Durumu giderek karmaşıklaşıyor… Real Madrid’in yıldızı bir dönüm noktasında

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, Manchester United’ın Fransız orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için Real Madrid ile herhangi bir resmi görüşme başlatmadığını açıkladı; bunun nedeni, Camavinga’nın “Santiago Bernabéu”da kalmaya ve ilk 11’deki yerini geri kazanmak için mücadele etmeye yönelik açık isteği.

Romano, İngiliz kulübünün Casemiro'nun ayrılmasının ardından orta sahasını güçlendirmek için Kamavinga'yı en önemli hedeflerinden biri olarak belirlediğini, ancak oyuncunun Real Madrid'den ayrılmak istemediği sürece transferi gerçekleştirmek için harekete geçmeyeceğini de sözlerine ekledi.

23 yaşındaki oyuncunun 2025-2026 sezonunda hayal kırıklığı yaratan bir performans sergilemesine rağmen, eski formuna kavuşmak ve yeni teknik direktör José Mourinho’nun güvenini kazanmak için çaba gösteriyor.

Romano, Real Madrid’in maaş yükünü hafifletmek için Camavinga’yı satmaya sıcak baktığını, ancak oyuncunun kalma isteğinin ayrılmasına yönelik herhangi bir adımı engellediğini belirtti.

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