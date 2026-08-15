Sahada ise tüm gözler, Aston Villa'dan Britanya rekoru olan 117 milyon £ karşılığında transfer edilen Morgan Rogers'ın üzerindeydi. Genç hücum oyuncusu hayal kırıklığı yaratmadı ve ilk maçında henüz 11. dakikada yakın mesafeden yaptığı dokunuşla ağları buldu. Jon Aramburu devre arasından hemen önce Real Sociedad adına skora denge getirmeyi başarsa da, Chelsea'nin üstün kalitesi sonunda ikinci yarıda kendini gösterdi.

Fark yaratan isim Joao Pedro oldu. Kaptan Reece James'in ortasında kafayla takımını yeniden öne geçiren Pedro, ardından bir gol daha atarak rahat bir iki farklı üstünlük sağladı. Yeni transferlerin ve geri dönen yıldızların performansı, teknik ekip için fazlasıyla cesaret vericiydi. Alonso, kadronun uyum sürecinin, grup içindeki farklı kondisyon seviyelerine rağmen iyi ilerlediğini belirtti.