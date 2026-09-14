Manchester derbisinde Haaland'ın galibiyeti getiren golünün hatalı şekilde geçerli sayıldığı süreci yöneten baş video yardımcı hakem Matt Donohue, bu hafta sonu oynanacak Premier League maçlarında görevlendirilmedi; ayrıca hafta içindeki bu Carabao Cup fikstüründe de yer almayacak. Yardımcı VAR Blake Antrobus da görev almayacak. Bu karar, hakem kurumunun hakem kararları tartışmalarının damga vurduğu bir haftanın ardından attığı önemli bir disiplin adımı olarak öne çıkıyor.

Maçın ardından Pro Ref, Manchester City'nin Manchester United'ı mağlup ettiği karşılaşmadaki belirleyici gol için yapılan VAR incelemesinde bir "karar hatası" yaşandığını doğruladı. 37 yaşındaki Donohue, bu sezon VAR merkezinde düzenli olarak görev alıyordu; daha önce Brighton'ın sezonun açılış gününde Aston Villa'yı yendiği maçta ve Newcastle'ın Bournemouth ile berabere kaldığı karşılaşmada da video incelemelerini yönetmişti.