AFP
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'Duygusal seçim' – Eski İskoçya yıldızı, Neymar'ın Brezilya'nın Dünya Kupası'na dönüşünde 'halsiz' göründüğünü iddia etti
Efsanevi forvet sahalara geri dönüyor
Selecao’nun süperstarı, Miami’deki Hard Rock Stadyumu’nda İskoçya’ya karşı alınan 3-0’lık ezici galibiyet sırasında teknik direktör Carlo Ancelotti yönetiminde milli takım sahalarına geri döndü. İkinci yarının 30. dakikasında oyuna yedek olarak giren forvet, Ekim 2023'te geçirdiği ciddi diz sakatlığı nedeniyle 981 gün süren zorlu bir aranın ardından sahalara geri döndü. Bu tarihi maça çıkması büyük heyecan uyandırsa da, performansı, maçtaki genel kondisyonunu mercek altına alan televizyon yorumcularından sert eleştiriler aldı.
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Burley, ‘duygusal’ oyuncu seçimini sert bir şekilde eleştirdi
Teknik istatistikler Neymar’ın üç gol fırsatı yarattığını gösterse de, hareketleri eski orta saha oyuncusu Burley’i ikna edemedi. ESPN’de konuşan Burley şöyle dedi: “Neymar oyuna girdiğinde seyirciler arasında büyük bir heyecan vardı ve eminim Brezilya’da da bu efsanevi oyuncunun kadroda olması ve sonunda oyuna girmesi büyük heyecan yarattı.
"Ama dostum, bence Joao Pedro ya da kadroya giremeyen bir iki oyuncu olsaydın, o adama bakıp bunun sadece duygusal bir seçim olduğunu düşünürdün. Evet, fazla süre almadığını biliyorum ama o kadar halsiz ve ritimden düşmüş görünüyordu ki, sanki her şey onun yanından geçip gitmiş gibiydi.
“Dolayısıyla turnuvanın son aşamalarında ona başvurmak zorunda kalırsanız, bu büyük bir soru işareti olacak. Sahaya çıkıp daha iyi oyunculara karşı maçı etkileyebilir mi? Oysa İskoçya takımına karşı oyuna girdiğinde bile zorlanmıştı.
“Yani benim için durum şu: [Igor] Thiago’nun orada olduğunu biliyorum, [Matheus] Cunha’nın forvette oynayabileceğini biliyorum, Endrick’in de orada olduğunu biliyorum, ama bunlar o seviyede deneyimsiz oyuncular. Ve bence bu turnuvada sonuna kadar gitmek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey, oyunun gidişatını değiştirebilecek oyuncular için yedek kulübesine başvurmak.
"Ve bana öyle geldi ki, onu sahaya sürmek sadece duygusal bir seçimden ibaretti.”
Önemli bir dönüm noktasının ardından gözyaşları sel oldu
Uzun süren rehabilitasyon sürecini tamamlamanın yarattığı muazzam duygusal yük, maçın bitiş düdüğünün ardından dışa vuruldu ve forvet oyuncusu sahada gözyaşlarına boğuldu. Takımın simgesi niteliğindeki oyuncu, bu duygusal tepkisinin milli takım kadrosundan yaklaşık üç yıl uzak kaldıktan sonra gerekli bir fiziksel rahatlama olduğunu vurguladı.
Neymar şöyle açıkladı: "Kalbim deli gibi atıyordu, çok gergindim... ama mutluydum! Gurur duyuyorum, her şey yolunda gitti. Üç yıl aradan sonra tekrar milli takım forması giymekten çok mutluyum. Tanrıya şükür fiziksel olarak iyiyim.
"O günler boyunca kenarda kalmak zordu, ama tamamen hareketsiz değildim. Maçlara iyi bir formda çıkabilmek için 25 gündür sıkı antrenman yapıyordum. Bu yüzden çok mutluyum, çok memnunum. Sahaya çıktığımda karışık duygular içindeydim. Bu formadan, milli takımdan uzun süre uzak kaldım, ama Tanrıya şükür her şey yolunda gitti ve geri dönmeyi başardım."
- AFP
Selecao’yu Japonya maçı bekliyor
Brezilya, C Grubu’nu açık ara lider olarak tamamlayarak 32’li tura rahat bir şekilde yükseldi ve takım genelinde moralleri yüksek tuttu. Ancelotti’nin takımı, 29 Haziran Pazartesi günü disiplinli bir Japonya takımıyla karşılaşacak; bu maç, önceki rakiplerine kıyasla taktik açıdan çok daha zorlu bir mücadele vaat ediyor. Tecrübeli teknik direktörün, efsanevi oyun kurucusunu kadroda tutmaya devam edip etmeyeceği ya da yedek kulübesinden daha dinamik ve genç hücum seçeneklerini tercih edip etmeyeceği merak konusu.