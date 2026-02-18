Getty Images
Çeviri:
"Duygular doruğa çıkıyor!" - Anthony Gordon, Newcastle'ın Qarabag'ı yenerek Şampiyonlar Ligi'nde galip geldiği maçta dört gol attıktan sonra Kieran Trippier ile yaşadığı tartışmayı açıklıyor
Gordon ilk yarıda dört gol attı
Bakü'de sadece üç dakika geçtikten sonra Gordon skoru açtı ve Malick Thiaw birkaç dakika sonra Newcastle'ın ikinci golünü attı. Bir başka açık oyun golünün ardından Gordon, devre arasına girmeden önce iki penaltıyı gole çevirmeyi başardı. Ancak oyuncular soyunma odasına döndüklerinde Gordon'un kaptan Trippier ile hararetli bir tartışma yaşadığı görüldü.
Trippier ve Gordon kendilerini açıklıyor
Gordon ve Trippier maç sonrası TNT Sports kameralarının karşısına geçerek durumu açıkladı.
Trippier şöyle dedi: "Gordy hat-trick yaptı ve bence tüm oyuncular penaltıyı atmak istedi, ama aynı zamanda o bizim penaltı atıcımız. O da herkes gibi gol atmak istiyor, ama penaltı atıcısı o. Sahada bazen duygular yoğunlaşıyor, ama olan oldu. Bugün dört gol attı ve inanılmazdı. Şimdi önümüze bakıyoruz."
İkinci penaltıyı atmak isteyip istemediği sorulduğunda Gordon şöyle cevap verdi: "Evet, ama dinleyin, herkesin fikrini anlıyorum çünkü herkesin başarılı olmasını istiyorum. Biz bir takımız, birlikte hareket etmeliyiz. Ama ben bir forvetim, penaltı atıcısıyım, bu yüzden mümkün olduğunca çok gol atmak istiyorum. Ancak herkesin görüşünü ve duygularının yüksek olduğunu anlıyorum, ama [Trippier] benim en yakın takım arkadaşlarımdan biri ve kulübe katıldığımdan beri benim için çok şey yaptı. O iyi biri!"
Trippier daha sonra ikisinin antrenmanda 'boks eldivenlerine' ihtiyaçları olacağını şaka yaptı.
Gordon 'rekorlar' hakkında düşünmüyor
Gordon, attığı dört golle bir dizi rekor kırdı, ancak sahada bunun odak noktası olmadığını vurguladı. O, "Rekorlar güzel, ama ben sadece gol atmak ve maçları kazanmak istiyorum. Sonuçta maçı ikna edici bir şekilde kazandık, bence bu sezonki en iyi performansımızdı, bu gollerden daha önemli.
"Herkesle gurur duyuyorum çünkü futbol bazen çok duygusal bir spor. Çok değişken, insanlar formuna bağlı olarak sana çok düşkün ya da çok düşman olabilirler. Yaşadıklarımızdan şu anki konumumuza gelmek gerçekten önemli ve karakterimizi gösteriyor. Futbol çok hızlı değişir, bu yüzden devam etmeliyiz, ivmeyi korumalıyız çünkü aynı hızla tersine de gidebilir."
Newcastle için bundan sonra ne olacak?
Newcastle, önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi eleme turu rövanş maçında Qarabag'ı St James' Park'ta ağırlamadan önce, Eddie Howe'un öğrencileri Cumartesi günü Manchester City deplasmanında Premier Lig'e geri dönecek.
