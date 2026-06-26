'Duygusal seçim' – Eski İskoçya yıldızı, Neymar'ın Brezilya'nın Dünya Kupası'na dönüşünde 'halsiz' göründüğünü iddia etti

Teknik istatistikler Neymar’ın üç gol fırsatı yarattığını gösterse de, hareketleri eski orta saha oyuncusu Burley’i ikna edemedi. ESPN’de konuşan Burley şöyle dedi: “Neymar oyuna girdiğinde seyirciler arasında büyük bir heyecan vardı ve eminim Brezilya’da da bu efsanevi oyuncunun kadroda olması ve sonunda oyuna girmesi büyük heyecan yarattı.

"Ama dostum, bence Joao Pedro ya da kadroya giremeyen bir iki oyuncu olsaydın, o adama bakıp bunun sadece duygusal bir seçim olduğunu düşünürdün. Evet, fazla süre almadığını biliyorum ama o kadar halsiz ve ritimden düşmüş görünüyordu ki, sanki her şey onun yanından geçip gitmiş gibiydi.

“Dolayısıyla turnuvanın son aşamalarında ona başvurmak zorunda kalırsanız, bu büyük bir soru işareti olacak. Sahaya çıkıp daha iyi oyunculara karşı maçı etkileyebilir mi? Oysa İskoçya takımına karşı oyuna girdiğinde bile zorlanmıştı.

“Yani benim için durum şu: [Igor] Thiago’nun orada olduğunu biliyorum, [Matheus] Cunha’nın forvette oynayabileceğini biliyorum, Endrick’in de orada olduğunu biliyorum, ama bunlar o seviyede deneyimsiz oyuncular. Ve bence bu turnuvada sonuna kadar gitmek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey, oyunun gidişatını değiştirebilecek oyuncular için yedek kulübesine başvurmak.

"Ve bana öyle geldi ki, onu sahaya sürmek sadece duygusal bir seçimden ibaretti.”