Bosna-Hersek, yeniden tarih yazma fırsatını yakaladı. Balkanlar’ın milli takımı, 2014’te sadece bir kez katıldığı Dünya Kupası’na dönmek için bir maç uzaklıkta. O zaman da, şimdi de, Ejderhaların kaderi büyük ölçüde Bosna futbolunun en önemli ismi olan Edin Dzeko'ya bağlı. Barbarez'in takımı, İtalya ile oynayacağı play-off finaline çıkabilmişse, bu, her şey İngilizlerin lehine gibi göründüğü sırada, eski Roma, Inter ve Fiorentina oyuncusunun Galler'e attığı, kendisi için sayısız gollerden birine borçludur. Saraybosna'nın kuğusu, 40 yaşında hala belirleyici olan, ancak geleceği belirsiz olan Avrupa futbolunun bir simgesi olmaya devam ediyor. Birkaç ay sonra, düzenli olarak gol atmaya devam etse de, Dzeko emekli olmaya karar verebilir.
Dzeko, Dünya Kupası için İtalya'ya meydan okuyor. Ancak yaz aylarında emekli olabilir: Schalke'den rekorlara, forvetin geleceği nasıl olacak?
REKOR SAYILAR
Zenica'da oynanacak bu merakla beklenen maçta, İtalyanlar için bir numaralı tehlike her zaman o olacak. Dzeko, maçı değerlendirirken böyle bir karşılaşmanın ülkesi için ne anlama geldiğini ve ne kadar önemli olduğunu açıklamaya çalıştı: "Hangi takımın favori olduğunu bilemiyorum. Başarabiliriz. Bu sadece benim için değil, hareketimizin tüm yeni nesli için de çok anlamlı olur," dedi.
Bosna futbolunun gerçek lideri ve efsanesi olan Dzeko, yetenekli genç oyuncularla Avrupa futbol sahnesinde kendini kanıtlamış oyuncuları bir araya getiren bir takımı omuzlarında taşıyor. Ancak yıldız hala o. Galler'de maçı penaltılara taşıyan ve Balkan ekibinin galip gelmesini sağlayan gol, tarihe geçecek ve ülkesinde gelecek nesillere aktarılacak olan bir başka tarihi gol oldu. Bu gol, 146 maçta (45 maçta sadece Dünya Kupası elemelerinde 31 gol) 73 gol barajına ulaşmasını ve 20 yıl üst üste milli takımında gol atmasını sağladı. Evet, 2007'den 2026'ya kadar Dzeko, Bosna-Hersek formasıyla yılda en az bir kez gol attı; bu muazzam bir başarı.
Ancak, 40 yaşına yeni basmış olan bu oyuncunun zirvede yer aldığı rekorlar ve sıralamalar çoktur. Dünya Kupası elemelerindeki gollere bakıldığında, sadece 5 oyuncu ondan daha iyi performans göstermiştir. Sıralamayı sadece Avrupalı oyuncularla sınırlandırırsak, Dzeko Cristiano Ronaldo ve Robert Lewandowski'nin ardından üçüncü sırada yer almaktadır. Son olarak, modern dönemde, yani 2000'den itibaren, sadece 6 oyuncu ondan daha fazla gol attı: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Luis Suarez, Zlatan Ibrahimovic ve Karim Benzema. Ne güzel bir grup.
SCHALKE 04'TE DURUM NASIL?
Ölümsüz Dzeko sadece milli takımda gol atmakla kalmıyor, geçtiğimiz Ocak ayında transfer olduğu İkinci Bundesliga’dada adeta ikinci bir gençlik yaşıyor. Fiorentina formasıyla geçirdiği sönük bir dönemin ardından Bosnalı oyuncu, Wolfsburg ile şampiyonluk kazandığı Almanya’ya geri döndü ve ligin zirvesinde yer alan, büyükler arasına geri dönmek için mücadele eden Schalke 04’ün kaderini değiştiriyor.
1986 doğumlu oyuncu, yeni ortamına büyük bir etki yarattı: ilk maçında gol attı ve o günden beri durmak bilmiyor. Gelsenkirchen kulübüyle oynadığı 8 maçta 6 gol ve 3 asist kaydetti; bu, bir veda golünden çok daha fazlası.
Zaten Bosnalı oyuncu, daha önce Fiorentina'da pek de ikna edici olmayan bir deneyim yaşamıştı. Fiorentina formasıyla çıktığı18 maçta 1.257 dakika sahada kalmasına rağmen, ligde hiç gol atamamış, sadece Conference League'de gol kaydetmişti. Saha içindeki etkisi sınırlı kalmıştı ve hatta, Pioli'nin o dönemki takımının en zorlu döneminde medyaya yönelik saldırıları ve taraftarlarla yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle daha çok konuşulmuştu. Saha içinde ise, şimdi karşı karşıya geleceği Kean ile yaşadığı zorlu uyum sorunu dışında kayda değer bir şey yoktu.
DÜNYA ŞAMPİYONASI VE KAMPU ARASINDAKİ GELECEK
Dzeko’nun geleceğinin nasıl şekilleneceğini kestirmek zor. Elbette Zenica’da İtalya ile oynanacak maç, kariyerini uzatması açısından belirleyici olacak. Bosna-Hersek ile elenmesi durumunda, yaz aylarında emeklilikle ilgili tartışmalar yeniden gündeme gelecektir. Oysa Dünya Kupası'nda tarihe yeni bir sayfa yazabilir. Dünya Kupası'na katılan oyuncular arasında – kaleciler hariç – çok az kişi var, hatta sadece biri: 1994 ABD Dünya Kupası'nda Kamerun forması giyen 42 yaşındaki Roger Milla. Ancak önümüzdeki Dünya Kupası'nda Dzeko yine çok iyi bir arkadaş grubunun içinde olabilir: hem Luka Modric hem de Cristiano Ronaldo, aslında ondan daha "yaşlı" olsalar da, altıncı Dünya Kupaları'na katılabilirler.
Etkileyici olabilecek bir diğer faktör ise Schalke ile Bundesliga'ya yükselme ihtimali. Yeni kulübünde tam anlamıyla bir yıldız olan Dzeko, bu nedenle en üst düzey liglerden birinde son bir kez kendini sınamak için kalmaya karar verebilir; bu, futbol ayakkabılarını rafa kaldırmadan önce son bir romantik koşu olur.
2025 yazında, Fiorentina'daki sezonundan önce, bu konu hakkında şöyle konuşmuştu: “Kampına doğru zihniyetle gitmek istiyorum; ne zaman sonlandırmaktan memnun olursam, o zaman bırakacağım. O günden hâlâ uzak hissediyorum. Ve bunu söyleyebildiğim için gurur duyuyorum. Tüm maçlarda oynayamayacağımı biliyorum, toparlanma sürelerim yirmi yaşımdaki gibi değil. Ama hala verecek çok şeyim var.” Son zamanlarda ise şunları ekledi: “Yazın vücudumu dinleyeceğim ve bana ne söyleyeceğini göreceğim ama şu anda hala kendimi iyi hissediyorum, bunu da gol atmaya devam etmemden anlayabilirsiniz.”