Dzeko, Bosna-Hersek'teki çocuklara açık mektup yazdı: "Savaştan sağ kurtuldum, Sheva'ya hayrandım ve İtalya'yı seviyordum, Donnarumma'dan çok korkuyordum"

İşte 40 yaşındaki, eski Inter ve Roma forvetinin yazdığı metin:





Bosna Hersek'teki sevgili çocuklar,

size tek bir mesajım var.

Hiçbir şey imkansız değildir.

Hiçbir şey.





Bosnalı olduğumuz için şanslıyız. Bunu sadece hayalini gerçekleştirebilen bir adam olarak değil, savaştan sağ kurtulan ve kolaylıkla farklı bir kadere sahip olabilecek bir çocuk olarak söylüyorum.





Saraybosna kuşatmasından bahsetmekten hoşlanmıyorum, ama bunun gerçekte nasıl bir şey olduğunu anlamanız önemli. Kuşatma başladığında altı yaşındaydım. İlk sirenler çaldığında annemin beni kucağına alıp ayakkabı dolabının arkasına saklandığımızı hatırlıyorum. O ilk gündü. Dört yıl sürdü. Neler olduğunu tam olarak anlamıyorduk, ama her gün dehşet içindeydik. Evimiz kalmak için çok tehlikeli hale geldiğinde, dedemlerin dairesine taşındık. Sanırım yaklaşık 40 metrekareydi. 15 kişiydik – kuzenler, amcalar, teyzeler – hepimiz yerde yatıyorduk.





Monopoly oynardık. Bilir misiniz? Dışarı çıkmak tehlikeliydi çünkü keskin nişancılar şehri kuşatmıştı, bu yüzden kuzenlerimle birlikte balkonun zeminine oturur ve saatlerce oynardık. Sirenleri ve bombaları duyuyorduk. Bazen yer sallanırdı ve Monopoly parçaları yere saçılırdı.





Ama her oynadığımızda, oyuna kendimizi kaptırdığımız küçük anlar olurdu. Birkaç dakikalığına savaşı unuturduk.





Dünyanın etrafımızda çöktüğünü unuturduk.





Bir an için, sadece çocuk olabilmemize izin veriliyordu.





Dışarıda futbol oynamayı çok istiyorduk. Her gün masum insanların ambulansla götürüldüğünü görüyorduk. Ama bir çocuğu dört yıl boyunca evde tutmak nasıl mümkün olabilir ki? Mümkün değil ve ailemiz de bunu biliyordu. Ara sıra, ortalık biraz sakinleştiğinde annem kapıyı açar ve ben de mahalledeki diğer çocuklarla oynamak için dışarı çıkardım.





O kapıyı açtığında yüzündeki ifadeyi asla unutmayacağım. Beni oynarken görmekten o kadar mutluydu ki, yüzünde hafif bir gülümseme belirirdi. Sonra gözlerine bakardım ve bir daha geri dönmeyeceğimden ne kadar endişelendiğini anlardım.





Hepimiz ara sıra dışarı çıkmak zorundaydık. Su her zaman bitiyordu, bu yüzden bu kovaları alıp sokaklardan birinde sıraya girip doldurmak zorundaydık. Asansörler çalışmıyordu. Elektrik yoktu. Bu yüzden yürüyorduk. Üçüncü kat... dördüncü kat... daha altı kat çıkmak gerekiyordu. Saraybosna'nın en formda çocuğu ben olmalıyım. Yemek de bir mücadeleydi. Ailelerimiz bize yemek bulmak için hayatlarını tehlikeye atıyordu. Ama bazen bu yiyecek dolu kutular sanki sihirli bir şekilde gökten düşerdi. Onlara öğle yemeği kutularımız derdik. Nereden geldiklerini bilmiyorduk ve umurumuzda da değildi. Askeri erzaklardı. Bize inanılmaz lezzetli gelirdi. Her zaman aynı şeyleri yediğinizde, fıstık ezmesi cennetten bir armağan gibi gelir.





Sonunda hayatta kaldık. Geriye dönüp baktığımda, ne kadar güçlü olduğumuza şaşırıyorum. Biz sadece çocuktuk. Ama savaşın bir anlamı yoktu. O kadar masum insan öldürüldü, peki ne için?





Para için. Güç için. Ego için.





Hiçbir şey için.





Bugün haberlerde savaştan bahsedildiğini duyduğumda, midem bulanıyor.





Hiçbir yerde görmek istemiyorum.





Nedense yetişkinler hiç ders almıyor.





Kuşatma sona erdiğinde neredeyse 10 yaşındaydım. Futbolcu olmak gibi bir niyetim yoktu.





O kadar imkansız görünüyordu ki, aklıma bile gelmemişti. Gördüğünüz gibi, her şey mahvolmuştu. Bugün gördüğünüz futbol sahaları alevler tarafından tamamen yok edilmişti. Sadece sevdiğim için oynamaya devam ettim. Babam beni bir okul spor salonuna götürürdü, ilk birkaç ay orada antrenman yapardım. Sonunda sahayı temizlediler ve yanmış toprakların üzerine beyaz çizgiler çizmeye başladılar.





O zamanlar babamın işi pasta ve ekmek dağıtmaktı, ama ilk takımıma girdiğimde, beni antrenmanlara götürmek için molalar verirdi. Yolda bana, nereden geldiklerine veya ne iş yaptıklarına bakılmaksızın herkese nazik davranmamı ve eşit muamele etmem gerektiğini söylerdi. Bunu hiç unutmadım. O, alt liglerde oynamış bir futbolcuydu ve benim kahramanımdı. Arabadan her indiğimde bana bir muz verip, "İyi şanslar evlat" derdi.





Hafta sonları birlikte televizyonda futbol maçlarını izlerdik (annemle her gün izlediğim Meksika dizilerinden nadir bir mola). O zamanlar Serie A en iyi ligdi. Milan'ın forveti Shevchenko'yu duydunuz mu hiç? "Sheva"ya bayılırdım. İtalya'yı seviyordum. Benim için, dünyanın öbür ucundaki bir masal ülkesi gibiydi. Orada futbol oynamak, hayal bile edemeyeceğim bir şeydi. Çok gerçek dışı görünüyordu. Tek umudum, kulübüm Zeljeznicar'ın A takımında oynamaktı. Koçlarımdan biri bana Sheva demeye başlamıştı, çünkü sarışındım ve çok gol atıyordum. "Eh, bana uyar" diye düşünüyordum.





Sonra bir gün, 19 yaşındayken, başka bir antrenör geldi ve beni Çek Cumhuriyeti'ne götürmek istediğini söyledi. Bosna'dan ayrılmak istemiyordum ama o, orada hayalimi gerçekleştirme şansımın daha yüksek olacağını söyledi. Aslında, hayalimin ne olduğunu bile bilmiyordum. Sadece daha iyi olmak istiyordum. Kendime büyük güvenim vardı. Vücudumun en güçlü kısmı zihnimdi. Teplice'ye vardığımda kendime şöyle dedim: "Edin, bu çocuklardan daha çok çalışmalısın, yoksa seni gönderirler."





Beni 25.000 avroya satın aldılar.





Yaklaşık iki yıl sonra Wolfsburg'a transfer oldum. Milan'la oynadığımız maçta Sheva ile formalarımızı değiştirdik.





Sonra Manchester City beni 37 milyon euroya satın aldı.





Sonra Roma'ya geçtim.





Savaş ortamında büyüdüm. Birdenbire kendimi bir masalın içinde buldum.





Hiçbir şey imkansız değildir.





Bosna'yı Dünya Kupası'na götürmek bile.





2014'ü hatırlıyor musunuz? Muhtemelen çoğunuz henüz doğmamıştınız. Ama ilk Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandığımız gün, hayatımızın en güzel günüydü.





Eleme maçının son maçını Litvanya'daki eski bir stadyumda oynadığımızı hatırlıyorum. Hakem maçı bitirdiğinde, bir grup Bosnalı duvarları aşarak sahaya koşmaya başladı. Ancak duvarlar yaklaşık iki metre yüksekliğindeydi ve beton zemine atlamak zorunda kaldılar. Arkamı döndüğümde hepsinin bize doğru koştuğunu gördüğümü ve "Tanrım, bunlar deli" diye düşündüğümü hatırlıyorum.





Sonra diğerlerinden biraz daha yavaş koşan bir çocuk gördüm. Gözlerinde yaşlarla bana doğru topallayarak geliyordu.





O benim babamdı.





Ona "Baba, ne oldu?" diye sordum.





O da şöyle cevap verdi: "Aşağı inerken ayağımı incittim. Ama merak etme. Artık acı hissetmiyorum!" Kucaklaştık ve ağladık.





Ne yazık ki Brezilya'da şans bizim yanımızda değildi. Hatırlamayacaksınız ama Nijerya'ya karşı geçerli sayılması gereken bir gol attım ve o zamanlar VAR yoktu, bu yüzden grubumuzdan elendik. Ama en azından küçük ülkemiz Maracana'da oynama şansı yakaladı. En azından dünyaya kim olduğumuzu gösterdik.





Ve şimdi geri döndük.





Komik olan ne biliyor musunuz? Mart ayında 40 yaşına bastım ama henüz kutlamadım. Müslümanım, Ramazan ayıydı ve ayrıca Galler ve İtalya ile önemli maçlarımız vardı. Ben de dedim ki: Tamam, bunu kutlamam yapacağım.





Galler'e karşı 1-0 gerideyken skor tahtasına baktığımı hatırlıyorum.





85:00





Panik. Zaman daralıyordu.





Sonra bir korner kazandık ve bu çocuk beni markaj altına almıştı, ben de "Oh, harika!" diye düşündüm. Topu ağlara yönlendirdim ve tam kutlama yaparken, kariyerim boyunca dört penaltı serisi oynadığımı hatırladım. Hepsini kaçırmıştım.





Neyse ki genç oyuncularımız penaltı atmayı biliyor. Biz veteranlar gibi fazla düşünmüyorlar.





Zenica'da İtalya ile oynadığımızda Donnarumma'dan çok korkuyordum. O devasa bir adam, biliyor musunuz? Dürüst olmak gerekirse, penaltı atışlarında ona karşı gol atabilir miydim bilmiyorum, ama sonra uzatmaların son dakikasında sağ omzumdan sakatlandım ve oyundan çıkmak zorunda kaldım. Aslında ilk penaltımızı görmedim, çünkü fizyoterapistimiz hala kolumu göğsüme sargılayalıyordu. Yedek kulübesinde oturuyordum ve tüm antrenörler görüşümü engelliyordu. Top ağlara girdiğinde kalabalığın uğultusunu duydum ve düşündüm ki...





Biliyor musun? Belki de şanslıyız. Bakmayacağım. Bakamam. Sadece kalabalığı dinlemek istiyorum. Halkımı dinlemek istiyorum.





Sonra İtalya kaçırdı. Gürültü çok yoğundu.





Bir penaltı daha kaçırdıklarında, gürültü çılgınca bir hal almıştı. Dua ediyordum, dua ediyordum. Sadece antrenörlerimizin sırtlarını görebiliyordum.





Sonra, Esmir belirleyici penaltıyı atmak için öne çıktığında, antrenörümüz arkasını döndü ve "Ben de bakamıyorum" dedi.





Bana geldi ve beni kucakladı. Başlarımızı birbirine yaklaştırdık, gözlerimizi kapattık ve dinledik...





Ve sonra şimdiye kadar duyduğumuz en garip sesi duyduk.





Esmir'in topa vurduğunu duyduk.





Kalabalık "Ahhhhhhh..." diye bağırdı.





Gigi parmağıyla topa dokundu.





Kalabalık "Ohhhhhh..." diye bağırdı.





Stadyum bir an için sessizliğe büründü. Hayatımın en uzun milisaniyesiydi.





Ve sonra... bir patlama.





Çığlıklar, duman bombaları, duman ve havai fişekler. Zıplayan insanlar. Tüm yedek kulübemiz sahaya koştu. Koçumu daha da sıkı kucakladım, gökyüzüne baktım ve sonra hayatımın en yüksek çığlığını attım.





"AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!"





20 saniye boyunca böyle devam etti.





Küçük ülkemiz yine Dünya Kupası'na gidiyordu.





Buraya gelmek hiç kolay olmadı. 40 yaşındayken, ertesi sabah sırtın ağrıyorsa ve yine ağrı kesicilere başvurmak zorunda kalıyorsan, bu hiç de kolay değil. Ama vücudum ne zaman isterse

Kaçırdığım tüm partileri, ailemden uzakta geçirdiğim tüm ayları, arkadaşlarım plajda kokteyl keyfi yaparken turnuvalara adadığım tüm yaz tatillerini hatırlıyorum. Zihinsel olarak zor. Eleştiriler hala canımı yakıyor. Ama sahaya çıktığımda, kendimi hala bir çocuk gibi hissediyorum, sizlerden biri gibi, karnımda kelebekler ve gözlerimde yıldızlar var.





Ve her seferinde, aynı şeye geri dönüyorum.





Buna değer.





Her şeye.





Kötü anlar olmasaydı, güzel anlar asla gelmezdi.





İtalya'yı yendiğimizde, Serie A'da birlikte oynadığım bazı takım arkadaşlarımı selamlamaya gittim. Sonra tribünlerde ailemi aramaya gittim. Karımı öptüm. Anne babamı kucakladım. Onlar olmasaydı, bunların hiçbiri olmazdı.





O akşam Zenica'da olmak inanılmazdı. Bosna'dan ne kadar uzaklaşırsam, onu o kadar çok seviyorum. Aradan 20 yıl geçti. Bunların dokuzu İtalya'da geçti. Çocuklarım Roma'da doğdu. Orası hâlâ benim ikinci evim. Ama ne zaman Saraybosna'ya ailemi ziyarete gitsem, annem yemek pişirse ve herkes bir araya gelse, kendimi çok mutlu hissediyorum. Bu formayı giydiğimde kalbim farklı atıyor.





Halkım için oynuyorum. Saraybosna sokaklarındaki gençler için oynuyorum. Ülkemizi bu kadar güzel kılan tüm farklı kültürler ve dinler için oynuyorum, her ne kadar bizi bölmeye çalışanlar hala olsa da.





Bunu asla başaramayacaklar.





Benim yüzümden değil. Yetişkinlerin yüzünden de değil. Biz asla öğrenmiyoruz. Bu sizin yüzünüzden, çocuklar... Siz asla değişmiyorsunuz.





O yüzden, bana son bir iyilik yapın, olur mu?





Saraybosna'da, Roma'da ya da Saint Louis'de yaşıyor olun... Müslüman, Yahudi, Katolik ya da Ortodoks olun...





Nereden geldiğinizi asla unutmayın.





Siz Bosnalısınız. Dünya ayaklarınızın altında.





Sizi seviyorum.





Sevgilerimle,





Edin



