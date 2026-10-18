Sunderland için öğleden sonra daha kötü başlayamazdı. Henüz ilk 20 dakika dolmadan geriye düşmüş ve 10 kişi kalmıştı. Eski Tottenham savunmacısı Kevin Danso için unutulacak bir öğleden sonraydı. Altıncı dakikada Evanilson karşısında fiziksel mücadeleyi kolayca kaybetti. Bournemouth forvetinin ortasında Marcus Tavernier boş kaleye kafa vuruşuyla topu göndererek bu sezonki dördüncü golünü attı.

Yalnızca 11 dakika sonra Sunderland için işler daha da kötüye gitti ve Danso'nun kâbusu sürdü. Ceza sahasına doğru koşarken fiziksel üstünlüğünü kullanıp Danso'nun önüne geçen Evanilson, savunmacıya bir kez daha zor anlar yaşattı. Danso düşerken Bournemouth forvetini ceza sahası çizgisinde yere çekti. Hakem Craig Pawson, doğrudan kırmızı kart göstermekten başka bir seçenek bulamadı.

Sayısal dezavantaja rağmen Sunderland kalecisi Robin Roefs, başlangıçta takımının oyundan kopmasını önledi. Birçok kez kurtarış yapmak zorunda kalan Roefs, özellikle Brezilyalı kanat oyuncusu Rayan'ın iki ayrı pozisyondaki şutunu etkileyici reflekslerle çıkardı.