'Duygusal' Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Şampiyonlar Ligi'nde 'Lamine Yamal'ın Barcelona'sına' karşı alınan galibiyetin tadını çıkarıyor ve 'dahi' Antoine Griezmann'a övgüler yağdırıyor
Atleti, çeyrek final lanetini bozdu
Atletico, 1997'den bu yana bu turnuvada evinde aldığı ilk eleme maçı yenilgisine rağmen toplamda 3-2'lik skorla turu geçti. Barcelona, Metropolitano'da Yamal ve Ferran Torres'in golleriyle ikinci maçı 2-1 kazansa da, Ademola Lookman'ın belirleyici golü Simeone'nin takımının tur atlamasını sağladı. Bu sonuçla Rojiblancos, 2014 ve 2016'da da başardığı gibi, bu aşamada Katalan devini üçüncü kez eledi.
Simeone, 14 yıllık serüvenini değerlendiriyor
Takımının taktiksel gelişimini ve farklı dönemlerde Barcelona'yı alt etmedeki başarısını değerlendiren Simeone, takımın artık hücum odaklı bir felsefeyi ön planda tuttuğunu vurguladı.
Kariyerinde dördüncü kez yarı finale yükseldikten sonra basına konuşan Atletico teknik direktörü, "Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barça'yı elemek kolay değil. [Lionel] Messi'nin Barça'sına, Yamal'ın Barça'sına karşı oynadık ve başardık. 14 yıl oldu. Takımın mücadele etmesini görmek beni hala duygulandırıyor. Oyuncular değişti, pek çok kez yeniden başladık ve bir kez daha Avrupa'nın en iyi dört takımı arasındayız. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynamak ne kadar güzel!"
Simeone, bu yaz MLS'de Orlando City'ye katılacak olan Griezmann'ın parlaklığını, takımın kalıcı başarısının temel taşı olarak özellikle vurguladı. "O bir dahi. Zamanla burada bir futbol dahisi olduğunu, fark yaratan, deneyimli ve kişilikli bir oyuncu olduğunu anlayacağız," diye ekledi. "Umalım ki Tanrı ve kader, bizimle geçireceği kalan sürede ona aradığını versin."
Griezmann 'hatalarını' kabul ediyor
Kutlama havasına rağmen Griezmann, Barcelona’nın o geceki skoru domine etmesine yol açan bireysel hataları eleştirmekten geri durmadı. Özellikle Barça’nın ikinci golünde top kaybına neden olan Fransız oyuncu, takımı galibiyete taşıyan Metropolitano taraftarlarına teşekkür etti.
Performans ve önümüzdeki yol hakkında düşüncelerini Movistar'a aktaran Griezmann, "Çok mutluyum. Bu tür maçlarda bedelini hemen ödediğiniz iki hata yaptık. İkinci golde topu kaybettim. Ama sonunda taraftarlarımızın desteği ve kalitemiz sayesinde golü bulabildik. Topla rahat değildik, oynamak için ihtiyacımız olan sakinliğe sahip değildik. Ama yarı finaldeyiz. Kiminle oynayacağımız önemli değil."
Yarı final hazırlıkları başlıyor
Atlético, Arsenal ile Sporting CP arasındaki eşleşmenin galibini bekliyor; Premier Lig ekibi şu anda 1-0’lık ince bir üstünlüğe sahip. Simeone, Katalanlar karşısında savunmada ciddi bir yorgunluk sergileyen kadrosunun kondisyonunu idare ederken, yoğun iç saha fikstürünü de ustaca yönetmek zorunda. Son 36 Avrupa maçında golsüz berabere kalmaktan kaçınan Rojiblancos, finale kalmak için muhtemelen yeni kazandıkları hücum cesaretine güvenecek.