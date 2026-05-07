Sule, Hoffenheim maçında yaşadığı son sakatlık endişesinin kararında önemli bir rol oynadığını açıkladı. Defans oyuncusu, üçüncü kez ön çapraz bağ yırtığı geçirdiğinden korktu ve bu durum soyunma odasında duygusal bir tepkiye yol açtı.

Oyuncu şöyle konuştu: "Hoffenheim'daki soyunma odasında takım doktorumuz [olası bir çapraz bağ yırtığını tespit etmek için] çekmece testi yaptığında, fizyoterapiste baktı ve başını salladı, fizyoterapist de testi yaptı ve o da herhangi bir direnç hissetmedi – duşa girdim ve 10 dakika boyunca ağladım. O anda gerçekten 'Yırtıldı' diye düşündüm.

Ertesi gün MR çektirdim ve [çapraz bağ yırtığı olmadığı] iyi haberi aldığımda, her şeyin bittiği benim için yüzde bin açıktı. Hayatı dört gözle beklemek – bağımsız olmak, tatile çıkmak, çocuklarımla vakit geçirmek – ve sonra üçüncü çapraz bağ yırtığımla yüzleşmek zorunda kalmaktan daha kötü bir şey hayal edemezdim."