Dzeko Milli Takım'ı bırakıyor ve tüm Bosna'yı ağlatıyor: gelmiş geçmiş en büyüğe veda

Samimi, minnet ve duyguyla yüklü bir mesajla Saraybosna Kuğusu sosyal medya üzerinden vedasını şu sözlerle duyurdu:"Bazen bu anın ne zaman geleceğini merak ediyordum... Ama bu sözleri yazarken bu kadar duygulanacağımı hiç hayal etmemiştim. 2 Ekim'de, İsveç'e karşı, milli takımımız için son maçımı oynayacağım. Kariyerimde hiçbir şey, o formayı her giydiğimde hissettiğim gururla kıyaslanamazdı. Hiçbir şey. Bu benim çocukluk hayalimdi; ülkemi bir futbol sahasında temsil etme onurunu yaşadığım 151 fırsatın her birinde yanımda taşıdığım bir hayaldi. Bunu yapmakla her zaman gurur duydum, tıpkı ilk kez yaptığım günkü gibi. Türkiye'ye karşı oynadığımız o maçın üzerinden neredeyse yirmi yıl geçti. Çok şey değişti, ben de değiştim ama bu formaya olan sevgim hiç değişmedi. Artık bir adım geri atma zamanının geldiğini hissediyorum. Milli takımda 40 yaşıma kadar gelebildiysem, bunun nedeni gerçekten sahip olduğum her şeyi vermiş olmam. Her seferinde. Her şeyi. Ülkem için oynamak, futbolun bana sunduğu en heyecan verici fırsattı. O akşam Galler'e karşı hissettiğim duygu ve ardından mart ayında Zenica'da İtalya'ya karşı yaşadığım his, sonsuza dek kalbimde kalacak. İnsanlarımın şehirlerimizin sokaklarında kutlama yaptığını görmek de futbolun bana verdiği bir başka inanılmaz hediyeydi. Bu harika yolculuk boyunca yanımda olan ve bana destek veren herkese teşekkür etmenin zamanı gelecek. Şimdilik umarım o akşam İsveç maçında orada olurlar, böylece bir duyguyu daha birlikte paylaşabiliriz... Çünkü bu inanılmaz deneyimlerin her biri, birlikte yaşadığımız bir şeydi. Ve ülkemi temsil ettiğim son geceyi de böyle yaşamak istiyorum: hepiniz yanımdayken, çocukluğumdan beri sevdiğim formayı giyerek - ve hayatımın geri kalanında da seveceğim formayı".







