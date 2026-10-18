Getty Images Sport
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Düşme hattından çıktı! Marco Rose ilk Premier League galibiyetini alırken, fırsatları iyi değerlendiren Bournemouth 10 kişi kalan Sunderland'ı cezalandırdı
Kara Kediler için felaket bir başlangıç
Sunderland için öğleden sonra daha kötü başlayamazdı. Henüz ilk 20 dakika dolmadan geriye düşmüş ve 10 kişi kalmıştı. Eski Tottenham savunmacısı Kevin Danso için unutulacak bir öğleden sonraydı. Altıncı dakikada Evanilson karşısında fiziksel mücadeleyi kolayca kaybetti. Bournemouth forvetinin ortasında Marcus Tavernier boş kaleye kafa vuruşuyla topu göndererek bu sezonki dördüncü golünü attı.
Yalnızca 11 dakika sonra Sunderland için işler daha da kötüye gitti ve Danso'nun kâbusu sürdü. Ceza sahasına doğru koşarken fiziksel üstünlüğünü kullanıp Danso'nun önüne geçen Evanilson, savunmacıya bir kez daha zor anlar yaşattı. Danso düşerken Bournemouth forvetini ceza sahası çizgisinde yere çekti. Hakem Craig Pawson, doğrudan kırmızı kart göstermekten başka bir seçenek bulamadı.
Sayısal dezavantaja rağmen Sunderland kalecisi Robin Roefs, başlangıçta takımının oyundan kopmasını önledi. Birçok kez kurtarış yapmak zorunda kalan Roefs, özellikle Brezilyalı kanat oyuncusu Rayan'ın iki ayrı pozisyondaki şutunu etkileyici reflekslerle çıkardı.
- Getty Images Sport
Evanilson savunmanın hediyesini değerlendirdi
Sunderland'ın geri dönüş umutları, oyun yeniden başladıktan sadece üç dakika sonra savunmada yaşanan büyük bir karışıklıkla fiilen sona erdi. Omar Alderete, Roefs'e basit bir geri pas vermek istedi ancak topa yeterince güçlü vuramayınca pas kalecisine ulaşmadı.
Soğukkanlılığını koruyan Evanilson, kalesinden çıkan Roefs'i kolayca geçip topu ağlara göndererek skoru 2-0'a taşıdı. Bu, maç boyunca Bournemouth'un hücumdaki tüm olumlu işlerinin başlıca mimarı olan forvet için hak edilmiş bir goldü.
Rose İngiltere'ye uyum sağlıyor
Rose için bu galibiyet, Premier League'in zorluklarına uyum sağlamaya devam ederken omuzlarından büyük bir yükün kalkması anlamına geliyor. Bu, Bournemouth'un bu sezon ülke içindeki ilk galibiyeti olsa da kulüp Avrupa'da bambaşka bir tablo çizerek Real Sociedad ve Sturm Graz'a karşı oynadığı ilk iki Avrupa Ligi maçını kazandı.
Bu üç puan, Bournemouth'u küme düşme hattından çıkarmaya yetti. Galibiyet, Rose ve istikrar yakalamakta zorlanan kadrosu için çok ihtiyaç duyulan bir moral kaynağı oldu. Rose, kötü Bundesliga sonuçları nedeniyle mart ayında RB Leipzig'den gönderilmesinin ardından yaz aylarında güney kıyısındaki kulübün başına geçti. Rose, geçen sezon Bournemouth'u altıncılığa ve tarihî bir Avrupa Ligi katılımına taşıyan Andoni Iraola'nın yerini aldı.
- AFP
Sunderland'ın deplasman sıkıntıları sürüyor
Buna karşılık Sunderland için tablo karamsarlığını koruyor. Takımın deplasmandaki sıkıntıları hafifleyecek gibi görünmüyor. Bu yenilgiyle Sunderland, yalnızca dört puanla 19. sırada kaldı. 30 Ağustos'ta Fulham'ı mağlup ettiğinden beri ligde galibiyet alamayan Sunderland'ın deplasmanda puan toplayamaması, ligde kalma mücadelesinde önemli bir engel hâline geliyor.
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