"Duşa girdim ve 10 dakika boyunca ağladım" - Bavyera devi Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan eski yıldız, henüz 30 yaşındayken futbolu bıraktığını açıkladı

Sule, Hoffenheim ile oynanan maç sırasında yaşadığı son sakatlık endişesinin kararını şekillendirmede önemli bir rol oynadığını açıkladı. Defans oyuncusu, üçüncü kez ön çapraz bağ yırtığı geçirdiğinden korktu ve bu durum soyunma odasında duygusal bir tepkiye yol açtı.

O şöyle konuştu: “Hoffenheim’daki soyunma odasında takım doktorumuz [olası bir çapraz bağ yırtığını tespit etmek için] çekmece testini yaptığında, fizyoterapiste baktı ve başını salladı; fizyoterapist de aynı testi yaptı ve o da herhangi bir direnç hissetmedi – ben de duşa girdim ve 10 dakika boyunca ağladım. O anda gerçekten ‘Yırtıldı’ diye düşündüm.

"Ertesi gün MR çektirdiğimde [çapraz bağ yırtığı olmadığına dair] iyi haberi aldığımda, her şeyin bittiği benim için yüzde bin açıktı. Hayatı dört gözle beklemek – bağımsız olmak, tatile çıkmak, çocuklarımla vakit geçirmek – ve ardından üçüncü çapraz bağ yırtığımla yüzleşmek zorunda kalmaktan daha kötü bir şey hayal edemezdim."