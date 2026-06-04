"Durum değişti" - USMNT'nin yıldızı Gio Reyna, 2026 Dünya Kupası'nda geçmişteki tartışmaları geride bırakarak yeni bir sayfa açmaya hazır

ATLANTA -- Son üç buçuk yıl içinde Gio Reyna, istemeden de olsa bir tür süper güç geliştirmiş durumda: aynı şeyi, sadece biraz farklı bir şekilde, defalarca tekrar etme yeteneği. Medyayla her karşılaştığında, aynı tartışmanın bir varyasyonu yaşanıyor. Bu, ne kadar uğraşırsa uğraşsın, bir türlü kurtulamadığı bir durum.
Sonuç olarak, Reyna'nın hikayesi son birkaç yıldır tekrarlayan bir hal aldı: 2022 Dünya Kupası, form, kondisyon, sakatlıklar, tutum, algı, itibar - hepsi tekrar tekrar birbirine karışıyor. Ancak, birinin aynı eski konular hakkında aynı eski soruları yanıtlamaktan yorulduğu bir zaman gelir. Konunun değişmesi gereken bir zaman gelir, özellikle de konunun merkezinde yer alan kişi değişmişse.
Bu yüzden Reyna başka bir şey hakkında konuşmaya çok hazır. İleriye bakmaya hazır. İkinci Dünya Kupası'na doğru ilerlerken, sadece kim olduğu hakkında konuşmak istiyor, kim olduğu hakkında değil. Peki o zaman bakış açısı nedir? Şey, hem karmaşık hem de basit: Reyna'nın hikayesi gelişti. Sadece dünyanın bunu fark etmesini bekliyor.
"Dört yaş daha büyüdüm ve bu gerçekten büyük bir fark," diyor GOAL'a. "Bu sıradan dört yıl değil, 19'dan 23'e kadar olan dönem. Sanırım çoğu insanın hayatında, bu yaşlar arasında birçok insan olgunlaşır. O kadar çok farklı yönden olgunlaştım ki, tek bir tanesini belirtmek zor, ama evet, artık buradayım ve bu anı sabırsızlıkla bekliyorum.
"O anın içindeyken bir adım geri çekilip düşünmek zor, ama elbette işler değişti."
Bu yüzden, hayatını değiştirebilecek bir yaz öncesinde, Reyna için yeni bir sayfa açmak için daha iyi bir zaman olamazdı. O yoluna devam etti. Şimdi, belki de diğer herkesin de aynısını yapmasına yardımcı olabilir. Ne kadar çok şeyin değiştiğini gösterebilirse, onu yeni bir bölüm bekliyor.
"Her şey, her gün devam etmeni sağlayan, etrafındaki iyi bir destek grubundan geliyor," diyor. "Tabii ki, bir kısmı da içimden geliyor."
Dünya Kupası geldi ve 23 yaşındaki Reyna buna hazır görünüyor, bu da bu özel hikayenin başlamasının zamanının geldiği anlamına geliyor.