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Duygusal vefa! Newcastle ve Liverpool, Premier Lig açılışı öncesinde Kevin Keegan'ı onurlandırmak için birleşti
İki efsane için ortak bir saygı duruşu
İngiliz futbolunun en köklü iki kurumundan Newcastle United ve Liverpool, birlik mesajı veren güçlü bir jestle bu pazar Keegan'ın anısını birlikte yaşatacak. St James' Park'taki maç öncesi ısınma sırasında iki takımın tüm oyuncuları, sırtında 'Keegan 7' yazılı antrenman tişörtleriyle sahaya çıkacak.
Görsel anma organizasyonu sahanın tam merkezine de taşınacak. Yas tutan taraftarların daha önce stat dışında bıraktığı çok sayıda formayla dev bir mozaik oluşturuldu. Bu mozaik, santra öncesinde orta yuvarlakta sergilenecek ve 'King Kev' olarak bilinen isim ile ona hayran olan taraftarlar arasındaki derin bağı simgeleyecek.
- Hulton Archive
Kulüp efsaneleri, anma töreni için Tyneside'a dönüyor
Kulüp, Kevin'in eşi Jean Keegan ve ailesinin, aralarında Alan Shearer, Faustino Asprilla, David Ginola, Les Ferdinand ve onun yönetiminde başarı yakalayan diğer önemli isimlerin de bulunduğu, yıldızlarla dolu eski oyuncular listesiyle birlikte maçın onur konukları olacağını doğruladı.
İlk düdükten önce, statta bulunan herkesin katılımıyla bir dakikalık alkış yapılacak ve böylece hem ev sahibi hem de deplasman taraftarları Keegan'ın hayatını ve başarılarını kutlama fırsatı bulacak. Bu özel günü anmak için Keegan, maç günü programının kapağında da yer alacak.
Taraftar öncülüğündeki koreografiler ve görsel şovlar
St James' Park'taki atmosfer, dev koreografileriyle tanınan ve taraftarlar tarafından yönetilen ünlü grup Wor Flags'in çabalarıyla daha da güçlenecek. Günün organizasyonuna çarpıcı bir görsel arka plan sunmak için tüm stadı kapsayan bir çalışma planlıyorlar; böylece stat, kulübü iki kez çalıştıran adama adanmış görsellerle kaplanacak.
Bayraklar ve pankartların ötesinde kulüp, taraftarların bıraktığı binlerce çiçekli anmayı sürdürülebilir ve anlamlı bir şekilde değerlendirdi. Temmuz sonlarında stadın çevresini kaplayan çiçekler komposta dönüştürüldü ve bu kompost daha sonra kulübün antrenman sahalarına yayıldı; böylece kelimenin tam anlamıyla gelecekteki oyuncu nesilleri için zemini besledi.
- Hulton Archive
Maça katılacak taraftarlar için lojistik güncellemeler
Newcastle United, taraftarların törenlerin başlangıcını kaçırmamasını sağlamak için bu pazar tüm destekçilerinden stadyuma her zamankinden çok daha erken gelmelerini istedi. Planlanan anma etkinliklerinin büyüklüğü ve beklenen duygusal atmosfer göz önüne alındığında kulüp, saat 16.30’da başlayacak karşılaşmadan çok önce tribünlerin tamamen dolmasını istiyor.
Keegan, 1970’lerde Anfield’daki görkemli altı yıllık döneminde Liverpool efsaneleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Liverpool’u dikkat çekici bir kupa koleksiyonuna taşıyan Keegan, Hamburg’a ses getiren transferini yapmadan önce üç First Division şampiyonluğu, bir Avrupa Kupası, bir FA Cup ve iki UEFA Kupası kazandı.
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