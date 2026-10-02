Bir dönemin, tekrarı mümkün olmayan bir sürecin, bir efsanenin sonu. Edin Dzeko bunu önceden açıklamıştı ve bu akşam İsveç karşısındaki maçta Bosna-Hersek formasını son kez giydi, Zenica’daki Bilino Polje Stadı’nda; İtalya için uğursuz olan ve Bosna tarihinin en büyük futbolcusunun kariyerindeki ikinci ve son Dünya Kupası’nı almasında belirleyici rol oynayan statta. 40 yaşında ve 151 maçın ardından gelen bu karar kolay alınmadı: VAR tarafından iptal edilen bir gol ve oyundan çıkarken ayakta alkışlandı.
Dzeko, Milli Takım’ı bırakıyor ve tüm Bosna’yı ağlatıyor: VAR tarafından iptal edilen golle gelmiş tüm zamanların en büyüğüne veda
Veda metni
İçten, minnet ve duyguyla yüklü bir mesajla Saraybosna Kuğusu veda sözlerini sosyal medyadan paylaştı:"Bazen bu anın ne zaman geleceğini merak ediyordum... Ama bu sözleri yazarken ne kadar duygulanacağımı hiç hayal etmemiştim. 2 Ekim'de, İsveç'e karşı, milli takımımız için son maçımı oynayacağım. Kariyerimde hiçbir şey, o formayı her giydiğimde hissettiğim gururla kıyaslanamazdı. Hiçbir şey. Bu benim çocukluk hayalimdi; ülkemi bir futbol sahasında temsil etme onurunu yaşadığım 151 kezden her birine taşıdığım bir hayaldi. Bunu yapmakla her zaman gurur duydum, tıpkı ilk kez yaptığım günkü gibi. Türkiye'ye karşı oynanan o maçın üzerinden neredeyse yirmi yıl geçti. Çok şey değişti, ben de değiştim ama bu formaya olan sevgim hiç değişmedi. Artık bir adım geri atma zamanının geldiğini hissediyorum. 40 yaşıma kadar milli takımda yer aldıysam, bunun sebebi gerçekten sahip olduğum her şeyi vermiş olmamdır. Her seferinde. Her şeyimi. Ülkem için oynamak, futbolun bana verdiği en heyecan verici fırsattı. O akşam Galler'e karşı hissettiğim duygu ve ardından mart ayında Zenica'da İtalya'ya karşı yaşadığım his, sonsuza kadar kalbimde kalacak. İnsanlarımın şehirlerimizin sokaklarında kutlama yaptığını görmek, futbolun bana verdiği bir başka inanılmaz armağandı. Bu harika yolculukta yanımda olan ve beni destekleyen herkese teşekkür etmek için zaman var. Şimdilik umarım o akşam İsveç karşısında onlar da orada olur, böylece bir duyguyu daha birlikte paylaşabiliriz... Çünkü bu inanılmaz deneyimlerin her biri, birlikte yaşadığımız bir şeydi. Ve ülkemi temsil ettiğim son gecemi de işte böyle yaşamak istiyorum: hepiniz yanımdayken, çocukluğumdan beri sevdiğim formayı giyerek - ve hayatımın geri kalanında da seveceğim formayla".
Sembol
Edin Dzeko, şu anda Bundesliga'da Schalke 04 forması giyiyor ve Bosna-Hersek tarihini temsil ediyor. Eski Roma ve Inter oyuncusu yalnızca en üretken golcü, kritik gollerin adamı ya da kaptan olmadı; aynı zamanda bütün bir halkın yeniden ayağa kalkışının yüzü oldu. 1990'lı yılların Saraybosna'sında enkazların ve sirenlerin arasında büyüyen Dzeko'nun insani ve sportif yolculuğu, yaralı bir ulusun onurunu ve yeniden doğma arzusunu vücuda büründürdü. Bosna-Hersek, 2026'ya kadar Bosna futbol tarihinin en yüksek noktası olan 2014 Brezilya Dünya Kupası'na tarihi katılım hakkını elde ettiğinde, hücuma liderlik eden isim oydu; tıpkı geçen martta Zenica'da İtalya'ya karşı olduğu gibi.
Veda ve iptal edilen gol
İsveç karşılaşmasının 11. dakikasında, "BH Fanaticos" taraftar grubu, Dzeko’nun milli takım kariyeri boyunca giydiği 11 numaralı formaya ithafen bir tezahürat ve koreografili bir gösteri hazırladı. Ne yazık ki ilk yarıda VAR tarafından iptal edilen gol, vedayı taçlandırabilirdi; ancak buna rağmen sahadan 62. dakikada çıkarken tüm stadın ve rakiplerin ayakta alkışlamasıyla bu veda yine de kutlandı. Bosna Hersek Futbol Federasyonu, tüm seyircilere maçın bitiminden hemen sonra stattan ayrılmamaları yönünde çağrıda bulundu: onur kıtası, takdir hediyelerinin takdimi ve bazı sürprizleri de içeren tüm resmi tören ancak son düdüğün ardından gerçekleştirildi. Pomozi.ba derneğiyle iş birliği içinde düzenlenen büyük bir insani yardım kampanyası da geceye özel bir dokunuş kattı. Taraftarlardan stada birer peluş oyuncak getirmeleri istendi: ancak maçın bitiminden sonra, stat anonsçusu işareti verdiğinde ve kaptan şeref turuna başladığında, seyirciyi selamlarken peluş oyuncaklar tribünlerden sahaya atıldı; daha sonra bunlar Bosna Hersek genelindeki çocuk evlerine bağışlanacak.
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