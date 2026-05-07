"Duşa girdim ve 10 dakika boyunca ağladım" - Bavyera deviyle Şampiyonlar Ligi'ni kazanan eski Bayern Münih yıldızı, henüz 30 yaşındayken emekliliğini açıkladı
Sule erken emekliliğini doğruladı
Alman stoper, şu anda sakatlığı nedeniyle sahalardan uzakken Spielmacher podcast'ine konuk olarak kararını doğruladı. Bayern Münih ile tarihi bir üçlü kupayı kazanarak Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Süle, 2022'de Borussia Dortmund'a katıldıktan sonra kariyerinin son dönemini bu kulüpte geçirdi. Henüz 30 yaşında olmasına rağmen, Alman milli oyuncu futbolu bırakma zamanının geldiğine inanıyor.
Sule, podcast programında "Bu yaz kariyerimi sonlandıracağımı duyurmak istiyorum" dedi.
Sule, yaşadığı korkutucu sakatlık olayını hatırlıyor
Sule, Hoffenheim maçında yaşadığı son sakatlık endişesinin kararında önemli bir rol oynadığını açıkladı. Defans oyuncusu, üçüncü kez ön çapraz bağ yırtığı geçirdiğinden korktu ve bu durum soyunma odasında duygusal bir tepkiye yol açtı.
Oyuncu şöyle konuştu: "Hoffenheim'daki soyunma odasında takım doktorumuz [olası bir çapraz bağ yırtığını tespit etmek için] çekmece testi yaptığında, fizyoterapiste baktı ve başını salladı, fizyoterapist de testi yaptı ve o da herhangi bir direnç hissetmedi – duşa girdim ve 10 dakika boyunca ağladım. O anda gerçekten 'Yırtıldı' diye düşündüm.
Ertesi gün MR çektirdim ve [çapraz bağ yırtığı olmadığı] iyi haberi aldığımda, her şeyin bittiği benim için yüzde bin açıktı. Hayatı dört gözle beklemek – bağımsız olmak, tatile çıkmak, çocuklarımla vakit geçirmek – ve sonra üçüncü çapraz bağ yırtığımla yüzleşmek zorunda kalmaktan daha kötü bir şey hayal edemezdim."
Almanya’nın en büyük kulüplerinde başarılı bir kariyer
Sule, Bayern’de büyük başarılara imza attığı ve BVB’de önemli bir rol üstlendiği kariyerinin ardından futbolu bırakıyor. 2022 yılında Bayern’den Dortmund’a transfer olan savunma oyuncusu, kulüp formasıyla 109 maça çıktı. Bu süre zarfında kadronun vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Sule, kulüp ve taraftarlarıyla güçlü bir bağ kurdu.
"Ligi neredeyse kazandığımız ilk yılımda yaşadıklarım – oteldeki akşam, stadyuma doğru yürüyüş. O zaman hissettiklerimi, daha önce sadece bir kez, ilk profesyonel maçımdan önce hissetmiştim – o gerginlik, o heyecan," diye açıkladı. "Mainz maçı öncesinde yaşadığım en yoğun anlardan biriydi. Hayatımda bir daha o adrenalinle birlikte o şekilde hissedebilecek miyim, bilmiyorum.
"Dortmund'da geçirdiğim dört yıla baktığımda, gerçekten keyif aldığım pek çok an var. Soyunma odasındaki şakalaşmalar, stadyum – burada 80.000 kişiden bahsediyoruz. Taraftarlar bana her zaman sıcak bir karşılama yaptı. O günleri çok özleyeceğim. Burada kendimi ne kadar evimde hissettim. İlk günümde Dortmund halkının nasıl olduğunu fark ettim: açık, sıcak, dürüst. Bununla büyük bir bağ hissettim. Çocuklarım burada anaokuluna gidiyor. Buradan ayrılmak bizim için gerçekten zor."
Futbolun ötesinde hayat
Sule artık profesyonel futbolun getirdiği yüklerden uzak bir hayata odaklanmayı planlıyor. Defans oyuncusu, ailesiyle daha fazla zaman geçirmek ve kişisel özgürlüğünün tadını çıkarmak gibi unsurların bu kararında önemli bir rol oynadığını belirtti.
Avrupa futbolunun en üst seviyesinde yıllarca mücadele eden Sule, bu sezonun sonunda kariyerine son verecek. Oyunculuk kariyeri boyunca bir Şampiyonlar Ligi, beş Bundesliga şampiyonluğu, bir UEFA Süper Kupa, iki DFB-Pokal şampiyonluğu, bir Kulüpler Dünya Kupası ve dört DFL-Süper Kupa şampiyonluğu kazandı; bunların tümü Die Roten forması giyerken elde edildi. Defans oyuncusu ayrıca Alman milli takımında 49 kez forma giydi ve 2017 Konfederasyonlar Kupası'nı kazandı.