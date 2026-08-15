Getty Images Sport
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'Duygusal' başlangıç! Xabi Alonso, Chelsea galibiyetinde Morgan Rogers ilk maçında gol atarken Stamford Bridge'deki karşılamadan memnun kaldı
Alonso, Stamford Bridge bağlantısını övdü
Eski Bayer Leverkusen ve Real Madrid teknik direktörü, Batı Londra'daki ilk maçında takımının başında sahaya çıkarken Chelsea taraftarlarından sıcak bir karşılama gördü. Geçişlerle geçen bir yazın ardından Alonso, İspanyol rakipler karşısında alınan galibiyet sırasında taraftarların yarattığı atmosferi övmekte gecikmedi.
Bu deneyimi değerlendiren Alonso şöyle dedi: "Yeni evimdeki ilk anımı yaşamak duygusaldı. Taraftarlar takımı da yeni ekibi de, beni de çok sıcak karşıladı, bu yüzden çok mutluyum. İyi bağlar kurmak ve bu desteğe sahip olmak istiyoruz. Onlara iyi futbol sunmak istiyoruz ki onlar da bize enerji versin ve aramızda bir bağ oluşsun. Burada, stadyumda iyi bir atmosfer olması takım için çok büyük bir itici güç olacak."
- Getty Images Sport
Rekor transfer Rogers anında etki yarattı
Sahada ise tüm gözler, Aston Villa'dan Britanya rekoru olan 117 milyon £ karşılığında transfer edilen Morgan Rogers'ın üzerindeydi. Genç hücum oyuncusu hayal kırıklığı yaratmadı ve ilk maçında henüz 11. dakikada yakın mesafeden yaptığı dokunuşla ağları buldu. Jon Aramburu devre arasından hemen önce Real Sociedad adına skora denge getirmeyi başarsa da, Chelsea'nin üstün kalitesi sonunda ikinci yarıda kendini gösterdi.
Fark yaratan isim Joao Pedro oldu. Kaptan Reece James'in ortasında kafayla takımını yeniden öne geçiren Pedro, ardından bir gol daha atarak rahat bir iki farklı üstünlük sağladı. Yeni transferlerin ve geri dönen yıldızların performansı, teknik ekip için fazlasıyla cesaret vericiydi. Alonso, kadronun uyum sürecinin, grup içindeki farklı kondisyon seviyelerine rağmen iyi ilerlediğini belirtti.
Geri dönen yıldızlardan kondisyon müjdesi
Bu maç, Alonso'ya Dünya Kupası'ndaki görevlerinin ardından James ve Maxence Lacroix gibi kilit oyuncuları da yeniden takıma kazandırma fırsatı verdi. Daha da önemlisi İspanyol teknik adam, üst üste üçüncü maçta tercih ettiği 3-4-3 sistemiyle devam etti. Bu diziliş, ona Leverkusen'de tarihi Bundesliga başarısı getirmişti ve daha önce kullandığı 4-2-3-1 düzeninden kalıcı bir şekilde uzaklaştığının sinyalini verdi.
Alonso, bu hazırlık çalışmasının önemini şöyle anlattı: "Bu, hazırlık dönemindeki son derece iyi bir son maçtı. Bazı oyuncular için ilkiydi ve sonuydu. Bizim adımıza iyi şeyler de vardı, geliştirebileceğimiz şeyler de vardı. Bazı oyuncular için bu aşamada bunun olması normal. Tüm takımın bir arada olması harikaydı. Bazıları üç günün ardından 60 dakika oynayabildi. Bu son testti."
- Getty Images Sport
Odak, Fulham'ın açılış maçına kayıyor
Real Sociedad karşısında alınan galibiyet, Chelsea için inişli çıkışlı geçen sezon öncesi döneme yakışır bir final oldu. Tottenham ve Juventus karşısındaki önceki yenilgilerin ardından toparlanan Chelsea, AC Milan ve İspanyol ekip karşısında aldığı galibiyetlerle ivme yakaladı; ayrıca Johor Darul Ta'zim ile 3-3 berabere kaldı ve Western Sydney Wanderers'a karşı 6-4'lük heyecan dolu bir maça çıktı. Yaz programını artık tamamlayan Chelsea, dikkatini 24 Ağustos'ta Fulham ile oynayacağı Premier League açılış maçına çevirdi ve bu da Alonso'ya Craven Cottage'a yapılacak kısa yolculuk öncesinde taktiklerini son kez şekillendirmesi için dokuz günlük bir süre verdi.
Teknik direktör, değerlendirmesini bu hafta Cobham'da önlerinde olan çalışmalara bakarak tamamladı. Şöyle ekledi: "Artık Fulham maçına hazırlanmak için tam bir haftamız var ama stadyumdaki his güzeldi."
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