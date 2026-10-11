Eibner
Çeviri:
'Duygusal bir lunapark treni!' - Vincent Kompany, VAR'ın Bayern'in dört golünü iptal etmesinin ardından konuştu
Kompany, dramatik derbi beraberliğini değerlendirdi
Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, takımının Augsburg deplasmanında 2-2 berabere kaldığı sıra dışı bir öğleden sonraya tanıklık etti. Topa sahip olma oranında üstünlük kurmasına ve topu altı kez ağlara göndermesine rağmen, dört ofsayt kararı şampiyonun galibiyete ulaşmasını engelledi.
Bavyera derbisi, Augsburg'un dokuz saniye dolmadan öne geçmesiyle birlikte ilk düdükten itibaren kaotik geçti.
Kompany, maçın ardından, "Duygusal açıdan tam bir iniş çıkış yaşadık" dedi. "Topu altı kez ağlara gönderdik ama dördü sayılmadı. Mutlu değiliz, çünkü kazanamadık."
- Eibner
Teknik direktör, hücuma rağmen savunmadaki aksaklıkları kabul etti
Kompany, Bayern'in çok sayıda fırsat yarattığını ancak savunmadaki hataların sonunda onlara üç puana mal olduğunu vurguladı. Kompany, "Bu kadar çok fırsat yakaladığınızda, pek çok şeyi doğru yapmışsınız demektir" dedi.
"Ama bizim yaptığımız gibi iki gole yol açan hatalar yaparsanız, o zaman kazanamamış olmanız da hak edilmiş olur."
"Bu kadar çok fırsat yaratacağımızı düşünmemiştim; 29 şut, ofsayt nedeniyle iptal edilen dört gol. Şu anda can yakıyor ama yolumuza devam ediyoruz."
Kimmich ile Kane sonucu şanssızlık olarak nitelendirdi
Orta saha oyuncusu Joshua Kimmich ile forvet Harry Kane, geç baskının galibiyet golünü getirmemesinin ardından teknik direktörlerinin hayal kırıklığını paylaştı. Kane, Ismael Saibari ve Nathaniel Brown'ın gollerinde iki asist yaptı, ancak maçın daha önceki bölümünde topu da üst direğe nişanladı.
Kane, "Başka bir günde bu maçı kazanırdık" dedi. "Onlara iki basit fırsat hediye ettik ve onlar da bizi cezalandırdı."
Kimmich ise şunları ekledi: "Özellikle son 20-30 dakika büyük bir baskı kurduk. Ben buna şanssız bir beraberlik derim."
- Eibner
Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa mesaisi onları bekliyor
Bayern, bu beraberliğin ardından Bundesliga puan tablosunda ikinci sırada kalırken, dikkatini hemen Avrupa kupalarına çevirdi. Kompany'nin ekibi, salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Viking deplasmanına gidecek.
Teknik direktör, oyuncularının bu hayal kırıklığını hızla geride bırakması gerektiğinde ısrar ediyor.
Kompany, "Neyse ki önümüzde çok maç var, bu yüzden yolumuza devam etmemiz gerekiyor" sözleriyle noktaladı.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun