Madrid, Avrupa zaferi yolundaki son macerasına Santiago Bernabeu'da Inter karşısında zorlu geçen maçta aldığı 2-1'lik galibiyetle başladı, ancak maçın ardından manşetleri Bellingham'ın içten itirafı belirledi. Orta saha oyuncusu mücadele boyunca etkiliydi, ancak ağları havalandıramaması, son düdüğün ardından basına konuşurken zihnini fazlasıyla meşgul ediyordu. Birçok oyuncu takımın aldığı sonuca odaklanmayı tercih ederdi, ancak eski Borussia Dortmund yıldızı sahada harcadığı fırsatlara odaklandı.

"Çok iyi bir takıma karşı zaman zaman acı çekmek zorunda kaldık," dedi Bellingham. "Onlar bir sebepten dolayı İtalya şampiyonu ve bazı anlarda biz de onlara zorluk çıkardık, özellikle de topu iyi dolaştırdığımız kontrataklarda. Geçen hafta sonu Betis'e karşı da benzer bir şey oldu; fırsatlarımızı gole çeviremedik."

"Bugün maçı daha farklı bir skorla bitirebilirdik. Ben de dahil olmak üzere fırsatlar bulduk, ancak Şampiyonlar Ligi'nde sıkıntı yaşayacağınız anlar olacaktır. Sadece bir gol yedik ve savunmacılar çok iyi iş çıkardı, ama büyük takımlar boşluk bulur."