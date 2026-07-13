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Diego Luna, RSLGOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

“Duygularını yaşayacaksın, peki ya şimdi ne olacak?” - Diego Luna, Dünya Kupası kadrosuna alınmama konusunu, acı gerçekleri ve hayal kırıklığını motivasyona dönüştürmeyi anlatıyor

Analysis
ABD
D. Luna
FEATURES
Real Salt Lake
ABD 1
Dünya Kupası
M. Pochettino

Diego Luna, GOAL’a Dünya Kupası’nı kaçırmanın acısını, öğrendiği zorlu dersleri ve daha iyi bir oyuncu olmanın neden her gün yaklaşımını değiştirmekle başladığını anlattı.

Diego Luna, Mauricio Pochettino’nun 26 kişilik Dünya Kupası kadrosuna giremeyeceğini öğrendiğinden beri derin bir iç muhasebe sürecinden geçti. Ve bu süreçte, artık itiraf etmeye hazır olduğu bazı gerçekleri keşfetti.

Bunlardan ilki, bunun canını yakması. O gün canını yakmıştı, şimdi de hâlâ yakıyor. 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun ABD Erkek Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosuna seçilmediğinin açıklanmasının üzerinden bir buçuk aydan fazla zaman geçti, ancak bu durumun onu tamamen ele geçirmediği tek bir gün bile geçmedi. Bundan kaçınması imkânsızdı. Reklamlar hiç durmadı, sorular da öyle. Bu, üstesinden geldiği bir şey değil; hem tanıdık hem de daha önce hiç hissetmediği bir acı.

İkinci nokta ise, o acının bir kısmının sorumluluğunu üstlenmesidir. Dünyanın kendisine karşı olduğunu ya da bu sorumluluğu üstlenmek zorunda olmadığını düşünmek kolay olurdu. O ise bu şekilde bakmamayı tercih etti. Farklı yapabileceği şeyler olduğunu kabul etmeye hazır. Daha iyi idare edebileceği durumlar var. En çok da, tüm bu süreçte belki de biraz aceleci davrandığı ve her şeyin tam da o noktada ters gitmiş olabileceği düşüncesi var.

"Dünya Kupası bunun en iyi örneğidir," diyor GOAL'a. "Bir futbolcu olarak, Dünya Kupası'nda oynadığınızda, bunu başardığınızda o hedefi listeden silersiniz," değil mi? Benim için bu hedef hâlâ orada duruyor ve 2030'da oynayabilmek için elimden gelen her şeyi yapmam gereken dört yılım var, ama bunun içinde küçük hedefler de var. Çok düşündüm ve belki de asıl önemli olanın günlük küçük hedefler olduğu halde, şunun ya da bunun hedef olduğunu düşünerek kendimi çok ileriye götürmüşümdür.

Bu farkındalık, onu varış noktasını değil, oraya nasıl ulaşmayı planladığını yeniden düşünmeye zorladı.

"Sanırım buna tam olarak inanmamıştım ve öyle davranmamıştım. Daha çok ‘hedef bu, yaklaşım da bu’ demekle yetiniyordum. Hayır, asıl önemli olan yarın ve antrenmanda en iyi oyuncu olduğumdan emin olmak. Sonra gelecek hafta, maç için olabildiğince formda olduğumdan emin olmak, 90 dakika oynamak ve takımıma katkı sağlamak. Hedeflerim bunlar: bunu her gün yapmak ve disiplinli kalmak. Bence bu, 2030’da orada olma şansımı artırıyor. Önemli olan küçük hedefler koymak, disiplinli kalmak ve bunları sadece sözde bırakmayıp gerçekten uygulamaktır.”

Bu süreç şimdi başlamıyor; haftalar önce başladı. Ne de olsa tüm bu düşünme sürecinin amacı da buydu. Aynı zamanda bu sürecin en zor kısımlarından biri de şuydu: Luna’nın kendisi hakkında öğrendiği her şeyi uygulamaya geçirememesi. Uzun bir süre boyunca bu yaz, futbol kariyerinin belirleyici yaz olacağına benziyordu ve hâlâ da öyle olabilir. Sadece o belirleyici anlar, futbolun onu en dibe vurduğu zamanlarda geldi.

“Üzüleceksin,” diyor, “ve duygusal anlar yaşayacaksın, ama şimdi ne olacak? 22 yaşında olduğum için yeterince şanslıyım ve umarım daha fazla Dünya Kupası’nda oynama şansı yakalarım. Bu işlerin nasıl yürüdüğünü öğreniyorsun ve hiçbir şeyin sana bedava verilmediğini anlıyorsun. Bu tür şeyler olabilir. Şimdi, yüksek seviyede performans gösterebilmek için doğru şeyleri yapmak üzere zihinsel ve fiziksel olarak doğru şekilde hazırlanmalısın."

"Bu geçmişte kaldı," diye devam ediyor, "oldu bitti, peki şimdi ne yapacaksın? İleriye bakacağız ve bu hedef gerçeğe dönüşene kadar çalışmaya devam edeceğiz."

Ancak ilerlemeden önce, 22 yaşındaki Real Salt Lake yıldızının bir adım geri atması gerekiyordu. Biraz alçakgönüllü olması ve bu yazın neden bu şekilde sona erdiğini kabullenmesi gerekiyordu.

  • Diego Luna, USMNT new kitNike

    Bunun nedenleri

    ABD Erkek Milli Takımı’nın Dünya Kupası’ndan elenmesinden bir hafta sonra bile, Luna’nın kadroda yer almaması hâlâ en çok konuşulan konulardan biri olmaya devam ediyor. Dünya Kupası’na kadar geçen yıl boyunca, bu orta saha oyuncusu Amerikan futbolunun parlayan yıldızı olarak öne çıktı. Burnu kırık haliyle çekilmiş fotoğrafı ikonik bir simge haline geldi; bu görüntü, Luna’nın ABD Erkek Milli Takımı’na sunabileceği azimli oyun stilini ve birçokları için milli takımın nasıl olması gerektiğini temsil ediyordu. 2025 yılının sonuna kadar Luna, USMNT kadrosundaki herkesten daha fazla olmak üzere 17 kez milli formayı giydi. Son milli maçı, takvim yılının son maçında gerçekleşti ve bu maçta Uruguay’ı 5-1 yendikleri karşılaşmada gol attı. Sonraki aylarda, Dünya Kupası öncesinde düzenlenen birçok kampanyanın yüzü oldu; bu da onun kadroda yer almaması durumunu daha da sarsıcı hale getirdi.

    "Etrafta çılgın bir gürültü var," diyor. "İlgiyi üzerinize çekiyorsunuz ve işler iyi gittiğinde her şey harika oluyor! İşler kötü gittiğinde ise çok, çok kötü olabiliyor. Benim için önemli olan, dengeyi anlamak, zihnimi sakin tutmak ve olayların kafama takılmamasını sağlamak. En önemli şey bu: işler iyi giderken de kötü giderken de dengeli bir zihniyete sahip olmak. İşler sonsuza kadar iyi gitmeyecek, sonsuza kadar kötü de gitmeyecek.

    "Geçen yılı gördün, 2025 tamamen Diego Luna’ya aitti," diye ekliyor. "Medya, yayınladıkları haberler, fotoğraflar, tüm bu şeyler. 21 yaşında bir genç olarak, ‘Vay canına, bu çılgınca!’ diye düşünüyordum. Bence bunların hepsi birer öğrenme deneyimi, dostum."

    Hayatını değiştiren karar da öyle oldu. Luna, sakatlığı nedeniyle MLS sezonuna geç başladı ve bu yüzden Mart ayındaki kampı kaçırdı. Yine de bu yazki Dünya Kupası’nda kadroda yer alacağına dair yaygın bir beklenti vardı. Ancak kadroda yer almadı. ABD Milli Takımı kadrosu resmi açıklanmasından günler önce sızdırıldığında, en çok konuşulan konu Luna’nın kadroda olmamasıydı.

    Daha sonra, ABD Milli Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino’ya kararları hakkında sorular yöneltildi. Pochettino, kadroda yer alan oyunculara saygı duyduğu için, kadroya alınmayan oyuncuların nedenleri konusunda ayrıntılara girmeyeceğini söyledi. Pochettino ayrıca, kayırmacılığı önlemek ve oyunculara ileride yapılacak görüşmelerden önce kendi başlarına bu kararı kabullenme şansı vermek amacıyla, kadroya giremeyen oyuncularla iletişime geçmemeyi tercih etti.

    Luna ise bu konuşmayı yapacak. Kadroda yer almamasının bazı nedenlerini tahmin edebilse de, bu konuyla ilgili hala konuşmak istediği noktalar var.

    "Neden kadroya alınmadığım konusundaki karar, teknik ekibe ya da federasyona kalmış," diyor. "Milli takımla Uruguay'a karşı oynadığımız son hazırlık maçlarından bu yana bana hiçbir konuda tek kelime bile edilmedi. Teknik ekipten ya da başka bir yerden haber almadım. Benim için durum neyse odur, onların da kendi işleri var. Federasyon için yapmaları gereken işlerle meşguldüler, şimdi de benim yapmam gerekeni yapma sırası bende.

    "Bana ulaşıp ne olduğunu ve kararın neden bu şekilde verildiğini açıklama zamanı geldiğinde, ben hazırım ve dinlemeye hazırım. Artık işime geri dönmem gerekiyor."

    Ancak işe dönmeden önce Luna’nın tüm bunları kabullenmesi gerekiyordu. Daha önce de bu kadar moralinin bozuk olduğu dönemler yaşamış olması, bir bakıma ona yardımcı oldu.

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  • Final - Gold Cup 2025Getty Images Sport

    Tanıdık bir his

    Bu, Luna’nın futbol hayatındaki ilk hayal kırıklığı değildi. Evet, en büyüğüydü, ama ilkinden çok uzaktı. Daha önce de kadroya alınmamıştı. Bu işlerin nasıl yürüdüğünü iyi biliyordu.

    Genç bir oyuncu iken, yakınlardaki Sunnyvale'den gelen bu küçük, geniş omuzlu oyuncuda bir gelecek görmeyen San Jose Earthquakes tarafından reddedilmişti. 2024 yılında, MLS All-Star kadrosuna seçilmesini ve MLS Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazanmasını sağlayan çıkış yaptığı sezonun ortasında, ABD Olimpiyat kadrosuna alınmamıştı. Luna'nın hikâyesini şekillendiren belirleyici faktörlerden biri, her zaman herkesin beğenisini kazanmamış olmasıdır ve bu gerçek, onun bugün olduğu kişi olmasına katkıda bulunmuştur.

    "Gerçekçi olmak gerekirse, hayatım boyunca böyle oldu," diyor. "Şüphe duyanlar oldu. Benden nefret edenler, benimle aynı fikirde olmayanlar, kişiliğimi sevmeyenler oldu. Hayatım boyunca böyle oldu, ama bakın, kendime çalışarak ve kendime inanarak bu noktaya kadar geldim.

    "Bence bu, bu kariyerin bir parçası: üzücü anlar, ve elbette üzülüyorum. Elbette bu durumdan hayal kırıklığına uğruyorum, ama bunlar alınmış kararlar ve bu kararların sizi tanımlamasına izin veremezsiniz, özellikle de bu seviyede."

    Bu zihniyetle Luna, Dünya Kupası kadrosuna alınmaması durumunun yazını belirlemesine izin vermemek için elinden geleni yaptı. Peki, bu laneti nasıl bir nimete dönüştürebilirdi? Meğer cevap, ailesiydi.

  • Farklı bir yaz

    Luna, profesyonel kariyerine El Paso’da başlamıştı. Earthquakes akademisinden ayrıldıktan sonra, El Paso Locomotive’e katılmadan önce Barcelona’nın Arizona’daki antrenman kampında bir süre geçirdi. Bir yıldan biraz fazla bir süre sonra Real Salt Lake onu kadrosuna kattı ve sonrasında yaşanan tüm gelişmeler nedeniyle, kendisine ilk fırsatı veren bu Teksas şehrine geri dönme şansı hiç olmadı.

    Dünya Kupası arası sırasında nihayet geri döndü.

    "Ergenlik çağımda beni ben yapan insanlarla yeniden bağlantı kurmak harikaydı," diyor. "Dışarı çıkıp restoranlarda insanların beni tanıması, hayranlarımın olması ve beni kucaklaması çok güzeldi. Her şeyin başladığı yere geri dönmek harikaydı."

    Ancak daha da güzeli, ailesiyle geçirdiği zamandı. Futbolda, hem kulüp hem de milli takım yükümlülükleri nedeniyle bu tür fırsatlar pek sık olmaz. Her zaman bir antrenman, bir maç ya da bir kamp daha vardır. Uzun zamandır ilk kez, Luna bu yaz bunlardan muaf kaldı; bu yüzden bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için hemen planlarını değiştirdi.



    "Oğlumla ve sevdiğim insanlarla vakit geçirebildim, bu harika bir şey; ama sonuçta, kendi ülkenizde Dünya Kupası’nda oynamak hayatta bir kez karşınıza çıkacak bir fırsat. Bu kesinlikle zihinsel olarak zorlayıcıydı, ama aynı zamanda hayatın devam ettiğini anlamakla da ilgili," diyor Luna. "Ya bu konunun üzerinde durup ailenle geçirdiğin zamanı mahvetmesine izin verebilirsin, ya da durumu anlayıp bunun ötesine geçebilir, şimdiki anın tadını çıkarabilir, ailenle geçirdiğin zamanın keyfini sürebilir ve 'Tamam, durum bu işte' diye bakabilirsin.

    "Bu süreyi kendim için faydalı bir şekilde değerlendirmekle ilgiliydi; yani sevdiklerimle vakit geçirmek, ailemle sabahın erken saatlerini birlikte geçirmek gibi, ki bu nadir bir şey. Kesinlikle zordu, ama bu yaz, futbolun bir süreliğine ana odak noktası olmadığı zamanların nasıl bir şey olduğunu anlamak için bir fırsat oldu."

    Babalık, Luna’nın odaklanmasına yardımcı oldu. Arkadaşları da öyle. Luna’nın Dünya Kupası kadrosuna alınmaması hakkındaki ilk kamuoyu açıklaması, Luna’nın durumuyla dalga geçmekten çekinmeyen popüler YouTuber’lar Chicos Toxicos ile gerçekleşti. “Duyduğuma göre bu yaz boşmuşsun,” diye şaka yaptılar. Bunu hemen reklamlar, telefon görüşmeleri ve Meksika için oynamasının neden daha iyi sonuç verebileceğine dair şakalar izledi.

    Bu şakalar, Luna’nın olanları geride bırakmasına yardımcı oldu. Bazen en iyi ilaç gülmektir.

    "Arkadaşlarla vakit geçirebiliyorsun, insanlarla takılabiliyorsun ve biliyorum ki ciddiye almıyorlar, ama bu eğlenceli ve keyifli bir şey," diyor. "Bazen, yolunda gitmeyen durumlardan yola çıkarak anılar biriktirirsin. Ben olayı böyle değerlendiriyorum. Olaylara doğru açıdan bakarsın. Bunu değiştirmek için yapabileceğin hiçbir şey yok, o halde neden kabullenip bununla dalga geçmeye çalışmayasın ki? Sonra da bunun bir daha olmaması için çalışmaya devam edersin.”

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  • Luna AudiAudi

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    Dünya Kupası’nı kaçırmanın en ilginç yanlarından biri, bunun hemen ardından hayatın eskisi gibi devam etmesidir. O hâlâ MLS’nin simgelerinden biridir; işte bu yüzden bu yaz Audi’nin en son kampanyası “The Driven”ın yüzü olarak seçildi. Yaşanan onca şeye rağmen Luna, insanlara hâlâ belirli bir duyguyu temsil ediyor; belki de eskisinden daha da fazla.

    Şimdi, nihayet Luna, kendi deyimiyle “küçük bir mini hazırlık dönemi”nin ardından RSL’de sahalara dönmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu yazla ilgili söyleyeceklerini söyledi ama nihayet sahaya geri dönerek, söylediği her şeyi eyleme geçirebilir. Ancak o zaman tüm bunları gerçekten geride bırakabilir.

    "Oynamak istiyorum," diyor. "Uzun bir ara oldu ve bence bu, tüm bu süreçteki en zor kısımdı. Antrenman yapamadık. Sadece ben ve içimdeki o dürtü vardı; sahaya çıkıp artık harekete geçme zamanı gelmişti. Sonuçta dış dünya, medya, herkes ne derse desin, artık önemli olan benim neler yapabileceğimi göstermek, yüksek seviyede performans sergilemek ve bunu her seferinde tekrarlamak; böylece o armayı tekrar takma şansını yakalayabileceğim.

    "Her şey zihniyetle ilgili. Sonuçta, bunu bir itici güç olarak kullanmak gerekiyor. Bu durum seni nereye götürecek? Benim için evet, canımı yaktı. Büyük bir fırsat kaçırmaydı, ama şimdi sezonun bu sonraki kısmına odaklanmak ve kendimi geliştirmeye devam etmek, o armayı tekrar giyme fırsatını yakalamak için elimden gelen her şeyi yapmak önemli."

    Bu gerçekleştiğinde, o USMNT formasını giyen oyuncu farklı bir Luna olacak. Dış dünya tarafından alçakgönüllü hale getirilmiş, ama aynı zamanda hem zihinsel hem de fiziksel olarak daha güçlü bir oyuncu olacak. Ve eskisinden çok daha fazla motive olmuş bir oyuncu olacak.

    Luna’nın hayatı bu yaz her halükarda değişecekti. Belki istediği şekilde değişmemiş olabilir, ama yine de değişti. O da değişti.

    "Bu konuyu çok derinlemesine ele almak istemiyorum," diye sözlerini tamamlıyor, "çünkü tüm bunların ortalığa yayılmasını istemiyorum, ama bazen futbol dışındaki bazı durumlar yüzünden performansım yeterli olmuyor. Önemli olan, bunun iyi bir profesyonel olmanın bir parçası olduğunu anlamak: saha dışı hayat ile saha içi hayat arasında denge kurmak. Bu, son zamanlarda öğrendiğim bir şey.

    "Futbol dışında işler yolunda gitmediğinde, kafanı boşaltmanın bir yolunu bulmalısın. Sahadayken kendini özgür hissetmelisin. Kafanı boşaltmanın bir yolunu bulmalısın; işin bittiğinde ise sorunlarla başa çıkabilirsin. Kaotik görünebilir, ama sorunları tek tek, sırayla halletmelisin. Sahaya çıkma zamanı geldiğinde zihnini boşaltmalı, keyfini çıkarmalı ve yaptığın işten zevk almalısın."

    Luna, bu ayrımı yaratmayı hâlâ öğrenme aşamasında. Hayatın ne zaman zorlaşacağını kontrol edemez, ancak bu zorlukların kendisini sahaya kadar takip etmesine izin veremeyeceğini anlamaya başlıyor.

    "Bu, hâlâ üzerinde çalıştığım bir konu," diyor. "Bunu ustalaşmak önemli çünkü hayat bir rollercoaster gibi olacak. Bunu ustalaştığınızda en yüksek performansa ve kariyerinizin zirvesine ulaşırsınız. Bu beni nereye götürürse götürsün, gelecek için heyecanlıyım."


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