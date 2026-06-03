Dusan Vlahovic ayrılıyor! Juventus ile sözleşme görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından forvet oyuncusu bedelsiz transfer olacak – peki nereye gidiyor?

Allianz Stadyumu'nda geçirdiği dört buçuk yılın ardından, Vlahovic ile Juventus'un yolları ayrılmaya hazırlanıyor. Kulüp ile santrfor, şu anda 30 Haziran'da sona erecek olan sözleşmesinin uzatılması konusunda bir anlaşmaya varamadı. Görüşmelerin son aşamalarında, Sırp milli oyuncunun talepleri ile Bianconeri yönetiminin sunduğu mali paket arasında aşılmaz bir uçurum olduğu ortaya çıktı.

La Gazzetta dello Sport'a göre Vlahovic, sözleşmesini yenilemek için sezon başına 8 milyon avroluk bir maaşın yanı sıra önemli miktarda imza parası ve menajer komisyonu talep ediyordu. Juventus CEO'su Comolli ise 6 milyon avro artı performansa bağlı primler teklifinde ısrarcı davranarak, menajer ekibinin "yan masraflar" taleplerini karşılamayı reddetti. Tarafların hiçbirinin taviz vermemesi üzerine görüşmeler kalıcı olarak sonlandırıldı ve bu durum, çok ses getirecek bir ayrılığın önünü açtı.

Haberlere göre, Chelsea, Newcastle, Barcelona ve Bayern Münih gibi kulüpler, oyuncunun menajer ekibiyle temasa geçti, ancak forvetin hangi takıma transfer olacağı henüz belli değil.