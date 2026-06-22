Uzatmaların son dakikalarında Felix Nmecha, rakip yarı sahasının ortasında sırtı kaleye dönük bir şekilde topa ulaştı. Esnek bir hareketle kendi ekseni etrafında döndü ve karşısına şu manzara çıktı: Hemen sağında bir rakip ve on kişi de önünde. Kaleci Yahia Fofana ile iki sıkı savunma hattı. Bunların arasında dört Alman forvet, bir mucize bekleyerek nispeten hareketsiz bir şekilde duruyordu.
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Düşüşe geçen bir dünya şampiyonunun yeniden doğuşu! Almanya, bu Dünya Kupası’nın muhtemelen en çok konuşulan transferini gerçekleştirdi
Doğrudan bir gol fırsatı yaratmak imkânsız görünüyordu. Belki bir çapraz pas ve ardından orta sahadan bir orta? Felix Nmecha mucizeyi tercih etti. Kılıç darbesine benzeyen bir pasla Fildişi Sahili’nin iki savunma hattını da ikiye böldü ve Deniz Undav’ı o kadar mükemmel bir şekilde pozisyona soktu ki, Undav’ın bu pası aynı derecede mükemmel bir şekilde kontrol etmemesi, bu pası boşa çıkarmak anlamına gelirdi. Undav topu muhteşem bir şekilde kontrol etti ve ardından skoru 2-1'e getirdi. Almanya, 2014'ten bu yana ilk kez bir Dünya Kupası'nda eleme turlarına yükseldi ve Ekvador'un Curacao'ya karşı yaptığı hata sayesinde grup birincisi olarak turu garantiledi.
"94. dakikada, daha önce yakaladığı onca fırsatın ardından bu pası ortaya çıkarmak olağanüstü bir şey," diye övdü Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann. "Her maçı belirleyecek tüm özelliklere sahip."
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Felix Nmecha, Fildişi Sahili karşısında pek çok açıdan göz doldurdu
Bu pas, Nmecha’nın Dünya Kupası’ndaki ikinci muhteşem performansının taçlandırılmasıydı. Curacao'ya karşı alınan 7-1'lik nefes kesici açılış galibiyetinde, Borussia Dortmund'un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Florian Wirtz ile yaptığı muhteşem bir paslaşmanın ardından takımını erken öne geçirdi ve ardından Kai Havertz'in maçı fiilen belirleyen 3-1'lik skoru sağlayan penaltıyı kazandırdı. Fildişi Sahili karşısında, genel olarak hayal kırıklığı yaratan Alman takımında Nmecha uzun süre tek umut ışığı oldu.
Şaşırtıcı hızı ve güçlü fiziği sayesinde Fildişi Sahili’nin birçok tehlikeli kontra atağını engelledi. En etkileyici an, devre arasına az kala, raket gibi ilerleyen Amad Diallo’dan topu çalmasıydı. Nmecha, 10 bire bir mücadelede galip geldi ve bu sayıyla diğer tüm Alman oyunculardan daha fazla galibiyet elde etti. Nagelsmann, “Özellikle ilk yarıda sahadaki varlığı inanılmazdı” diyerek onu övdü.
Ancak bu varlığı sadece topun olmadığı anlarda yaptığı çalışmalarla sınırlı kalmadı. Aslında attığı o belirleyici pas tek seferlik bir mucize değildi; Nmecha maç boyunca sahanın farklı bölgelerinde bu türden birçok pas attı ve böylece Alman takımının kombinasyon oyununa ek bir boyut kazandırdı. Topa sahip olduğunda her zaman ileriye yöneldi. Bu oldukça riskli oyun tarzına rağmen, yaklaşık yüzde 91 gibi yüksek bir pas isabet oranı kaydetti. Nmecha, ilk yarının uzatma dakikalarında, dar bir alanda Wirtz’in iyi bir gol fırsatını topuk vuruşuyla ustaca hazırlayarak teknik yeteneğini bir kez daha ortaya koydu.
Bundan önce ise tehlikeli bir uzak mesafe şutuyla golü kıl payı kaçırmıştı. Belki de bu şut, bu turnuvada daha neler olacağının bir ön göstergesiydi – ve başka hiçbir şey işe yaramadığında bir silah olarak işlev görebilir. Uzaktan şutlar, Dünya Kupası’nda şu ana kadar Nmecha’nın gizli bir gücü olarak kaldı. Geçtiğimiz sezonda Dortmund formasıyla attığı beş golün dördünü ceza sahası dışından attı; bunlardan üçü Şampiyonlar Ligi’nde gerçekleşti.
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"Çok, çok çok yönlü bir oyuncu": Felix Nmecha, Paul Pogba'yı anımsatıyor
Nmecha, gösterdiği etkileyici performanslar nedeniyle hem takım arkadaşları hem de televizyon yorumcuları tarafından günlerdir övgülerle karşılanıyor. Joshua Kimmich, “O, elimizdeki en yetenekli oyunculardan biri” dedi. Orta sahada onunla birlikte oynayan Aleksandar Pavlovic ise “harika futbol” oynanabileceğini söyleyerek hayranlığını dile getirdi. Antonio Rüdiger ise Toronto’da, “Şu anda fazla abartmak istemem,” dedi. “Ama o çok, çok eksiksiz bir oyuncu.”
Fiziksel yapısı, uzun adımları, akıcı hareketleri ve futbol yeteneğiyle Nmecha, en iyi dönemindeki Paul Pogba’nın yeniden doğuşu gibi görünüyor. Artık 33 yaşında olan Pogba, 2018’de Rusya’da Fransa’yı Dünya Kupası şampiyonluğuna taşımıştı, ancak ardından şaşırtıcı bir düşüş yaşadı. Yasaklanmış maddeler kullandığı için geçici olarak cezalandırılan Pogba, geçen yazdan bu yana AS Monaco forması giyiyor.
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Bu arada, Nmecha’nın Dünya Kupası’nda bu kadar patlama yapacağı hiç de öngörülemezdi. Başlangıçta Nagelsmann, eleme maçlarında ilk 11’de yer alan Leon Goretzka’yı orta sahanın hücum rolünü üstlenecek oyuncu olarak planlamıştı. İlkbaharda Nmecha, dizinde bir dış bağ yırtığı geçirdi, Mart ayındaki milli maçları kaçırdı ve BVB formasıyla ilk 11’e dönüşünü ancak Bundesliga’nın son haftasında gerçekleştirdi.
Nmecha’nın siyah-sarı formayla bir resmi maç daha oynayıp oynamayacağı, bu Dünya Kupası’ndaki her muhteşem performansıyla birlikte giderek daha da olasılıksız hale geliyor. Artık turnuvanın en çok ilgi çeken transfer adayı olarak görülüyor. Nmecha, ilkbaharda sözleşmesini 2030’a kadar erken uzatmış olsa da, yine de çok sayıda Avrupa’nın önde gelen kulübü tarafından transfer için kapışılıyor. Real Madrid'in yanı sıra, özellikle Premier Lig kulüpleri Chelsea, Manchester City ve Manchester United onun için yarışıyor. 80 milyon avroluk serbest kalma maddesi ancak 2027'de devreye girecek. Bu yaz BVB, serbestçe pazarlık yapabilir; kulübün kabul edilebilir sınırının 120 milyon avro olduğu söyleniyor.
BVB, Nmecha’yı 2023 yılında VfL Wolfsburg’dan 30 milyon avroya transfer etmişti. O dönemde, tartışmalı dini görüşleri nedeniyle birçok taraftarın yoğun eleştirisine maruz kalmıştı. Nmecha, bir evanjelik ağa üye ve sosyal medyada homofobik ve transfobik olarak değerlendirilebilecek içerikler paylaşıyor. Din, hayatında çok önemli bir rol oynuyor: Curacao maçından sonra olduğu gibi, Fildişi Sahili’ne karşı kazanılan maçın ardından da, kendisi gibi dindar olan Jonathan Tah ile birlikte sahada dua etti – ancak bu sefer rakip takımın oyuncuları olmadan.