"Duygularım beni ele geçirdi" - Rangers kaptanı, Ibrox'taki vedasını gölgeleyen Danny Rohl ile yaşadığı gerginliği açıklarken, James Tavernier'in "derinden incindiği" belirtildi
Ibrox'ta yaşanan iletişim kopukluğu
On yılı aşkın süredir Rangers kadrosunun vazgeçilmez isimlerinden biri olan tecrübeli bek, takımının evinde yenilgiye uğradığı maçı tribünden izlemek zorunda kaldı. Danny Rohl ilk başta kaptanın yedek kulübesinde yer almayı reddettiğini ve bunun üzerine stadyumu terk edip daha sonra geri döndüğünü iddia etse de, Tavernier şimdi bu durumun nedenine ilişkin kendi bakış açısını ayrıntılı olarak anlattığı duygusal bir açıklamayla yanıt verdi.
Tavernier, sosyal medyada yayınladığı açıklamada şunları söyledi: "Dün geceki maçla ilgili olaylar ve benim ayrılışım konusunda herhangi bir karışıklığa izin veremeyeceğimi hepinizin anlayacağından eminim. Hearts maçından sonra ayak bileğimde bir sakatlık yaşadım. Sağlık ekibiyle görüştükten sonra, enjeksiyonun tek seçenek olduğu konusunda anlaştık ve bu işlem ilk olarak Perşembe günü yapılacaktı."
Nihai başlangıç konusunda varılamayan anlaşma
34 yaşındaki oyuncu, takımı son bir kez sahaya çıkarmak için tıbbi tedavisini bilerek ertelediğini açıkladı. Tavernier’e göre, Rohl ile maça ilk on birde başlayacağına dair önceden bir anlaşma vardı; ancak bu düzenleme, Alman teknik direktör tarafından son anda bozulmuş gibi görünüyordu.
Kaptan şöyle konuştu: "Bu kararı teknik direktöre bizzat bildirdim ve Ibrox'taki sadık taraftarlara düzgün bir şekilde veda etme fırsatının benim ve ailem için ne kadar önemli olduğunu açıkladım. Ibrox'ta son bir kez daha takım arkadaşlarımı sahaya çıkarmak ve çocuklarımın maskot olarak benimle birlikte sahaya çıkmasını istediğimi söyledim. Bunun doğru bir karar olduğu ve düzgün bir veda törenini hak ettiğim söylendi. Teknik direktör de aynı fikirdeydi ve benim için harika bir veda töreni düzenlenmesini istediğini söyledi. O anın benim ve ailem için ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyordu."
Perde arkasında yaşanan ailevi üzüntü
Tavernier'in açıklaması, bu kararın özellikle oğlunun o günkü katılımı açısından kendisine ne kadar ağır geldiğini ortaya koydu. Kaptan, mesaj yoluyla bildirilen ani plan değişikliğinin, ayrılışının gerçekliği iyice yerleşmeye başladıkça bastırmakta zorlandığı yoğun bir duygu seline yol açtığını itiraf etti.
Tavernier, "Bir baba olarak beni derinden üzen şey, oğlumun da Hollanda'daki ilk yurt dışı turnuvası için Rangers Akademisi ile birlikte gitmekten vazgeçmiş olmasıydı, çünkü benim son iç saha maçım için Ibrox'ta olmak onun için o kadar önemliydi" diye açıkladı. "Salı günü menajere mesaj atarak maça ilk 11'de başlayıp başlamayacağımı sordum ve çocuklarımın hala maskot olarak sahaya çıkıp çıkmayacaklarını sorduklarını açıkladım. Ardından maça yedek olarak başlayacağımı öğrendim. O anda, anlaşılır bir şekilde duygularım beni ele geçirdi."
On yılını Gers'e adayan
Govan'daki serüveninin acı bir sonla bitmesine rağmen Tavernier, kulübe olan bağlılığının asla sorgulanmaması gerektiğini vurguladı. Gers formasıyla 400'ün üzerinde maça çıkan sağ bek, durumun kötü yönetildiğini kabul etmekle birlikte, kişisel anlaşmazlıkların ötesinde kulübün her zaman öncelikli olduğunu belirtti.
O, sözlerini şöyle tamamladı: "Birçok kişi, bu durumu daha iyi yönetebileceğimi düşünüyor olabilir ve ben bunu kabul ediyorum, ancak hayatımın on yıldan fazlasını bu kulübe adadıktan ve tüm bu süreç boyunca ailemin yanımda olduğu halde, kendimi derinden incinmiş ve hayal kırıklığına uğramış hissettim. Beni en çok hayal kırıklığına uğratan şey, daha sonra kamuoyuna sunulan olayların anlatımıydı, çünkü bu anlatım, önceden özel olarak yapılan konuşmaları yansıtmıyordu. Hiç kimsenin bu büyük futbol kulübünden daha önemli olmadığını açıkça belirtmek istiyorum. Rangers her zaman ilk sırada olmalı."
Rangers, cumartesi günü Falkirk ile oynayacağı deplasman maçıyla sezonu tamamlayacak. Rohl'un takımı, ligin ikiye ayrılmasından bu yana üst üste dört maç kaybetti ve üçüncü sırada kaldı.