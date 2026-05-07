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"Duşa girdim ve 10 dakika boyunca ağladım" - Bavyera devi Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan eski yıldız, henüz 30 yaşındayken futbolu bıraktığını açıkladı
Sule erken emekliliğini doğruladı
Alman stoper, şu anda sakatlığı nedeniyle sahalardan uzakken Spielmacher podcast’ine konuk olarak katıldığı sırada kararını doğruladı. Bayern Münih ile tarihi bir üçlü zaferin parçası olarak Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Süle, 2022 yılında Borussia Dortmund’a katıldıktan sonra kariyerinin son dönemini bu kulüpte geçirdi. Henüz 30 yaşında olmasına rağmen, Almanya milli takım oyuncusu futboldan ayrılma zamanının geldiğine inanıyor.
Sule, podcast programında yaptığı açıklamada, “Bu yaz kariyerime son vereceğimi duyurmak istiyorum” dedi.
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Sule, korkutucu bir sakatlık tehlikesini hatırlıyor
Sule, Hoffenheim ile oynanan maç sırasında yaşadığı son sakatlık endişesinin kararını şekillendirmede önemli bir rol oynadığını açıkladı. Defans oyuncusu, üçüncü kez ön çapraz bağ yırtığı geçirdiğinden korktu ve bu durum soyunma odasında duygusal bir tepkiye yol açtı.
O şöyle konuştu: “Hoffenheim’daki soyunma odasında takım doktorumuz [olası bir çapraz bağ yırtığını tespit etmek için] çekmece testini yaptığında, fizyoterapiste baktı ve başını salladı; fizyoterapist de aynı testi yaptı ve o da herhangi bir direnç hissetmedi – ben de duşa girdim ve 10 dakika boyunca ağladım. O anda gerçekten ‘Yırtıldı’ diye düşündüm.
"Ertesi gün MR çektirdiğimde [çapraz bağ yırtığı olmadığına dair] iyi haberi aldığımda, her şeyin bittiği benim için yüzde bin açıktı. Hayatı dört gözle beklemek – bağımsız olmak, tatile çıkmak, çocuklarımla vakit geçirmek – ve ardından üçüncü çapraz bağ yırtığımla yüzleşmek zorunda kalmaktan daha kötü bir şey hayal edemezdim."
Almanya’nın en büyük kulüplerinde başarılı bir kariyer
Sule, Bayern’de büyük başarılara imza attığı ve BVB’de önemli bir rol üstlendiği kariyerinin ardından futbolu bırakıyor. 2022 yılında Bayern’den Dortmund’a transfer olan savunma oyuncusu, kulüp formasıyla 109 maça çıktı. Bu süre zarfında kadronun vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Sule, kulüp ve taraftarlarıyla güçlü bir bağ kurdu.
"Ligi neredeyse kazandığımız ilk yılımda yaşadıklarım – oteldeki o akşam, stadyuma doğru yürüyüş. O zaman hissettiğim duyguları, daha önce sadece bir kez, ilk profesyonel maçımdan önce hissetmiştim – o gerginlik, o heyecan," diye açıkladı. "Mainz maçı öncesinde yaşadığım en yoğun anlardan biriydi. Hayatımda bir daha o şekilde, o adrenalinle hissedebilecek miyim, bilmiyorum.
"Dortmund’daki dört yılımı geriye dönüp baktığımda, gerçekten keyif aldığım pek çok an vardı. Soyunma odasındaki şakalaşmalar, stadyum – burada 80.000 kişiden bahsediyoruz. Taraftarlar bana her zaman sıcak bir karşılama yaptı. O günleri çok özleyeceğim. Burada kendimi ne kadar evimde hissettim. İlk günümde Dortmundluların nasıl insanlar olduğunu fark ettim: açık, sıcak, dürüst. Bununla büyük bir bağ kurdum. Çocuklarım burada anaokuluna gidiyor. Buradan ayrılmak bizim için gerçekten çok zor."
- Getty Images Sport
Futbolun ötesindeki hayat
Sule artık profesyonel futbolun getirdiği yüklerden uzak bir hayata odaklanmayı planlıyor. Defans oyuncusu, ailesiyle daha fazla zaman geçirmek ve kişisel özgürlüğünün tadını çıkarmak gibi unsurların bu kararında önemli bir rol oynadığını belirtti.
Avrupa futbolunun en üst seviyesinde yıllarca mücadele eden Sule, bu sezonun sonunda kariyerine son verecek. Oyunculuk kariyeri boyunca bir Şampiyonlar Ligi, beş Bundesliga şampiyonluğu, bir UEFA Süper Kupası, iki DFB-Pokal şampiyonluğu, bir Kulüpler Dünya Kupası ve dört DFL-Süper Kupa şampiyonluğu kazandı; bunların tümünü Die Roten formasıyla elde etti. Defans oyuncusu ayrıca Almanya milli takımında 49 kez forma giydi ve 2017 Konfederasyonlar Kupası'nı kazandı.