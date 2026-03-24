Dybala'nın geleceği: Menajeri Antun İtalya'da, ancak Roma ile görüşmek için değil. Bedelsiz ayrılış için iki teklif

Paulo Dybala ile Roma arasındaki aşk hikayesi, bu son derece çalkantılı sezon boyunca ani bir şekilde sarsıldı. Gian Piero Gasperini için La Joya, her zaman Giallorossi kadrosunun en yetenekli oyuncusu olmuştur; ancak sonuçta bu uzun sezonda oynanan maçların yalnızca yaklaşık %50’sinde onu sahaya sürebilmiştir.


Bunun nedenleri tamamen fiziksel ve kulübün, 30 Haziran 2026'da sona erecek olan sözleşmesini yenileme ihtimalini şu ana kadar hiç dikkate almamasına neden olan nedenlerle aynı. Ancak son saatlerde, Dybala'nın uzun süredir menajeri olan Jorge Antun'un şehirde olduğu haberi gündeme geldi.


    Paulo Dybala'nın kararlarında her zaman yanında olan deneyimli menajer Jorge Antun (İtalya'da faaliyet gösterme yetkisi olmadığı için buradaki işlerini başka menajerler aracılığıyla yürütmek zorunda kalan) resmi olarak şehre geldi. Gazzetta dello Sport'a göre, iş adamı hemen Dybala-Sabatini ailesini ziyaret etti; bunun en önemli nedeni, çiftin sadece 22 gün önce dünyaya gelen kızı küçük Gia ile tanışmaktı.

    Bu ziyaret, uzun süredir menajerliğini yaptığı oyuncuya yapılan bir nezaket ziyaretidir ve artık sadece resmi açıklamanın yapılması beklenen, Trigoria’da ve muhtemelen İtalya’da da olmayacak bir gelecek hakkında konuşmak üzere Roma kulübüyle herhangi bir görüşme planlanmamıştır.

    Dybala'nın menajerinin masasında ve La Joya'nın masasında aslında şimdiden iki son derece ilgi çekici teklif bulunuyor. Bunlardan ilki, artık herkesin bildiği gibi, ikilinin Arjantin'e taşınarak Boca Juniors'un teknik projesine ve geçen Ocak ayında onu "eve geri getirmeye" çalışıp başarısız olan arkadaşı Leandro Paredes'e katılmasını öngören teklif. İkincisi ise Türkiye'den geliyor ve Galatasaray gibi bir üst düzey kulübün, şampiyonluğu kazanıp gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde etmesi halinde, Arjantin'de alacağından çok daha avantajlı şartlarla üç yıllık bir sözleşme sunmaya hazır olduğunu gösteriyor.