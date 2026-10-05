Van Dijk, pazar gecesi Hollanda futbol tarihinin en büyük savunmacılarından biri olarak mirasını perçinledi ve milli takım formasıyla 100 maça ulaşan 11. oyuncu oldu. Liverpool'un yıldızı, 35 yaşındaki futbolcu için duygusal bir geceye dönüşen akşamda oğlu Mase ile birlikte sahaya çıkarken, anne babası ve ailesinin geri kalanı da bunu tribünden izledi.

"Çok özel bir akşam ve gurur duyduğum çok güzel bir dönüm noktası," diyen Van Dijk, NOS'a konuştu. "Az önce soyunma odasında zor anlar yaşadım, oldukça duygusalım. Bu, hayalini kurmaya bile cesaret edemediğim bir şeydi; gençken bunun aklıma bile gelecek kadar yakın olduğunu hiç düşünmezdim. Bu da onu daha da güzel kılıyor. Teknik ekibe ve geçmişte birlikte çalıştığım ekip çalışanlarına teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ama sonunda en büyük teşekkürüm, bu gece de burada olan aileme."