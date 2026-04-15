'Duygusal' Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Şampiyonlar Ligi'nde 'Lamine Yamal'ın Barcelona'sına' karşı alınan galibiyetin tadını çıkarıyor ve 'dahi' Antoine Griezmann'a övgüler yağdırıyor

Takımının taktiksel gelişimini ve farklı dönemlerde Barcelona'yı alt etmedeki başarısını değerlendiren Simeone, takımın artık hücum odaklı bir felsefeyi ön planda tuttuğunu vurguladı.

Kariyerinde dördüncü kez yarı finale yükseldikten sonra basına konuşan Atletico teknik direktörü, "Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barça'yı elemek kolay değil. [Lionel] Messi'nin Barça'sına, Yamal'ın Barça'sına karşı oynadık ve başardık. 14 yıl oldu. Takımın mücadele etmesini görmek beni hala duygulandırıyor. Oyuncular değişti, pek çok kez yeniden başladık ve bir kez daha Avrupa'nın en iyi dört takımı arasındayız. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynamak ne kadar güzel!"

Simeone, bu yaz MLS'de Orlando City'ye katılacak olan Griezmann'ın parlaklığını, takımın kalıcı başarısının temel taşı olarak özellikle vurguladı. "O bir dahi. Zamanla burada bir futbol dahisi olduğunu, fark yaratan, deneyimli ve kişilikli bir oyuncu olduğunu anlayacağız," diye ekledi. "Umalım ki Tanrı ve kader, bizimle geçireceği kalan sürede ona aradığını versin."