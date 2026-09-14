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Düşürüldüler! Pro Ref'in, Manchester derbisinde Erling Haaland'ın tartışmalı golünde değerlendirme hatası yapıldığını kabul etmesinin ardından VAR görevlileri Premier League'in bir sonraki fikstür turundan çıkarıldı
Hakemler maç günü kadrosundan çıkarıldı
Manchester derbisinde Haaland'ın galibiyeti getiren golünün hatalı şekilde geçerli sayıldığı süreci yöneten baş video yardımcı hakem Matt Donohue, bu hafta sonu oynanacak Premier League maçlarında görevlendirilmedi; ayrıca hafta içindeki bu Carabao Cup fikstüründe de yer almayacak. Yardımcı VAR Blake Antrobus da görev almayacak. Bu karar, hakem kurumunun hakem kararları tartışmalarının damga vurduğu bir haftanın ardından attığı önemli bir disiplin adımı olarak öne çıkıyor.
Maçın ardından Pro Ref, Manchester City'nin Manchester United'ı mağlup ettiği karşılaşmadaki belirleyici gol için yapılan VAR incelemesinde bir "karar hatası" yaşandığını doğruladı. 37 yaşındaki Donohue, bu sezon VAR merkezinde düzenli olarak görev alıyordu; daha önce Brighton'ın sezonun açılış gününde Aston Villa'yı yendiği maçta ve Newcastle'ın Bournemouth ile berabere kaldığı karşılaşmada da video incelemelerini yönetmişti.
- Getty Images Sport
PGMOL, tartışmalı Haaland golünde hatayı kabul etti
Her iki görevlinin de görevden alınması kararı, Pro Ref'in baş hakemlik sorumlusu Howard Webb tarafından yönetici ekibiyle birlikte doğrudan alındı. Böylece iki görevli de yaklaşan milli ara sonrasına kadar üst ligde görev yapmayacak. Tepki, Old Trafford'daki kritik bir pozisyonun etrafında yoğunlaşıyor. Bu pozisyonda Haaland'ın golü, Norveçli oyuncu Patrick Dorgu'nun önünde pozisyon alırken ve Enzo Fernandez ofsayt konumundan gelen ortaya hamle yaparken sahada ilk anda ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti.
Ancak VAR ekibi, yan hakemin bayrağını geçersiz kılmayı ve golü vermeyi tercih etti. Hata daha sonra pazar akşamı Pro Ref sözcüsü tarafından kabul edildi. Sözcü, video hakeminin "onun (Fernandez'in) pozisyonunun muhtemel etkisini fark etmediğini ve saha kenarında inceleme tavsiye etmesi gerektiğini" kabul etti.
Manchester United ile doğrudan iletişim
Şeffaflığı koruma çabası kapsamında hakem kurumu, pahalıya mal olan hatayı ele almak için doğrudan Manchester United ile iletişime geçti. Pro Ref şu açıklamayı doğruladı: 'Hata olarak değerlendirdiğimiz bir muhakeme yanlışını kabul etmek için Manchester United ile iletişime geçildi. Pozisyonla ilgili bir inceleme yapılacak.'
Premier League kurallarına göre, 'yakınındaki bir topu oynamaya açıkça teşebbüs eden bir oyuncu, bu hareket rakibini etkiliyorsa cezalandırılır.' Bu olayda Fernandez'i, tehlikeyi karşılamak için geri çekilen Lisandro Martinez marke ediyordu ve bu da sonunda Haaland'ın arka direkte tamamen boş kalmasına yol açtı.
- Getty Images Sport
Maç Merkezi iletişimlerindeki tutarsızlık
Karşılaşma sırasında ligin yaptığı anlık açıklamalar, kafa karışıklığını daha da artırdı. Maç esnasında Premier League maç merkezi şu ifadeleri kullandı: 'VAR, hakemin ofsayt gerekçesiyle gol olmadığı yönündeki kararını inceledi ve Haaland'ın ofsaytta olmadığını belirleyerek golün verilmesini tavsiye etti. VAR ayrıca, ofsayt pozisyonunda olmasına rağmen Fernandez'in topa oynamadığı kanaatine vardı.'
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