FSV Mainz 05, kulüp tarihindeki ilk Avrupa Kupası çeyrek finali mücadelesinde ideal bir başlangıç fırsatını kaçırdı ve ayrıca uzun bir süre için önemli bir oyuncusunu kaybetti.
"Durum hiç iyi görünmüyor!" Silas'ın korkunç sakatlığı Mainz 05'i şok etti
65. dakikada Silas aniden acı dolu bir yüzle çimlere yığıldı ve baldırını tuttu. Takım arkadaşları ve sağlık görevlileri hemen yanına koştu. "Durum iyi görünmüyor. Kahretsin, kahretsin, kahretsin!" diye yazdı Bundesliga kulübünün resmi hesabı X'te. Görüntüler, Silas'ın ciddi bir bacak yaralanması geçirdiğini, muhtemelen kaval kemiği ve baldır kemiği kırığı olduğunu gösteriyor.
"Umarım öyle değildir. Belki de şanslı bir kaza geçirmiştir. Kimseye böyle bir şeyin olmasını istemezsiniz," dedi Danny da Costa RTL+'da: "Ona en iyi dileklerimi sunuyorum ve umarım çok uzun süre sahalardan uzak kalmaz. Hemen onunla konuşup nasıl olduğunu soracağım."
Mainz 05, Avrupa Kupası tarihi ile küme düşme mücadelesi arasında
Çek Kupası şampiyonu Sigma Olmütz'e karşı, teknik direktör Urs Fischer'in takımı Conference League'in son 16 turu ilk maçında gol atamadı. Turu geçmek için önümüzdeki Perşembe günü evinde oynanacak rövanş maçında galip gelmesi gerekiyor.
Mainz, 27 Mayıs'ta Leipzig'de oynanacak finalin hayallerini sürdürürken, Olomouc ile oynayacağı ikinci maç öncesinde bir kez daha Bundesliga'da küme düşme mücadelesine odaklanmak zorunda. Pazar günü, ligde 15. sırada yer alan Mainz, doğrudan rakibi Werder Bremen ile önemli bir deplasman maçına çıkacak.
Sakatlanan Nadiem Amiri ve Conference League'e kayıtlı olmayan kış transferi Sheraldo Becker'in yokluğunda Mainz, maçın başında zorlandı, ta ki Silas (24.) aniden sevinç çığlığı atana kadar. Ancak forvetin golü, önceki bir ofsayt pozisyonu nedeniyle iptal edildi. İlk yarının sonlarına doğru Rheinhessen daha baskın oynadı.
İkinci yarıda da maçın seviyesi aynı kaldı ve Mainz birkaç yarı fırsat yakaladı. Danny da Costa (53./59.) önce bir serbest vuruşun ardından topu ıskaladı, ardından bir köşe vuruşunun ardından kaleci Jan Koutny'yi kafayla geçmeye çalıştı. Maçın son dakikalarında Silas'ın yerine oyuna giren Nelson Weiper (78.) Koutny'yi geçemedi. Maçın bitimine kısa bir süre kala FSV kalecisi Daniel Batz, Peter Barath'ın şutunu kurtardı (88.).