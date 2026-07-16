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Real Madrid CF Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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Durumu giderek karmaşıklaşıyor… Real Madrid’in yıldızı bir dönüm noktasında

Real Madrid - Fiorentina
Real Madrid
Fiorentina
Club Friendlies
Espanyol - Real Madrid
Espanyol
La Liga
J. Mourinho
E. Camavinga
İspanya
İtalya
Portekiz
Fransa

Manchester United ile yapılan müzakerelerin gerçeği

Yaz transfer piyasası hareketliliğinin devam etmesiyle birlikte, yeni sezon öncesinde kadrolarını güçlendirmek isteyen büyük kulüplerin ilgisi altında, geleceği hakkında spekülasyonların giderek arttığı Real Madrid’in öne çıkan bazı isimlerine gözler çevrilmiş durumda.

Basında yer alan haberler, Real Madrid'deki geleceği henüz netleşmemiş olan Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga hakkındaki spekülasyonları ortaya koydu. Manchester United'ın yaz transfer döneminde bu oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.

  • Transfer uzmanı Fabrizio Romano, Manchester United’ın Fransız orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için Real Madrid ile herhangi bir resmi görüşme başlatmadığını açıkladı; bunun nedeni, Camavinga’nın “Santiago Bernabéu”da kalmaya ve ilk 11’deki yerini geri kazanmak için mücadele etmeye yönelik açık isteği.

    Romano, İngiliz kulübünün Casemiro'nun ayrılmasının ardından orta sahasını güçlendirmek için Kamavinga'yı en önemli hedeflerinden biri olarak belirlediğini, ancak oyuncunun Real Madrid'den ayrılmak istemediği sürece transferi gerçekleştirmek için harekete geçmeyeceğini de sözlerine ekledi.

    23 yaşındaki oyuncunun 2025-2026 sezonunda hayal kırıklığı yaratan bir performans sergilemesine rağmen, eski formuna kavuşmak ve yeni teknik direktör José Mourinho’nun güvenini kazanmak için çaba gösteriyor.

    Romano, Real Madrid’in maaş yükünü hafifletmek için Camavinga’yı satmaya sıcak baktığını, ancak oyuncunun kalma isteğinin ayrılmasına yönelik herhangi bir adımı engellediğini belirtti.

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  • İspanyol gazeteci Rubén Martín ise Camavinga’nın durumunun giderek karmaşıklaştığını vurgulayarak, oyuncunun kalmaya kararlı olduğunu ve Mourinho’yu takımdaki önemine ikna etmeye çalıştığını belirtti.

    Şöyle devam etti: “Kamavinga’nın durumunun giderek daha karmaşık hale geldiğini düşünüyorum. Öncelikle, oyuncu kalmak ve Mourinho’yu önemli bir rol oynayabileceğine ikna etmek istiyor. Buna ek olarak, Real Madrid onu düşük bir bedel karşılığında elinden çıkarmak istemiyor. Kulüp içinde transfer piyasasını takip ediyorlar, ancak onun hiçbir fiyata gitmemesi gerektiğini düşünüyorlar.”

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