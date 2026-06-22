Bu pas, Nmecha’nın Dünya Kupası’ndaki ikinci muhteşem performansının taçlandırılmasıydı. Curacao'ya karşı alınan 7-1'lik nefes kesici açılış galibiyetinde, Borussia Dortmund'un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Florian Wirtz ile yaptığı muhteşem bir paslaşmanın ardından takımını erken öne geçirdi ve ardından Kai Havertz'in maçı fiilen belirleyen 3-1'lik skoru sağlayan penaltıyı kazandırdı. Fildişi Sahili karşısında, genel olarak hayal kırıklığı yaratan Alman takımında Nmecha uzun süre tek umut ışığı oldu.

Şaşırtıcı hızı ve güçlü fiziği sayesinde Fildişi Sahili’nin birçok tehlikeli kontra atağını engelledi. En etkileyici an, devre arasına az kala, raket gibi ilerleyen Amad Diallo’dan topu çalmasıydı. Nmecha, 10 bire bir mücadelede galip geldi ve bu sayıyla diğer tüm Alman oyunculardan daha fazla galibiyet elde etti. Nagelsmann, “Özellikle ilk yarıda sahadaki varlığı inanılmazdı” diyerek onu övdü.

Ancak bu varlığı sadece topun olmadığı anlarda yaptığı çalışmalarla sınırlı kalmadı. Aslında attığı o belirleyici pas tek seferlik bir mucize değildi; Nmecha maç boyunca sahanın farklı bölgelerinde bu türden birçok pas attı ve böylece Alman takımının kombinasyon oyununa ek bir boyut kazandırdı. Topa sahip olduğunda her zaman ileriye yöneldi. Bu oldukça riskli oyun tarzına rağmen, yaklaşık yüzde 91 gibi yüksek bir pas isabet oranı kaydetti. Nmecha, ilk yarının uzatma dakikalarında, dar bir alanda Wirtz’in iyi bir gol fırsatını topuk vuruşuyla ustaca hazırlayarak teknik yeteneğini bir kez daha ortaya koydu.

Bundan önce ise tehlikeli bir uzak mesafe şutuyla golü kıl payı kaçırmıştı. Belki de bu şut, bu turnuvada daha neler olacağının bir ön göstergesiydi – ve başka hiçbir şey işe yaramadığında bir silah olarak işlev görebilir. Uzaktan şutlar, Dünya Kupası’nda şu ana kadar Nmecha’nın gizli bir gücü olarak kaldı. Geçtiğimiz sezonda Dortmund formasıyla attığı beş golün dördünü ceza sahası dışından attı; bunlardan üçü Şampiyonlar Ligi’nde gerçekleşti.