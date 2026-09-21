Xhaka, geçmişte aldığı tartışmalı bir kararla ilgili konuştu ve sahte bir Covid-19 aşı sertifikası edinmesini büyük bir muhakeme hatası olarak nitelendirdi. 34 yaşına girmeye hazırlanan 33 yaşındaki oyuncu, doğduğu ülke İsviçre'de yürütülen bir soruşturmaya ilişkin haberlerin ortaya çıkmasının ardından durumu doğrudan ele almak için sosyal medyaya başvurdu.

Instagram hesabından paylaştığı ayrıntılı açıklamada Xhaka, 2022 sezonundaki ruh halini anlattı; o dönemde hâlâ Arsenal orta sahasının kilit isimlerinden biriydi. Orta saha oyuncusu, "Son günlerde geçmişimden bir konuyla ilgili çok sayıda haber yapıldı. Buna kişisel olarak değinmek istiyorum" diye yazdı.

"O dönemde Covid-19 aşısı konusunda kişisel olarak büyük bir kararsızlık yaşıyordum ve ciddi endişelerim vardı. Aşıya karşı derin bir güvensizlik duyuyordum ve korku ile belirsizliğin etkisi altındaydım. Bu çalkantılı duygusal durumda, açık sorularımı doğru kanallar aracılığıyla netleştirmek yerine bir aşı sertifikası edindim. Bugün bunun doğru bir hareket olmadığını açıkça görüyorum. Bu bir hataydı. Üzgünüm. Bu kararın sorumluluğunu alıyorum, konunun soruşturulmasına bağlıyım ve ilgili makamlarla iş birliği yapıyorum."

İsviçre Futbol Federasyonu'na göre, İsviçre kadrosundan çekilme kararı karşılıklı alındı; oyuncu ile federasyon, hukuki sürece odaklanabilmesi için geri adım atması konusunda anlaşmaya vardı.