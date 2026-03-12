"Düşünmek" - Casemiro, Man Utd'da kalabilir mi? Eski Red Devils yıldızı Kleberson, Roy Keane tarzı liderin dramatik bir U dönüşü yapacağını destekliyor

United, beş kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Casemiro'yu Real Madrid'den transfer etmek için 60 milyon sterlin (80 milyon dolar) harcadı. İngiltere'de sadece iki büyük kupa kazandı - FA Cup ve Carabao Cup - ancak zaman zaman bu alanda eksikliği hissedilen takıma önemli liderlik özellikleri kattığı düşünülüyor.

Deneyimli orta saha oyuncusu bu sezon en iyi formunu yeniden keşfetti, altı gol kaydetti ve bir süre daha en üst düzeyde oynayabilecek gibi görünüyor. Kleberson, vatandaşının Old Trafford'da başarılı olup olmadığı sorulduğunda şunları ekledi: "Real Madrid'de birçok kupa kazandı, ancak Man United'da oynama fırsatı bulduğunda, nihayet dünyanın en iyi liginde oynama fırsatı bulduğunu hissettiğini düşünüyorum.

"O harika bir orta saha oyuncusu ve hatta Man United'da daha da geliştiğini düşünüyorum, ancak Man United her zaman inişli çıkışlı bir kulüp olmuştur. Bu yüzden çok fazla kupa kazanamadı ve Şampiyonlar Ligi finali gibi büyük finallerde oynama fırsatı bulamadı.

“Felsefe çok değişti, yeni menajerler geldi ve oyuncular Man United'a geldi ve ayrıldı. Her şey zordu ve Real Madrid'deki zamanından tamamen farklıydı. Real Madrid'de pek fazla değişiklik yaşamadı.

“Çok pahalı bir transfer olduğunu biliyorum, ama kulübe gerçekten liderlik kattı. Bu yüzden Brezilya milli takımına geri döndü ve Dünya Kupası'nda oynayacak. Gerçekten liderlik yapıyor ve bunu Man United'da da yapıyor. Harika bir takım arkadaşı ve harika bir rakip.

“Tabii ki, onun liderliğini Roy Keane'inkiyle karşılaştıramayız çünkü o tamamen farklıydı, ama o Man United'daki kuralları biliyor. Bence Man United'da mutlu, ama kulüp hiç iyi bir konumda olmadı. Hala Man United'da kalmak istediğini düşünüyorum, ya da en azından Michael Carrick yönetiminde işler çok iyi gittiği için bunu düşünüyor.”