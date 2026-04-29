'Duygusal' Everton yıldızı Jack Grealish, ameliyat sonrası iyileşme süreciyle ilgili son gelişmeleri aktardı

Fiziksel iyileşme süreci planlandığı gibi ilerlerken, Grealish sahalardan uzak kalmanın zihinsel yönünün kendisi için zorlu bir süreç olduğunu itiraf etti. Oyun kurucu, bu sezon Toffees için kilit bir isim olmuş ve tüm turnuvalarda 22 maçta 2 gol ve 6 asist kaydetmişti. Özellikle Merseyside’daki kritik maçlarda, oyunun tam ortasında olmayı seven bir oyuncu için tribünden izlemek zorlu bir deneyim oldu.

Seyirci olmanın zorluğunu değerlendiren Grealish, futbolu ne kadar özlediğini dile getirdi. "Bir futbolcu olarak sakatlanmak her zaman zordur," dedi. "Merseyside derbisine geldim ve biraz duygusallaştım, çünkü bunu yapmayı çok özlüyorum." Kulüple olan bu derin bağ, sakatlığı süresince Finch Farm'daki herkesin kendisine gösterdiği destekle daha da güçlendi.