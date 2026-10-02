İçten, minnet ve duyguyla yüklü bir mesajla Saraybosna Kuğusu veda sözlerini sosyal medyadan paylaştı:"Bazen bu anın ne zaman geleceğini merak ediyordum... Ama bu sözleri yazarken ne kadar duygulanacağımı hiç hayal etmemiştim. 2 Ekim'de, İsveç'e karşı, milli takımımız için son maçımı oynayacağım. Kariyerimde hiçbir şey, o formayı her giydiğimde hissettiğim gururla kıyaslanamazdı. Hiçbir şey. Bu benim çocukluk hayalimdi; ülkemi bir futbol sahasında temsil etme onurunu yaşadığım 151 kezden her birine taşıdığım bir hayaldi. Bunu yapmakla her zaman gurur duydum, tıpkı ilk kez yaptığım günkü gibi. Türkiye'ye karşı oynanan o maçın üzerinden neredeyse yirmi yıl geçti. Çok şey değişti, ben de değiştim ama bu formaya olan sevgim hiç değişmedi. Artık bir adım geri atma zamanının geldiğini hissediyorum. 40 yaşıma kadar milli takımda yer aldıysam, bunun sebebi gerçekten sahip olduğum her şeyi vermiş olmamdır. Her seferinde. Her şeyimi. Ülkem için oynamak, futbolun bana verdiği en heyecan verici fırsattı. O akşam Galler'e karşı hissettiğim duygu ve ardından mart ayında Zenica'da İtalya'ya karşı yaşadığım his, sonsuza kadar kalbimde kalacak. İnsanlarımın şehirlerimizin sokaklarında kutlama yaptığını görmek, futbolun bana verdiği bir başka inanılmaz armağandı. Bu harika yolculukta yanımda olan ve beni destekleyen herkese teşekkür etmek için zaman var. Şimdilik umarım o akşam İsveç karşısında onlar da orada olur, böylece bir duyguyu daha birlikte paylaşabiliriz... Çünkü bu inanılmaz deneyimlerin her biri, birlikte yaşadığımız bir şeydi. Ve ülkemi temsil ettiğim son gecemi de işte böyle yaşamak istiyorum: hepiniz yanımdayken, çocukluğumdan beri sevdiğim formayı giyerek - ve hayatımın geri kalanında da seveceğim formayla".







