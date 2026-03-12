"Durum hiç iyi görünmüyor!" Silas'ın korkunç sakatlığı Mainz 05'i şok etti

65. dakikada Silas aniden acı dolu bir yüzle çimlere yığıldı ve baldırını tuttu. Takım arkadaşları ve sağlık görevlileri hemen yanına koştu. "Durum iyi görünmüyor. Kahretsin, kahretsin, kahretsin!" diye yazdı Bundesliga kulübünün resmi hesabı X'te. Görüntüler, Silas'ın ciddi bir bacak yaralanması geçirdiğini, muhtemelen kaval kemiği ve baldır kemiği kırığı olduğunu gösteriyor.

"Umarım öyle değildir. Belki de şanslı bir kaza geçirmiştir. Kimseye böyle bir şeyin olmasını istemezsiniz," dedi Danny da Costa RTL+'da: "Ona en iyi dileklerimi sunuyorum ve umarım çok uzun süre sahalardan uzak kalmaz. Hemen onunla konuşup nasıl olduğunu soracağım."