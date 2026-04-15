"Durum gerçekten vahim görünüyor": Liverpool'un forveti Hugo Ekitike, PSG maçında korkunç bir sakatlık geçirdi - Dünya Kupası tehlikede mi?

LFC teknik direktörü Arne Slot da benzer açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik adam, "Durum gerçekten kötü görünüyor, ancak ne kadar kötü olduğunu söylemek zor" dedi. Çarşamba günü daha ayrıntılı tetkikler yapılacak.

"Bir oyuncuyu kaybetmek, bu sezon sıkça yaşadığımız bir şey," dedi Slot. Slot, Ekitike için bunun "özellikle zor" olduğunu, özellikle de sezonun bu döneminde olduğunu belirtti.

Ekitike, 28. dakikada Dominik Szoboszlai'nin pasını almak için koşarken, topa vurdu, hafifçe kaydı ve hemen ardından yere düştü. Ardından hemen topuğuna dokundu ve tedavi sırasında defalarca başını salladı.

Yerde yatarken rakip takımın oyuncuları da onu teselli etti; Achraf Hakimi ve Willian Pacho, tedavi sırasında yıkılmış haldeki yıldız forvetin ellerini tuttu.

Böylece Liverpool FC'de büyük olasılıkla uzun süre forma giyemeyecek ve Fransa milli takımıyla Dünya Kupası'nı da kaçıracak olan Ekitike'nin yerine, 30. dakikada Mohamed Salah oyuna girdi.