“Duygularını yaşayacaksın, peki şimdi ne olacak?” - Diego Luna, ABD Erkek Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosuna alınmaması, acı gerçekler ve hayal kırıklığını motivasyona dönüştürme üzerine

Diego Luna, Mauricio Pochettino’nun 26 kişilik Dünya Kupası kadrosuna giremeyeceğini öğrendiğinden beri derin bir iç hesaplaşma sürecinden geçti. Ve bu süreçte, artık itiraf etmeye hazır olduğu bazı gerçekleri keşfetti.

Bunlardan ilki, bunun canını yakması. O gün canını yakmıştı ve şimdi de hâlâ yakıyor. 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun ABD Erkek Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosuna seçilmediğinin açıklanmasının üzerinden bir buçuk aydan fazla zaman geçti, ancak bu durumun onu tamamen ele geçirmediği tek bir gün bile geçmedi. Bundan kaçınması imkânsızdı. Reklamlar hiç durmadı, sorular da öyle. Bu, üstesinden geldiği bir şey değil; hem tanıdık hem de daha önce hiç hissetmediği bir acı.

İkinci nokta ise, o bu acının bir kısmının sorumluluğunu üstleniyor. Dünyanın kendisine karşı olduğunu ya da bu sorumluluğu üstlenmesinin gerekmediğini düşünmek kolay olurdu. O ise bu şekilde bakmamayı tercih etti. Farklı yapabileceği şeyler olduğunu kabul etmeye hazır. Daha iyi idare edebileceği durumlar var. En çok da, tüm bu süreçte belki de biraz aceleci davrandığı ve her şeyin tam da o noktada ters gitmiş olabileceği düşüncesi var.

Audi’nin “The Driven” kampanyası kapsamında GOAL’a verdiği röportajda şöyle diyor: “Dünya Kupası bunun en iyi örneğidir. Bir futbolcu olarak Dünya Kupası’nda oynadığınızda, bunu başardığınızda o hedefi listeden silersiniz, değil mi? Benim için bu hedef hâlâ orada duruyor ve 2030’da oynayabilmek için önümde dört yılım var; bu süre zarfında elimden gelen her şeyi yapacağım, ama bunun içinde daha küçük hedefler de var.” Çok düşündüm ve belki de asıl önemli olan günlük küçük hedeflerken, şunun ya da bunun hedef olduğunu düşünerek kendimi çok ileriye götürmüşümdür.

Bu farkındalık, onu varış noktasını değil, oraya nasıl ulaşmayı planladığını yeniden düşünmeye zorladı.

"Sanırım buna tam olarak inanmamıştım ve öyle davranmamıştım. Daha çok ‘hedef şudur, yaklaşım budur’ demekle yetiniyordum. Hayır, asıl önemli olan yarın antrenmanda en iyi oyuncu olduğumdan emin olmak. Sonra gelecek hafta, maç için olabildiğince formda olduğumdan emin olmak, 90 dakika oynamak ve takımıma katkı sağlamak. Hedeflerim bunlar: bunu her gün yapmak ve disiplinli kalmak. Bence bu, 2030’da orada olma şansımı artırıyor. Önemli olan küçük hedefler belirlemek, disiplinli kalmak ve bunları sadece sözde bırakmayıp gerçekten uygulamaktır.”

Bu süreç şimdi başlamıyor; haftalar önce başladı. Ne de olsa tüm bu düşünme sürecinin amacı da buydu. Aynı zamanda bu sürecin en zor kısımlarından biri de şuydu: Luna’nın kendisi hakkında öğrendiği her şeyi pratiğe dökememiş olması. Uzun bir süre boyunca bu yaz, futbol kariyerinin kaderini belirleyecek bir yaz gibi görünüyordu ve hâlâ da öyle olabilir. Sadece o belirleyici anlar, futbolun onu en dip noktaya sürüklediği zamanlarda geldi.

“Üzüleceksin,” diyor, “ve duygusal anlar yaşayacaksın, ama şimdi ne olacak? 22 yaşında olduğum için yeterince şanslıyım ve umarım daha fazla Dünya Kupası’nda oynama şansı yakalarım. Bu işlerin nasıl yürüdüğünü öğreniyorsun ve hiçbir şeyin sana bedava verilmediğini anlıyorsun. Bu tür şeyler olabilir. Şimdi, yüksek seviyede performans gösterebilmek için doğru şeyleri yapmak üzere zihinsel ve fiziksel olarak doğru şekilde hazırlanmalısın."

"Bu geçmişte kaldı," diye devam ediyor, "oldu bitti, peki şimdi ne yapacaksın? İleriye bakacağız ve bu hedef gerçeğe dönüşene kadar çalışmaya devam edeceğiz."

Ancak ilerlemeden önce, 22 yaşındaki Real Salt Lake yıldızının bir adım geri atması gerekiyordu. Biraz alçakgönüllü olması ve bu yazın neden bu şekilde sona erdiğini kabullenmesi gerekiyordu.