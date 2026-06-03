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Dusan Vlahovic ayrılıyor! Juventus ile sözleşme görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından forvet oyuncusu bedelsiz transfer olacak – peki nereye gidiyor?
Ücret talepleri konusunda uzlaşmaz anlaşmazlıklar
Allianz Stadyumu'nda geçirdiği dört buçuk yılın ardından, Vlahovic ile Juventus'un yolları ayrılmaya hazırlanıyor. Kulüp ile santrfor, şu anda 30 Haziran'da sona erecek olan sözleşmesinin uzatılması konusunda bir anlaşmaya varamadı. Görüşmelerin son aşamalarında, Sırp milli oyuncunun talepleri ile Bianconeri yönetiminin sunduğu mali paket arasında aşılmaz bir uçurum olduğu ortaya çıktı.
La Gazzetta dello Sport'a göre Vlahovic, sözleşmesini yenilemek için sezon başına 8 milyon avroluk bir maaşın yanı sıra önemli miktarda imza parası ve menajer komisyonu talep ediyordu. Juventus CEO'su Comolli ise 6 milyon avro artı performansa bağlı primler teklifinde ısrarcı davranarak, menajer ekibinin "yan masraflar" taleplerini karşılamayı reddetti. Tarafların hiçbirinin taviz vermemesi üzerine görüşmeler kalıcı olarak sonlandırıldı ve bu durum, çok ses getirecek bir ayrılığın önünü açtı.
Haberlere göre, Chelsea, Newcastle, Barcelona ve Bayern Münih gibi kulüpler, oyuncunun menajer ekibiyle temasa geçti, ancak forvetin hangi takıma transfer olacağı henüz belli değil.
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Spalletti, transfer piyasasındaki aksilik nedeniyle hayal kırıklığına uğradı
Bu görüşmelerin sonuçsuz kalması, forvet oyuncusuna duyduğu hayranlığı açıkça dile getiren teknik direktör Luciano Spalletti için büyük bir darbe oldu. Söylentilere göre Bernardo Silva ve Alisson transferlerinin de suya düştüğü Spalletti, Vlahovic’i projesinin temel direği olarak görüyordu. Bir aydan kısa bir süre önce Lecce’ye karşı kazanılan galibiyetin ardından teknik direktör, forvetin sistemindeki önemini vurgulamıştı.
Spalletti, "Vlahovic'in yokluğu, bizim için günlük ekmek kadar önemli bir sorundu" dedi. "Onun özelliklerine sahip biri olmadan, gol atan fiziksel olarak güçlü bir forvet olmadan futbol oynayamazsınız. Yenileme mi? Bildiğim kadarıyla kulüp bu tür bir temas kurmaya çalıştı ve tekrar deneyecek çünkü bana böyle söylediler ve ben yöneticilerime güveniyorum."
Teknik direktörün kamuoyu önünde verdiği desteğe rağmen, mali gerçekler kulübün spor planları için farklı bir sonuç doğurdu.
Torino'da tutarsızlık geleneği
Vlahovic, Cristiano Ronaldo'nun varisi olarak gösterilerek Ocak 2022'de Fiorentina'dan 70 milyon avro artı 10 milyon avro bonus karşılığında Torino'ya transfer oldu. Ancak kariyeri tutarsızlıklarla dolu geçti. Zaman zaman parlak performanslar sergilese de, eleştirmenler sık sık onun Avrupa'nın en üst düzey kulüplerinde gerekli olan "golcü içgüdüsünden" yoksun olduğunu vurguladı. Sözleşmesinin yenilenmesi konusundaki tartışmalar 18 aydan fazla sürdü ve bu süre zarfında kulüpte çeşitli yönetimler değişti.
Başlangıçta, eski teknik direktör Cristiano Giuntoli, bedelsiz transferi önlemek için forveti 2025'te satmaya hazır görünüyordu. Ancak Comolli'nin liderliği ve Spalletti'nin gelişiyle, özellikle Vlahovic'in ligin son dört maçında attığı dört golle formuna kavuşmasının ardından, sözleşme yenileme konusu yeniden öncelik haline geldi. Sonuçta, Kasım ayında geçirdiği uzun süreli sakatlık ve ardından gelen önemli Avrupa tekliflerinin olmaması, daha erken bir satışı engelledi ve mevcut çıkmaza yol açtı.
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Juventus'un hücum hattını yeniden yapılandırmak
Vlahovic'in ayrılışı, Juventus'un hücum hattında büyük bir boşluk yaratarak kulübü önümüzdeki transfer döneminde iki yeni forvet arayışına zorluyor. Teknik ekibin diğer hedeflerden çoktan vazgeçmiş olması durumu daha da karmaşık hale getiriyor. Haberlere göre, hem Loïs Openda hem de Jonathan David, Spalletti tarafından seçenekler arasından çıkarılmış durumda; bu da transfer ekibini, takımın as forvetini bulma konusunda zor bir görevle karşı karşıya bırakıyor.
Finansal açıdan bakıldığında, Vlahovic'in sözleşmesinin sonuna kadar kalmasına izin vermek, bilançoda 40 milyon avrodan fazla bir alan açarak gelecekteki yatırımlar için nefes alma imkanı sağlayacaktır.