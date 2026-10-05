AFP
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Duygusal Virgil van Dijk, Hollanda ile 100. maçına ulaşmasının ardından tepki verdi ve Liverpool yıldızı Euro 2028'e kadar oynamayı sürdüreceğine söz verdi
Eindhoven'da tarihi bir gece
Van Dijk, pazar gecesi Hollanda futbol tarihinin en büyük savunmacılarından biri olarak mirasını perçinledi ve milli takım formasıyla 100 maça ulaşan 11. oyuncu oldu. Liverpool'un yıldızı, 35 yaşındaki futbolcu için duygusal bir geceye dönüşen akşamda oğlu Mase ile birlikte sahaya çıkarken, anne babası ve ailesinin geri kalanı da bunu tribünden izledi.
"Çok özel bir akşam ve gurur duyduğum çok güzel bir dönüm noktası," diyen Van Dijk, NOS'a konuştu. "Az önce soyunma odasında zor anlar yaşadım, oldukça duygusalım. Bu, hayalini kurmaya bile cesaret edemediğim bir şeydi; gençken bunun aklıma bile gelecek kadar yakın olduğunu hiç düşünmezdim. Bu da onu daha da güzel kılıyor. Teknik ekibe ve geçmişte birlikte çalıştığım ekip çalışanlarına teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ama sonunda en büyük teşekkürüm, bu gece de burada olan aileme."
- Getty Images Sport
Zor yoldan gelen bir yüzyıl
Milli takımda 100 maça ulaşmak, özellikle de deneyimli savunmacının bu süreçte karşılaştığı ciddi zorluklar düşünüldüğünde, dayanıklılıkla kazanılan bir dönüm noktası. Yıldız oyuncunun bu kilometre taşına uzanan yolculuğu, yıkıcı bir çapraz bağ sakatlığı nedeniyle ciddi şekilde sekteye uğradı; bu aksilik onu bir yıl süren uzun bir rehabilitasyon sürecine zorladı ve milli takım seviyesindeki yükselişini geçici olarak durdurdu.
Yolculuğunu değerlendiren Van Dijk, formda kalabilseydi tüm zamanların listesinde çok daha yukarılarda olabileceğini kabul etti. "Şimdiye kadar bundan alabileceğim maksimumu aldım. Ne yazık ki çapraz bağ sakatlığı nedeniyle bir yıl sahalardan uzak kaldım, aksi halde Wesley Sneijder'e yaklaşabilirdim. Ama gururluyum ve mutluyum, bırakın da böyle kalsın," dedi.
Gözler gelecekte ve Euro 2028'de
Sneijder'in 134 maçlık rekoru Hollanda için hâlâ ölçü olmaya devam ederken, Van Dijk milli takımı henüz bırakmaya hazır değil. Tecrübeli stoper, ilerleyen yaşına rağmen 2028 Avrupa Şampiyonası'na kadar Oranje için mücadele etmeye resmen devam edeceğini açıkladı. Bu uzun vadeli taahhüt, mevcut teknik heyet yönetiminde milli takım yapılanması içindeki öneminin sürdüğünü ortaya koyuyor.
Van Dijk, "Benim için bu 100'de bitmeyecek. Çok ileriye bakan biri değilim. Kendinize çok iyi bakmanız ve her seferinde orada olmak için her şeyi yapmanız gerekiyor. Şu anda kendimi iyi hissediyorum, bu yüzden sadece devam etmem gerekiyor. Futbol, var olan en güzel şey. İnsanların bizim sporumuzda yaşa baktığını çok iyi anlıyorum. İşler iyi gittiğinde, 'Ah, yaşına göre ne kadar iyi' diyorlar. Aksi durumda ise yaşlı bir adam oluyorsunuz. Saha içinde ve dışında takım için elimden gelenin en iyisini yaptığımdan emin olmam gerekiyor" dedi.
- AFP
Xavi Hernandez'den tam destek
Uluslararası kariyerini sürdürme kararı, milli takım teknik direktörü Xavi Hernandez ile yapılan verimli görüşmelerin ardından geldi. Teknik adam, savunmacının takım üzerindeki etkisine dair açık mesajlar verirken, milli takımın başına geçtiğinden bu yana onun profesyonel tutumunu ve liderlik özelliklerini öne çıkardı. Xavi için Van Dijk, gelecek turnuvalara bakılırken takımın tartışmasız kalbi olmayı sürdürüyor.
Xavi, "Soyunma odasında da söylemiştim: Virgil bir örnek. Onunla tanıştığımdan beri harika işler yaptı. Sadece bireysel olarak değil, takım bağlamında da. Virgil gerçek bir lider. Onun teknik direktörü olmaktan büyük gurur duyuyorum" dedi.
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