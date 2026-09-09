Getty Images Sport
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Dürüst Jude Bellingham, Real Madrid'in Inter'i az farkla geçmesi sonrası dar skor için suçu kendisinde gördü
Avrupa’daki mücadelenin ardından öz değerlendirme
Madrid, Avrupa zaferi yolundaki son macerasına Santiago Bernabeu'da Inter karşısında zorlu geçen maçta aldığı 2-1'lik galibiyetle başladı, ancak maçın ardından manşetleri Bellingham'ın içten itirafı belirledi. Orta saha oyuncusu mücadele boyunca etkiliydi, ancak ağları havalandıramaması, son düdüğün ardından basına konuşurken zihnini fazlasıyla meşgul ediyordu. Birçok oyuncu takımın aldığı sonuca odaklanmayı tercih ederdi, ancak eski Borussia Dortmund yıldızı sahada harcadığı fırsatlara odaklandı.
"Çok iyi bir takıma karşı zaman zaman acı çekmek zorunda kaldık," dedi Bellingham. "Onlar bir sebepten dolayı İtalya şampiyonu ve bazı anlarda biz de onlara zorluk çıkardık, özellikle de topu iyi dolaştırdığımız kontrataklarda. Geçen hafta sonu Betis'e karşı da benzer bir şey oldu; fırsatlarımızı gole çeviremedik."
"Bugün maçı daha farklı bir skorla bitirebilirdik. Ben de dahil olmak üzere fırsatlar bulduk, ancak Şampiyonlar Ligi'nde sıkıntı yaşayacağınız anlar olacaktır. Sadece bir gol yedik ve savunmacılar çok iyi iş çıkardı, ama büyük takımlar boşluk bulur."
- Getty Images Sport
Kaçan net fırsatlar nedeniyle hayal kırıklığı
İngiliz orta saha oyuncusu, maçı bitirmesi gerektiğini düşündüğü iki spesifik an konusunda özellikle eleştireldi. Inter kalecisi Josep Martinez ile karşı karşıya kalan Bellingham, gol için çok elverişli pozisyonlar buldu ancak son vuruşu yapamadı; kendisine göre bu durum, maçın son bölümünde takım arkadaşları üzerinde gereksiz baskı yarattı. 23 yaşındaki oyuncu iki net fırsatı kaçırdığını belirtirken, rakip kaleciyi övdü ancak bunu bitiricilik konusundaki eksikliğine mazeret olarak kullanmayı reddetti.
"Gol atacağımı düşünmüştüm. İlk pozisyonda kaleci bir anda ortaya çıktı. Top önüme düştü ve 'Bu gol' diye düşündüm. Ama nereden çıkardığı belli olmayan bir kol uzattı, ikincisinde ise topu biraz geç gördüm, arada insanlar vardı, kontrol etmeye çalıştım ve oldukça iyi vurdum. Ama yine bir anda bir kurtarış daha geldi. Bu sinir bozucu çünkü gol atsaydım işimiz daha kolay olurdu ama bu oyunun bir parçası. Başka bir gün, bunlar gol olur," diye hatırlattı Bellingham.
Amansız öz eleştiri
Bellingham, özellikle Brahim Diaz'ın hazırladığı bir pozisyon başta olmak üzere kaçırdığı fırsatların teknik yönleri hakkında daha fazla ayrıntı verdi. Durumu gereğinden fazla düşündüğünü kabul eden yıldız oyuncu, bunun uygulamada bir kopuşa yol açtığını ve Martinez'in toparlanmasına fırsat verdiğini söyledi. Bu düzeyde öz eleştiri, Bellingham'ın İspanya'nın başkentindeki döneminin ayırt edici özelliklerinden biri haline geldi; çünkü skor ya da turnuva ne olursa olsun kendisinden sürekli en yüksek standartları talep ediyor.
"Brahim topu aşırtarak gönderdi ve ben onu görmek için topu bekliyordum, sonunda geldiğinde biraz yüksekte gibiydi, ben de kafayla mı vurayım diye düşündüm ama sonunda kafamın içinde fazla büyüttüm ve yine de iyi bir fırsat yakaladım, fakat kaleci iyi geri dönüp kurtarışı yaptı. Bugün iki net fırsat kaçırdım. Kaleci iyi iş çıkardı ama benim topu ağlara göndermem gerekiyordu," dedi Bellingham.
- (C)Getty Images
Mourinho'nun etkisi ve geleceğe bakış
Bireysel performansının ötesinde Bellingham, Jose Mourinho'nun kulübe dönüşünün ardından yeni yönetim altında çalışmaktan duyduğu heyecanı da dile getirdi. The Special One, Nerazzurri'ye karşı gelen iki golde de sonuç veren yüksek pres sistemini uygulayarak takımın mentalitesi üzerinde açıkça anında etki yarattı. Bellingham için yeni bir taktik düzen altındaki geçiş süreci, yük değil; takım önümüzdeki aylarda uyum yakalamaya çalışırken bir motivasyon kaynağı.
"Harika. O ve ekibi, saha içinde ve saha dışında standartları belirleme konusunda müthiş iş çıkardı. Takımının hangi değerlere sahip görünmesini istediği açısından. Ne istediğini anlıyoruz ve herkes buna dahil... Takımının nasıl oynamasını istediğini çok iyi biliyoruz. Bugün onun aşıladığı o değerleri gördük. İki golde de o yüksek pres vardı. Çok fazla olumlu şey var ama geliştirmemiz gereken noktalar da var. Bu da normal çünkü yeni bir teknik direktör ve yeni bir takım var. Hem iyi şeylerden hem de gelişime açık alanlardan keyif alıyorum," diyerek sözlerini tamamladı.
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