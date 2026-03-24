Paulo Dybala ile Roma arasındaki aşk hikayesi, bu son derece çalkantılı sezon boyunca ani bir şekilde sarsıldı. Gian Piero Gasperini için La Joya, her zaman Giallorossi kadrosunun en yetenekli oyuncusu olmuştur; ancak sonuçta bu uzun sezonda oynanan maçların yalnızca yaklaşık %50’sinde onu sahaya sürebilmiştir.





Bunun nedenleri tamamen fiziksel ve kulübün, 30 Haziran 2026'da sona erecek olan sözleşmesini yenileme ihtimalini şu ana kadar hiç dikkate almamasına neden olan nedenlerle aynı. Ancak son saatlerde, Dybala'nın uzun süredir menajeri olan Jorge Antun'un şehirde olduğu haberi gündeme geldi.



