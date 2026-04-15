EkitikeGetty Images
Jonas Rütten

"Durum gerçekten vahim görünüyor": Liverpool'un forveti Hugo Ekitike, PSG maçında korkunç bir sakatlık geçirdi - Dünya Kupası tehlikede mi?

Şampiyonlar Ligi
Liverpool - Paris Saint-Germain
Liverpool
Paris Saint-Germain
H. Ekitike

Hugo Ekitike, Liverpool FC ile Paris Saint-Germain arasındaki çeyrek final rövanş maçında muhtemelen ciddi bir sakatlık geçirdi.

FC Bayern - Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı DAZN'de özel olarakyayınlanıyor. Hemen kaydolun!

Geçen yaz Eintracht Frankfurt'tan 95 milyon euroya Anfield Road'a transfer olan Reds'in yıldız yeni oyuncusu, ilk yarıda rakibin müdahalesi olmadan bir hamle yaparken sakatlandı ve uzun bir tedavi molasının ardından sahadan taşınmak zorunda kaldı. Pek çok şey, Aşil tendonunda yırtık olduğunu gösteriyor.

Maçtan sonra takım arkadaşı Ibrahima Konate, "Bence çok ciddi bir sakatlık" dedi: "Yaz aylarında Dünya Kupası nedeniyle olan biten her şeyi düşününce bu konu hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Ama şu anda onun için çok, çok zor bir dönem. Onun için dua ediyorum!"

  • LFC teknik direktörü Arne Slot da benzer açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik adam, "Durum gerçekten kötü görünüyor, ancak ne kadar kötü olduğunu söylemek zor" dedi. Çarşamba günü daha ayrıntılı tetkikler yapılacak.

    "Bir oyuncuyu kaybetmek, bu sezon sıkça yaşadığımız bir şey," dedi Slot. Slot, Ekitike için bunun "özellikle zor" olduğunu, özellikle de sezonun bu döneminde olduğunu belirtti.

    Ekitike, 28. dakikada Dominik Szoboszlai'nin pasını almak için koşarken, topa vurdu, hafifçe kaydı ve hemen ardından yere düştü. Ardından hemen topuğuna dokundu ve tedavi sırasında defalarca başını salladı. 

    Yerde yatarken rakip takımın oyuncuları da onu teselli etti; Achraf Hakimi ve Willian Pacho, tedavi sırasında yıkılmış haldeki yıldız forvetin ellerini tuttu.

    Böylece Liverpool FC'de büyük olasılıkla uzun süre forma giyemeyecek ve Fransa milli takımıyla Dünya Kupası'nı da kaçıracak olan Ekitike'nin yerine, 30. dakikada Mohamed Salah oyuna girdi. 

    • Reklam

  Salah, kariyerinin son Şampiyonlar Ligi maçında süper yedek olarak sahaya çıkacak mı?

    Bu, Salah için kariyerinin muhtemelen son Şampiyonlar Ligi maçıydı; zira Kırmızılar, ilk maçta aldıkları 2-0'lık mağlubiyeti telafi edemedi ve Anfield Road'da da maçı 2-0 kaybetti. Paris ekibinin iki golünü de, şu anki Dünya Futbolcusu Ousmane Dembele attı (73./90.+1).

    Salah'ın Liverpool'daki kariyeri sezon sonunda sona erecek; birkaç hafta önce kulüp ve oyuncu, sona eren sözleşmenin uzatılmayacağını açıkladı. Sezonun ardından ve Dünya Kupası'nın bitiminde Suudi Arabistan'a transfer olabilir.

    Noel öncesinde Salah ile Reds arasında, başta teknik direktör Arne Slot olmak üzere, bir gerginlik yaşanmıştı. Salah, giderek artan yedeklik rolünden şikayetçi olmuş ve kulübü ile teknik direktörü açıkça eleştirmişti. Bunun üzerine bir maçlık kadro dışı bırakılmıştı.

    Ekitike ilk sezonunda 44 maçta 23 gol ve asist kaydederken, Salah, Liverpool'un sürpriz bir şekilde yeniden şampiyon olduğu geçen sezonki olağanüstü formunun oldukça gerisinde kalıyor. Mısırlı oyuncu şu anda tüm turnuvalarda toplam 11 gol ve 9 asist kaydetmiş durumda.

    Ancak 33 yaşındaki oyuncu PSG karşısında yeniden kendini göstermek istedi, dört gol pası verdi (xAssist 0,52) ve bir kez de kendisi kaleyi vurdu (0,12 xG). Maçın 64. dakikasında, skor 0-0 iken Alexis Mac Allister'ın Reds için bir penaltı kazandığı görüldü. Ancak karar, VAR tarafından değiştirildi. 

