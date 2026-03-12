Getty
"Düşünmek" - Casemiro, Man Utd'da kalabilir mi? Eski Red Devils yıldızı Kleberson, Roy Keane tarzı liderin dramatik bir U dönüşü yapacağını destekliyor
Casemiro, 2026 yılında serbest oyuncu olmaya hazırlanıyor.
Ocak ayında, 2022'de Real Madrid'den Manchester'a transfer olan Casemiro'nun, mevcut sözleşmesi sona erdiğinde İngiliz futbolunu serbest oyuncu olarak terk etmeye hazır olduğu ortaya çıktı. Anavatanına dönüşü veya MLS'de Lionel Messi ve arkadaşlarına katılmak için transfer olacağı yönünde spekülasyonlar yapılıyor.
Ancak 34 yaşındaki oyuncunun hikayesinde şaşırtıcı bir gelişme olabilir. Henüz yeni şartlar belirlenmemiş olsa da, Casemiro'nun Red Devils'ta kalmak için maaşında kesintiye razı olması gerektiği bildirilirken, yine de bir uzlaşma sağlanabilir.
Manchester United, Casemiro'nun ayrılmasına izin verdiği için pişman olacak mı?
Her iki tarafın da ayrılığın yaklaştığını resmi olarak onaylamasının ardından bu ihtimal düşük görünüyor, ancak Kleberson hiçbir şeyin kesin olarak göz ardı edilmemesi gerektiğini savunuyor. United'ın kendini kanıtlamış bir oyuncunun ayrılmasına izin verdiği için pişman olup olmayacağı sorulduğunda, 2002 Dünya Kupası şampiyonu AceOdds Best Bet Calculator ile yaptığı röportajda GOAL'a şunları söyledi: "Birkaç ay önce Casemiro'nun Man United'dan ayrılacağını duydum. Brezilya'daki birçok kulüp onun hakkında konuşmaya başladı, birçok üst düzey takım onu kullanabilir. Casemiro'nun özelliği, işini yapmayı seven bir oyuncu olması. Yeni bir meydan okuma istiyor, ancak Man United'da şu anda iyi iş çıkarıyor. Bence Man United'da bir veya iki yıl daha oynayabilir ve istediği zaman Brezilya'ya dönebilir. 37-38 yaşında bile geri dönüp iyi performans gösterebilir, çünkü formda. Formda olduğunda gerçekten çok iyi bir oyuncu.
“Onun Man United'da kalmasını gerçekten istiyorum. Kulübün ve taraftarların tutkusunu biliyor. Her zaman çok çalışıyor ve bir Man United oyuncusundan beklenen seviyede oynuyor.
“Onun gibi birini takıma katmak çok zor olacak. Man United eskiden bu tür birçok oyuncuya sahipti, ama artık bu tür oyuncuları yok. Casemiro da öyle bir oyuncu - Ryan Giggs, Paul Scholes gibi, o da bu tür bir liderlik getiriyor.”
Casemiro, Man Utd ile yeni bir sözleşme imzalamak ister mi?
United, beş kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Casemiro'yu Real Madrid'den transfer etmek için 60 milyon sterlin (80 milyon dolar) harcadı. İngiltere'de sadece iki büyük kupa kazandı - FA Cup ve Carabao Cup - ancak zaman zaman bu alanda eksikliği hissedilen takıma önemli liderlik özellikleri kattığı düşünülüyor.
Deneyimli orta saha oyuncusu bu sezon en iyi formunu yeniden keşfetti, altı gol kaydetti ve bir süre daha en üst düzeyde oynayabilecek gibi görünüyor. Kleberson, vatandaşının Old Trafford'da başarılı olup olmadığı sorulduğunda şunları ekledi: "Real Madrid'de birçok kupa kazandı, ancak Man United'da oynama fırsatı bulduğunda, nihayet dünyanın en iyi liginde oynama fırsatı bulduğunu hissettiğini düşünüyorum.
"O harika bir orta saha oyuncusu ve hatta Man United'da daha da geliştiğini düşünüyorum, ancak Man United her zaman inişli çıkışlı bir kulüp olmuştur. Bu yüzden çok fazla kupa kazanamadı ve Şampiyonlar Ligi finali gibi büyük finallerde oynama fırsatı bulamadı.
“Felsefe çok değişti, yeni menajerler geldi ve oyuncular Man United'a geldi ve ayrıldı. Her şey zordu ve Real Madrid'deki zamanından tamamen farklıydı. Real Madrid'de pek fazla değişiklik yaşamadı.
“Çok pahalı bir transfer olduğunu biliyorum, ama kulübe gerçekten liderlik kattı. Bu yüzden Brezilya milli takımına geri döndü ve Dünya Kupası'nda oynayacak. Gerçekten liderlik yapıyor ve bunu Man United'da da yapıyor. Harika bir takım arkadaşı ve harika bir rakip.
“Tabii ki, onun liderliğini Roy Keane'inkiyle karşılaştıramayız çünkü o tamamen farklıydı, ama o Man United'daki kuralları biliyor. Bence Man United'da mutlu, ama kulüp hiç iyi bir konumda olmadı. Hala Man United'da kalmak istediğini düşünüyorum, ya da en azından Michael Carrick yönetiminde işler çok iyi gittiği için bunu düşünüyor.”
Manchester United'ın geleceği: Yaz transfer dedikoduları arasında Carrick'e yönelik sorular
Carrick'in sezon sonunda United'ın teknik direktörü olarak kalacağına dair bir garanti yok, çünkü şu anda sadece geçici bir görevi yerine getiriyor. Eğer kalıcı olarak göreve getirilirse, Casemiro ile geleceği hakkında görüşmeler yapılabilir, çünkü Red Devils, orta sahasına birkaç büyük transfer yapacağı söylentileri devam ediyor.
