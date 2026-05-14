"Duygularım beni ele geçirdi" - Rangers kaptanı, Ibrox'taki vedasını gölgeleyen Danny Rohl ile yaşadığı gerginliği açıklarken, James Tavernier'in "derinden incindiği" belirtildi

On yılı aşkın süredir Rangers kadrosunun vazgeçilmez isimlerinden biri olan tecrübeli bek, takımının evinde yenilgiye uğradığı maçı tribünden izlemek zorunda kaldı. Danny Rohl ilk başta kaptanın yedek kulübesinde yer almayı reddettiğini ve bunun üzerine stadyumu terk edip daha sonra geri döndüğünü iddia etse de, Tavernier şimdi bu durumun nedenine ilişkin kendi bakış açısını ayrıntılı olarak anlattığı duygusal bir açıklamayla yanıt verdi.

Tavernier, sosyal medyada yayınladığı açıklamada şunları söyledi: "Dün geceki maçla ilgili olaylar ve benim ayrılışım konusunda herhangi bir karışıklığa izin veremeyeceğimi hepinizin anlayacağından eminim. Hearts maçından sonra ayak bileğimde bir sakatlık yaşadım. Sağlık ekibiyle görüştükten sonra, enjeksiyonun tek seçenek olduğu konusunda anlaştık ve bu işlem ilk olarak Perşembe günü yapılacaktı."