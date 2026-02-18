Gordon ve Trippier maç sonrası TNT Sports kameralarının karşısına geçerek durumu açıkladı.

Trippier şöyle dedi: "Gordy hat-trick yaptı ve bence tüm oyuncular penaltıyı atmak istedi, ama aynı zamanda o bizim penaltı atıcımız. O da herkes gibi gol atmak istiyor, ama penaltı atıcısı o. Sahada bazen duygular yoğunlaşıyor, ama olan oldu. Bugün dört gol attı ve inanılmazdı. Şimdi önümüze bakıyoruz."

İkinci penaltıyı atmak isteyip istemediği sorulduğunda Gordon şöyle cevap verdi: "Evet, ama dinleyin, herkesin fikrini anlıyorum çünkü herkesin başarılı olmasını istiyorum. Biz bir takımız, birlikte hareket etmeliyiz. Ama ben bir forvetim, penaltı atıcısıyım, bu yüzden mümkün olduğunca çok gol atmak istiyorum. Ancak herkesin görüşünü ve duygularının yüksek olduğunu anlıyorum, ama [Trippier] benim en yakın takım arkadaşlarımdan biri ve kulübe katıldığımdan beri benim için çok şey yaptı. O iyi biri!"

Trippier daha sonra ikisinin antrenmanda 'boks eldivenlerine' ihtiyaçları olacağını şaka yaptı.