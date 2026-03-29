Dzeko, Dünya Kupası için İtalya'ya meydan okuyor. Ancak yaz aylarında emekli olabilir: Schalke'den rekorlara, forvetin geleceği nasıl olacak?

Zenica'da oynanacak bu merakla beklenen maçta, İtalyanlar için bir numaralı tehlike her zaman o olacak. Dzeko, maçı değerlendirirken böyle bir karşılaşmanın ülkesi için ne anlama geldiğini ve ne kadar önemli olduğunu açıklamaya çalıştı: "Hangi takımın favori olduğunu bilemiyorum. Başarabiliriz. Bu sadece benim için değil, hareketimizin tüm yeni nesli için de çok anlamlı olur," dedi.





Bosna futbolunun gerçek lideri ve efsanesi olan Dzeko, yetenekli genç oyuncularla Avrupa futbol sahnesinde kendini kanıtlamış oyuncuları bir araya getiren bir takımı omuzlarında taşıyor. Ancak yıldız hala o. Galler'de maçı penaltılara taşıyan ve Balkan ekibinin galip gelmesini sağlayan gol, tarihe geçecek ve ülkesinde gelecek nesillere aktarılacak olan bir başka tarihi gol oldu. Bu gol, 146 maçta (45 maçta sadece Dünya Kupası elemelerinde 31 gol) 73 gol barajına ulaşmasını ve 20 yıl üst üste milli takımında gol atmasını sağladı. Evet, 2007'den 2026'ya kadar Dzeko, Bosna-Hersek formasıyla yılda en az bir kez gol attı; bu muazzam bir başarı.





Ancak, 40 yaşına yeni basmış olan bu oyuncunun zirvede yer aldığı rekorlar ve sıralamalar çoktur. Dünya Kupası elemelerindeki gollere bakıldığında, sadece 5 oyuncu ondan daha iyi performans göstermiştir. Sıralamayı sadece Avrupalı oyuncularla sınırlandırırsak, Dzeko Cristiano Ronaldo ve Robert Lewandowski'nin ardından üçüncü sırada yer almaktadır. Son olarak, modern dönemde, yani 2000'den itibaren, sadece 6 oyuncu ondan daha fazla gol attı: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Luis Suarez, Zlatan Ibrahimovic ve Karim Benzema. Ne güzel bir grup.