saraybosna’sında enkazların ve siren seslerinin arasında büyüyen Dzeko’nun insani ve sportif yolculuğu, yaralı bir ulusun onurunu ve yeniden doğma arzusunu simgeledi. Bosna-Hersek, Bosna futbol tarihinin 2026’ya kadarki en yüksek noktası olan Brezilya 2014 Dünya Kupası’na tarihi katılım hakkını elde ettiğinde, hücuma yine o liderlik ediyordu; tıpkı geçen mart ayında Zenica’da İtalya’ya karşı olduğu gibi.
Veda programı
İsveç karşılaşmasının 11. dakikasında, taraftar grubu "BH Fanaticos", Dzeko’nun milli takım kariyeri boyunca giydiği 11 numaralı formaya saygı duruşu niteliğinde bir alkış ve koreografili bir gösteri planladı. Kaptanın, teknik direktör Sergej Barbarez’in uygun göreceği süre boyunca oynaması bekleniyor ve sahada 90 dakikanın tamamında kalması da mümkün. Bosna-Hersek Futbol Federasyonu, tüm seyircilere maçın bitiminden hemen sonra stadyumu terk etmemeleri yönünde çağrıda bulundu: Onur kıtası, takdir nişanelerinin takdimi ve bazı sürprizler de dahil olmak üzere tüm resmi tören, yalnızca son düdüğün ardından gerçekleştirilecek. Pomozi.ba derneğiyle iş birliği içinde düzenlenen büyük bir insani yardım kampanyası da geceye özel bir dokunuş katacak. Taraftarlardan stadyuma bir pelüş oyuncak getirmeleri istendi: Pelüş oyuncaklar, ancak maçın bitiminden sonra, stadyum anonsçusu işareti verdiğinde ve kaptan onur turuna başladığında, tribünlerden seyirciyi selamlarken sahaya atılacak; ardından Bosna-Hersek genelindeki çocuk evlerine bağışlanacak
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