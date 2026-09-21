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"Duygusal olarak sarsılmıştım" - Granit Xhaka, Sunderland kaptanı İsviçre kadrosundan çekilirken Covid aşı sertifikasını sahte şekilde düzenlediğini itiraf etti
Yasal süreç ve kadrodan çekilme
Xhaka, geçmişte aldığı tartışmalı bir kararla ilgili konuştu ve sahte bir Covid-19 aşı sertifikası edinmesini büyük bir muhakeme hatası olarak nitelendirdi. 34 yaşına girmeye hazırlanan 33 yaşındaki oyuncu, doğduğu ülke İsviçre'de yürütülen bir soruşturmaya ilişkin haberlerin ortaya çıkmasının ardından durumu doğrudan ele almak için sosyal medyaya başvurdu.
Instagram hesabından paylaştığı ayrıntılı açıklamada Xhaka, 2022 sezonundaki ruh halini anlattı; o dönemde hâlâ Arsenal orta sahasının kilit isimlerinden biriydi. Orta saha oyuncusu, "Son günlerde geçmişimden bir konuyla ilgili çok sayıda haber yapıldı. Buna kişisel olarak değinmek istiyorum" diye yazdı.
"O dönemde Covid-19 aşısı konusunda kişisel olarak büyük bir kararsızlık yaşıyordum ve ciddi endişelerim vardı. Aşıya karşı derin bir güvensizlik duyuyordum ve korku ile belirsizliğin etkisi altındaydım. Bu çalkantılı duygusal durumda, açık sorularımı doğru kanallar aracılığıyla netleştirmek yerine bir aşı sertifikası edindim. Bugün bunun doğru bir hareket olmadığını açıkça görüyorum. Bu bir hataydı. Üzgünüm. Bu kararın sorumluluğunu alıyorum, konunun soruşturulmasına bağlıyım ve ilgili makamlarla iş birliği yapıyorum."
İsviçre Futbol Federasyonu'na göre, İsviçre kadrosundan çekilme kararı karşılıklı alındı; oyuncu ile federasyon, hukuki sürece odaklanabilmesi için geri adım atması konusunda anlaşmaya vardı.
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İsviçre'de hukuki süreç kapıda
Eski Arsenal yıldızının bu itirafı, Lucerne'deki yetkililerin çok sayıda sahte belge düzenlediğinden şüphelenilen yerel bir doktorla ilgili soruşturmayı yoğunlaştırdığı bir dönemde geldi. Xhaka'nın adının, 2023'ten bu yana devam eden bu sertifikaların yasa dışı ticaretine yönelik daha geniş kapsamlı bir soruşturmada ortaya çıktığı bildirildi.
Dahil olan doktor herhangi bir suç işlemediğini reddederken, Xhaka'nın gelecek hafta Lucerne savcılığında ifadeye çağrıldığı belirtildi. Soruşturma, futbolcunun eylemlerinin İsviçre yasaları kapsamında belge sahteciliği ve sertifikaların hileli şekilde temin edilmesi konusunda cezalandırılabilir bir suç teşkil edip etmediğini belirlemeyi amaçlıyor.
Xhaka para cezası ya da ertelenmiş hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir
Orta saha oyuncusu için olası hukuki sonuçlar önemli olsa da, uzmanlar en ağır cezalarla karşı karşıya kalmasının düşük ihtimal olduğunu belirtiyor. İsviçre yasalarına göre, bu tür sahtecilikten suçlu bulunanlar için ertelenmiş hapis cezası ihtimali göz ardı edilemez ve yüksek para cezaları da standart bir sonuçtur.
Lucerne Kanton Savcılığı'ndan bir temsilci, soruşturmanın kapsamını doğrulayarak şu ifadeleri kullandı: "Amaç, sahte bir belgenin hileli şekilde temin edilmesi ve/veya belge sahteciliğiyle bağlantılı olarak ceza hukuku kapsamında önem taşıyan bir davranışın söz konusu olup olmadığını açıklığa kavuşturmaktır."
Ceza kanununda azami beş yıllık bir ceza öngörülse de, bu bağlamda ilk kez suç işleyen biri için hapis cezasının son derece düşük bir ihtimal olduğu yönünde yaygın bir kanaat bulunuyor.
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Sunderland üzerindeki etkisi ve milli takım görevleri
Skandalın zamanlaması, kariyerinde 152 milli maçı bulunan ve İsviçre kadrosunun hâlâ hayati bir parçası olan Xhaka için özellikle zor. Kadrodan çekilmesi, Kuzey Makedonya, İskoçya ve Slovenya'ya karşı oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçlarında forma giyemeyeceği anlamına geliyor. İsviçre Milli Takımı, ekimdeki duruşmasına hazırlanan en tecrübeli liderinden yoksun şekilde bu maçları geçmek zorunda kalacak.
Xhaka'nın, Bayer Leverkusen'deki başarılı döneminin ardından 2025'ten bu yana formasını giydiği kulüp Sunderland ise şu ana kadar durumla ilgili resmî bir açıklama yapmayı reddetti. Kara Kediler, olayın oyuncu Arsenal'de forma giyerken meydana geldiğini belirterek Stadium of Light yönetimini tartışmadan uzak tuttu.
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