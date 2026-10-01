Bir dönemin, tekrarı mümkün olmayan bir devrin, bir efsanenin sonu. Edin Dzeko bunu önceden açıklamıştı ve yarın İsveç karşısında son kez Bosna-Hersek formasını giyecek. Zenica’daki Bilino Polje Stadı’nda oynanacak bu maç, İtalya için uğursuz olmuştu ve Bosna tarihinin en büyük futbolcusunun kariyerindeki ikinci ve son Dünya Kupası’nı kazanmasında belirleyici olmuştu. 40 yaşında ve 151 maçın ardından gelen, kolay verilmemiş bir karar.
Dzeko Milli Takım'ı bırakıyor ve tüm Bosna'yı ağlatıyor: gelmiş geçmiş en büyüğe veda
Veda konuşması
Samimi, minnet ve duyguyla yüklü bir mesajla Saraybosna Kuğusu sosyal medya üzerinden vedasını şu sözlerle duyurdu:"Bazen bu anın ne zaman geleceğini merak ediyordum... Ama bu sözleri yazarken bu kadar duygulanacağımı hiç hayal etmemiştim. 2 Ekim'de, İsveç'e karşı, milli takımımız için son maçımı oynayacağım. Kariyerimde hiçbir şey, o formayı her giydiğimde hissettiğim gururla kıyaslanamazdı. Hiçbir şey. Bu benim çocukluk hayalimdi; ülkemi bir futbol sahasında temsil etme onurunu yaşadığım 151 fırsatın her birinde yanımda taşıdığım bir hayaldi. Bunu yapmakla her zaman gurur duydum, tıpkı ilk kez yaptığım günkü gibi. Türkiye'ye karşı oynadığımız o maçın üzerinden neredeyse yirmi yıl geçti. Çok şey değişti, ben de değiştim ama bu formaya olan sevgim hiç değişmedi. Artık bir adım geri atma zamanının geldiğini hissediyorum. Milli takımda 40 yaşıma kadar gelebildiysem, bunun nedeni gerçekten sahip olduğum her şeyi vermiş olmam. Her seferinde. Her şeyi. Ülkem için oynamak, futbolun bana sunduğu en heyecan verici fırsattı. O akşam Galler'e karşı hissettiğim duygu ve ardından mart ayında Zenica'da İtalya'ya karşı yaşadığım his, sonsuza dek kalbimde kalacak. İnsanlarımın şehirlerimizin sokaklarında kutlama yaptığını görmek de futbolun bana verdiği bir başka inanılmaz hediyeydi. Bu harika yolculuk boyunca yanımda olan ve bana destek veren herkese teşekkür etmenin zamanı gelecek. Şimdilik umarım o akşam İsveç maçında orada olurlar, böylece bir duyguyu daha birlikte paylaşabiliriz... Çünkü bu inanılmaz deneyimlerin her biri, birlikte yaşadığımız bir şeydi. Ve ülkemi temsil ettiğim son geceyi de böyle yaşamak istiyorum: hepiniz yanımdayken, çocukluğumdan beri sevdiğim formayı giyerek - ve hayatımın geri kalanında da seveceğim formayı".
Sembol
Edin Dzeko, şu anda Bundesliga'da Schalke 04 forması giyiyor ve Bosna-Hersek tarihini temsil ediyor. Eski Roma ve Inter oyuncusu yalnızca en üretken golcü, kritik gollerin adamı ya da kaptan değildi; aynı zamanda bütün bir halkın yeniden ayağa kalkışının yüzüydü. 1990'ların Saraybosna'sında enkazların ve sirenlerin arasında büyüyen Dzeko'nun insani ve sportif yolculuğu, yaralı bir ulusun onurunu ve yeniden doğma arzusunu yansıttı. Bosna-Hersek, Bosna futbol tarihinin 2026'ya kadarki en yüksek noktası olan Brezilya 2014 Dünya Kupası'na tarihi katılım hakkını elde ettiğinde, hücuma yine o liderlik ediyordu; tıpkı geçen martta Zenica'da İtalya'ya karşı olduğu gibi.
VEDA PROGRAMI
Maçın 11. dakikasında Scezia karşılaşmasında, taraftar grubu "BH Fanaticos", Dzeko'nun milli takım kariyeri boyunca giydiği 11 numaralı formaya saygı duruşu niteliğinde bir alkış ve koreografili bir gösteri planladı. Kaptanın, teknik direktör Sergej Barbarez'in uygun göreceği süre boyunca oynaması bekleniyor ve 90 dakikanın tamamında sahada kalması da mümkün. Bosna-Hersek Futbol Federasyonu, tüm seyircilere maçın bitiminin hemen ardından stattan ayrılmamaları çağrısında bulundu: onur kıtası, takdir amaçlı hediyelerin takdimi ve bazı sürprizler dahil tüm resmî tören ancak son düdüğün ardından gerçekleşecek. "http://Pomozi.ba" derneğiyle iş birliği içinde düzenlenen büyük bir insani yardım kampanyası da geceye özel bir dokunuş katacak. Taraftarlardan stada pelüş oyuncak getirmeleri istendi: ancak maçın bitiminden sonra, stat anonsçusu işareti verdiğinde ve kaptan onur turuna başladığında, seyircileri selamlarken tribünlerden pelüş oyuncaklar sahaya atılacak, ardından bunlar Bosna-Hersek genelindeki çocuk evlerine bağışlanacak
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