İngiliz futbolunun en köklü iki kurumundan Newcastle United ve Liverpool, birlik mesajı veren güçlü bir jestle bu pazar Keegan'ın anısını birlikte yaşatacak. St James' Park'taki maç öncesi ısınma sırasında iki takımın tüm oyuncuları, sırtında 'Keegan 7' yazılı antrenman tişörtleriyle sahaya çıkacak.

Görsel anma organizasyonu sahanın tam merkezine de taşınacak. Yas tutan taraftarların daha önce stat dışında bıraktığı çok sayıda formayla dev bir mozaik oluşturuldu. Bu mozaik, santra öncesinde orta yuvarlakta sergilenecek ve 'King Kev' olarak bilinen isim ile ona hayran olan taraftarlar arasındaki derin bağı simgeleyecek.