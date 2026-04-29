Çeviri:
'Duygusal' Everton yıldızı Jack Grealish, ameliyat sonrası iyileşme süreciyle ilgili son gelişmeleri aktardı
Cerrahdan gelen iyi haber
30 yaşındaki İngiltere milli takım oyuncusu, eski kulübü Aston Villa'ya karşı 1-0 kazandıkları maçta geçirdiği stres kırığını tedavi etmek için on hafta önce ameliyat oldu. Bu sakatlık Everton için büyük bir darbe olmuştu, ancak son tıbbi raporlar iyileşme sürecinin sorunsuz ilerlediğini gösteriyor. Grealish, mevcut durumu hakkında konuşurken, sağlık uzmanlarından aldığı geri bildirimlerden duyduğu rahatlığı dile getirdi. "Şu anda kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum. Cerrahla 10 haftadır Zoom üzerinden görüşüyorum ve o, bu aşamada durumun daha iyi olamayacağını söyledi," diye BBC Sport'a konuştu. "Bu yüzden benim için mutlu günler ve böyle haberler duymak çok güzel."
"Çok özlediğim bir şey"
Fiziksel iyileşme süreci planlandığı gibi ilerlerken, Grealish sahalardan uzak kalmanın zihinsel yönünün kendisi için zorlu bir süreç olduğunu itiraf etti. Oyun kurucu, bu sezon Toffees için kilit bir isim olmuş ve tüm turnuvalarda 22 maçta 2 gol ve 6 asist kaydetmişti. Özellikle Merseyside’daki kritik maçlarda, oyunun tam ortasında olmayı seven bir oyuncu için tribünden izlemek zorlu bir deneyim oldu.
Seyirci olmanın zorluğunu değerlendiren Grealish, futbolu ne kadar özlediğini dile getirdi. "Bir futbolcu olarak sakatlanmak her zaman zordur," dedi. "Merseyside derbisine geldim ve biraz duygusallaştım, çünkü bunu yapmayı çok özlüyorum." Kulüple olan bu derin bağ, sakatlığı süresince Finch Farm'daki herkesin kendisine gösterdiği destekle daha da güçlendi.
Manchester City'nin geleceğine dair belirsizlik
Everton’da gösterdiği performansa rağmen, Grealish’in uzun vadeli geleceği hâlâ yoğun spekülasyonların konusu olmaya devam ediyor. Sezon sonunda ana kulübü Manchester City’ye dönmesi planlanan oyuncunun mevcut sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldı. Ancak haberlere göre Everton, mali açıdan bir anlaşmaya varılabilmesi halinde Grealish’in Goodison Park’a kalıcı olarak transfer edilme olasılığını değerlendirmek istiyor.
Tartışmalı nokta, transfer bedeli olmaya devam ediyor. City'nin 50 milyon sterlin civarında bir bedel talep ettiği bildiriliyor. Bu arada Grealish, Toffees'in kendisine gösterdiği güvene karşılık vermeye odaklanmış durumda. "Sakatlandığımdan beri bana karşı gösterdikleri davranışlar için [Everton'a] ne kadar teşekkür etsem azdır - harikaydılar. Personelden oyunculara, menajere kadar," diye ekleyerek, kulüp ve David Moyes ile kurduğu güçlü bağı vurguladı.
Saha dışı etkisi ve elçilik rolü
İyileşme sürecinin ötesinde Grealish, hayır işlerine zaman ayırmaya devam ederek, Büyük Britanya Özel Olimpiyatları'nın baş elçisi olarak görev süresini üç yıl daha uzattı. Kısa süre önce Londra Maratonu'nu tamamlayan sporcuları ağırladı; bu başarıyı "inanılmaz" olarak nitelendirdi. Aile deneyimlerinden ve topluma katkıda bulunma arzusundan ilham alan orta saha oyuncusu için bu konu, kendisine çok yakın bir mesele.
Grealish, organizasyona olan bağlılığını şöyle açıkladı: "Küçük kız kardeşim serebral palsili. Bu benim için çok önemli bir konu, her zaman bu konuda bir şeyler yapmak istemişimdir. Hayatımı insanları mutlu etmeye çalışarak geçiriyorum... Tek istediğim, onlara elimden geldiğince yardım etmek."