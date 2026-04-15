"Durum gerçekten vahim görünüyor": Liverpool'un forveti Hugo Ekitike, PSG maçında korkunç bir sakatlık geçirdi - Dünya Kupası tehlikede mi?

Bu, Salah için kariyerinin muhtemelen son Şampiyonlar Ligi maçıydı; zira Kırmızılar, ilk maçta aldıkları 2-0'lık mağlubiyeti telafi edemedi ve Anfield Road'da da maçı 2-0 kaybetti. Paris ekibinin iki golünü de, şu anki Dünya Futbolcusu Ousmane Dembele attı (73./90.+1).
Salah'ın Liverpool'daki kariyeri sezon sonunda sona erecek; birkaç hafta önce kulüp ve oyuncu, sona eren sözleşmenin uzatılmayacağını açıkladı. Sezonun ardından ve Dünya Kupası'nın bitiminde Suudi Arabistan'a transfer olabilir.
Noel öncesinde Salah ile Reds arasında, başta teknik direktör Arne Slot olmak üzere, bir gerginlik yaşanmıştı. Salah, giderek artan yedeklik rolünden şikayetçi olmuş ve kulübü ile teknik direktörü açıkça eleştirmişti. Bunun üzerine bir maçlık kadro dışı bırakılmıştı.
Ekitike ilk sezonunda 44 maçta 23 gol ve asist kaydederken, Salah, Liverpool'un sürpriz bir şekilde yeniden şampiyon olduğu geçen sezonki olağanüstü formunun oldukça gerisinde kalıyor. Mısırlı oyuncu şu anda tüm turnuvalarda toplam 11 gol ve 9 asist kaydetmiş durumda.
Ancak 33 yaşındaki oyuncu PSG karşısında yeniden kendini göstermek istedi, dört gol pası verdi (xAssist 0,52) ve bir kez de kendisi kaleyi vurdu (0,12 xG). Maçın 64. dakikasında, skor 0-0 iken Alexis Mac Allister'ın Reds için bir penaltı kazandığı görüldü. Ancak karar, VAR tarafından değiştirildi.