Kompany, Bayern'in çok sayıda fırsat yarattığını ancak savunmadaki hataların sonunda onlara üç puana mal olduğunu vurguladı. Kompany, "Bu kadar çok fırsat yakaladığınızda, pek çok şeyi doğru yapmışsınız demektir" dedi.

"Ama bizim yaptığımız gibi iki gole yol açan hatalar yaparsanız, o zaman kazanamamış olmanız da hak edilmiş olur."

"Bu kadar çok fırsat yaratacağımızı düşünmemiştim; 29 şut, ofsayt nedeniyle iptal edilen dört gol. Şu anda can yakıyor ama yolumuza devam ediyoruz."