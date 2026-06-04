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Gio Reyna GFXGOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

"Durum değişti" - USMNT'nin yıldızı Gio Reyna, 2026 Dünya Kupası'nda geçmişteki tartışmaları geride bırakarak yeni bir sayfa açmaya hazır

ABD
G. Reyna
FEATURES
Analysis
Dünya Kupası

GOAL, Gio Reyna ile bir araya gelerek ününü, Katar'dan bu yana gösterdiği gelişimi ve bu Dünya Kupası'nın ona etrafındaki algıyı değiştirme fırsatı sunmasının nedenlerini konuştu.

ATLANTA -- Son üç buçuk yıl içinde Gio Reyna, istemeden de olsa bir tür süper güç geliştirmiş durumda: aynı şeyi, sadece biraz farklı bir şekilde, defalarca tekrar etme yeteneği. Medyayla her karşılaştığında, aynı tartışmanın bir varyasyonu yaşanıyor. Bu, ne kadar uğraşırsa uğraşsın, bir türlü kurtulamadığı bir durum.

Sonuç olarak, Reyna'nın hikayesi son birkaç yıldır tekrarlayan bir hal aldı: 2022 Dünya Kupası, form, kondisyon, sakatlıklar, tutum, algı, itibar - hepsi tekrar tekrar birbirine karışıyor. Ancak, birinin aynı eski konular hakkında aynı eski soruları yanıtlamaktan yorulduğu bir zaman gelir. Konunun değişmesi gereken bir zaman gelir, özellikle de konunun merkezinde yer alan kişi değişmişse.

Bu yüzden Reyna başka bir şey hakkında konuşmaya çok hazır. İleriye bakmaya hazır. İkinci Dünya Kupası'na doğru ilerlerken, sadece kim olduğu hakkında konuşmak istiyor, kim olduğu hakkında değil. Peki o zaman bakış açısı nedir? Şey, hem karmaşık hem de basit: Reyna'nın hikayesi gelişti. Sadece dünyanın bunu fark etmesini bekliyor.

"Dört yaş daha büyüdüm ve bu gerçekten büyük bir fark," diyor GOAL'a. "Bu sıradan dört yıl değil, 19'dan 23'e kadar olan dönem. Sanırım çoğu insanın hayatında, bu yaşlar arasında birçok insan olgunlaşır. O kadar çok farklı yönden olgunlaştım ki, tek bir tanesini belirtmek zor, ama evet, artık buradayım ve bu anı sabırsızlıkla bekliyorum.

"O anın içindeyken bir adım geri çekilip düşünmek zor, ama elbette işler değişti."

Bu yüzden, hayatını değiştirebilecek bir yaz öncesinde, Reyna için yeni bir sayfa açmak için daha iyi bir zaman olamazdı. O yoluna devam etti. Şimdi, belki de diğer herkesin de aynısını yapmasına yardımcı olabilir. Ne kadar çok şeyin değiştiğini gösterebilirse, onu yeni bir bölüm bekliyor.

"Her şey, her gün devam etmeni sağlayan, etrafındaki iyi bir destek grubundan geliyor," diyor. "Tabii ki, bir kısmı da içimden geliyor."

Dünya Kupası geldi ve 23 yaşındaki Reyna buna hazır görünüyor, bu da bu özel hikayenin başlamasının zamanının geldiği anlamına geliyor.

  • Gio Reyna USMNTGetty Images

    İtibar sorunu

    Reyna’nın artık ekranı kaydırmayı bırakmaya karar verdiği bir an geldi. Bu kararı vermek kolaydı. Telefonundan Instagram’ı sildi ve zamanını başka şeylerle daha iyi değerlendirebileceğine karar verdi: ailesiyle sohbet etmek, köpeğiyle vakit geçirmek, ABD Erkek Milli Takımı takım arkadaşlarıyla PGA Tour videosu oynamak – kısacası, akılsızca telefona bakmaktan başka her şey. Sayfayı kaydırırken, söylenenleri görmemek gittikçe zorlaşıyordu. Başlıklarda veya sosyal medya yorumlarında adı geçtiğinde, her zaman aynı tür tartışmalar başlıyordu.

    Reyna'nın itibarı, son üç buçuk yıl içinde defalarca tartışıldı ve irdelendi. Bu, herkesin her zaman bilmek istediği tek şey. Sosyal medyanın söylediği gibi biri mi? Her şey okuduğumuz gibi mi oldu? Formda mı? Kendine güveniyor mu? İnsanlar onu seviyor mu? Umursuyor mu? Kanıtlaması gereken daha çok şey olduğunu düşünüyor mu? Herkesin onun hakkında varsaydığı her şey gerçekten doğru mu?

    Bazıları doğru, diye itiraf edebilir. Tüm hikayeler gibi, Reyna hakkındaki hikayeler de yıllar içinde kontrolden çıkmış, onun hayal bile edemeyeceği şekillerde yayılmıştır. Yine de bir yerden başlamışlardır ve bu başlangıçları kabul etmeye değer. Diğer kısımlar mı? Onlar gülünecek türden.

    "Etrafımdaki söylentilerin çoğu, benim biraz öfkeli biri olduğum ve belki de tavır sorunlarım olduğu yönünde," diyor Reyna, sanki hızlı bir şekilde reddetmeye hazırlanıyormuş gibi.

    Tam olarak öyle değil. Gülümsemeyle devam ediyor: "Sanırım bu takımdaki birçok oyuncuya sorarsanız, sahada zaman zaman öfkeli olabileceğim anlar olduğu kesin."

    Ancak geleneksel anlamda bir öfkeli değil, unutmayın. Bu terim olumsuz bir şekilde kullanılabilir ve birçok kez bu şekilde kullanıldı. Reyna, daha önce defalarca söylediği gibi, Katar'da geçirdiği belirli bir hafta boyunca bunu fazla abarttı. Ancak şimdi, bunu geri kazanmaya çalışmak için bir an duruyor. "Öfkeli" terimi ortadan kalkıyor ve yerine "tutkulu" geliyor. Bu küçük bir değişiklik, ancak önemli bir değişiklik.

    "Bunun bir parçası, bu sporda başarılı olmak için gerekli bir şey olduğunu düşünüyorum," diyor kendi egosu ve tutkusu hakkında, ki bunlar yine, yetişkin hayatı boyunca tartışmaların merkezinde yer aldı. "O içsel güdüye, o açlığa ve o ateşe sahip olmalısın. Devam etmelisin. Peki saha dışında? Kendimi çok dengeli ve çok rasyonel hissediyorum, evet."

    Mantıklı olmanın bir parçası da gerçeği kabul etmektir. Reyna kendi gerçeğini biliyor. Hala 2022 Dünya Kupası'nı ona karşı kullanmaya hevesli pek çok kişi olduğunu biliyor. Bazı insanlar, profesyonel kariyerinin en kötü günlerini nasıl atlattığına bakarak yaptığı her şeyi değerlendirecek. Hayatı nasıl gelişirse gelişsin, o an silinemeyecek bir bölüm olarak kalacak.

    Ancak bu anı geride bırakmak mümkün. Hatta her şey yolunda giderse, gölgede kalabilir bile. Ancak gerçek şu ki, itibarını silmek zordur. Reyna bunu biliyor.

    "Takım için, insanların geçmişte düşündüğünden çok daha az sorun teşkil ettiğimi hissediyorum," diyor gülerek. "Bunun muhtemelen o hikayeden kaynaklandığını düşünüyorum, ama ben bir takım oyuncusuyum. Bu grupla birlikte olmaktan keyif alıyorum. Muhtemelen koçlar için insanların düşündüğünden daha az sorunluyum.

    "İnsanlar her gün geldiğimde herkesin bana baktığını düşünüyor, ama hayır, ben oldukça normal biriyim. Sadece elimden gelenin en iyisini yapmak ve takımıma yardım etmek istiyorum."

    Reyna'nın defalarca açıkça belirttiği bir şey var ki, o da bu takımın, yani USMNT'nin kendisi için her şey olduğu. O, bu takımı sevmek üzere yetiştirildi ve sevgisinden asla vazgeçmedi. Ancak onun için bu sadece bir program, bir statü veya bir futbol takımı değil; bundan çok daha derin bir anlamı var.

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  • United States v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Reyna'nın ABD Erkek Milli Takımı'nın kardeşlik bağları içindeki yeri

    Reyna’nın Joe Scally ile olan dostluğunun önemi ne kadar vurgulanırsa vurgulanmaz azdır. O ve eşinin Dortmund’dan Düsseldorf’a taşınarak uzun süredir arkadaşı olan Scally’nin Borussia Mönchengladbach’ta oynadığı takıma katılmalarının nedenlerinden biri de budur. Reyna, bu değişikliğin iyi geldiğini söylüyor. Düsseldorf hareketli bir şehirken, Dortmund daha çok küçük bir kasaba havası taşıyordu. Scally’nin de orada olması bu duruma yardımcı oluyor.

    Bu, Reyna'nın USMNT'de kendini rahat hissetmesini sağlayan ilişkilerden biri. Bunun dışında pek çok başka ilişki de var. Brenden Aaronson'ı 13 ya da 14 yaşından beri tanıyor. Chris Richards ile de aynı durum. Yol boyunca başka yeni yüzler de eklendi. Chris Brady daha yeni, ancak geçtiğimiz Mart ayında başka bir video oyunu olan Clash Royale'de Reyna, Scally ve Aaronson ile rekabet etmeye kararlıydı. Herkes herkesi tanıyor. Herkesin bir anısı var. Herkes bir şekilde birbirine uyuyor.

    Reyna'nın yeri neresi? Kendi sözleriyle, o daha sessiz bir tip. Sahada yarattığı tüm gürültüye ve saha dışında peşinden gelen tüm manşetlere rağmen, Reyna grup içinde biraz daha ince davranma eğilimindedir.

    "Kendimi oldukça, oldukça sakin hissediyorum," diyor. "Saha dışında herkesle konuşurum. Belki odadaki en gürültücü kişi ben değilim, ama takımda oldukça sevildiğimi hissediyorum. Her odada en çok konuşan kişi olmadığımı söyleyebilirim, mesela Chris Richards, Tyler Adams veya Weston [McKennie] gibi."

    Yıllardır, programdaki oyuncular USMNT kardeşliğini ve bunun kendileri için ne anlama geldiğini düşünmüşlerdir. Ayrıca zor zamanları nasıl atlattıklarını da düşünmüşlerdir: 2022 Dünya Kupası, 2024 Copa America ve 2025 Uluslar Ligi. Reyna, bunu nasıl başardıklarını açıklayan bir cevabı var: takımı ve birbirlerini önemsiyorlar.

    "Böyle olmayan bazı takımlarda da bulundum," diyor. "Daha çok kulüp düzeyinde, ama burada? Gerçekten ciddiyim: Güçlü yanlarımızdan biri, herkesin birbiriyle iyi geçinmesi. Kimseyle hiçbir şekilde bir sorun yok. Herkes bu takımdaki herkesle birlikte olmaktan gerçekten keyif alıyor. Bu takıma geri dönmeyi sevmemin nedeni de bu.

    "Saha içinde, her seferinde birbirimiz için oynadığımızı görebilirsiniz."

    Reyna'nın bir özelliği, USMNT formasıyla sahaya her çıktığında kendini göstermesidir. Bu bir tesadüf değil ve bu yaz yaklaşırken önem arz ediyor.

  • Gio Reyna, USMNTGetty

    'Özel' bir yetenek

    Geçtiğimiz yılın büyük bir bölümünde, ABD Milli Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino’dan da Reyna hakkında görüş bildirmesi istendi. Geçen Mart ayında, orta saha oyuncusunu ilk kez yakından izlediğinde, Reyna’nın fiziksel olarak takımın geri kalanına yetişmek için çalışması gerektiğini söylemişti. O günden bu yana, her fırsatta “özel” olarak nitelendirdiği 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu desteklemek için elinden geleni yaptı.

    Bu nedenle, Reyna bu sezon Gladbach formasıyla ligde sadece 510 dakika oynamış olsa da, Pochettino onu Dünya Kupası kadrosuna dahil etti. Bu nedenle, bu döngünün büyük bir bölümünde düzenli olarak forma giyemese de, Reyna Kasım ayı ara döneminde gol atmayı ve asist yapmayı başardı. Bu nedenle Senegal maçında ilk 11'de yer aldı ve bu yaz muhtemelen ilk 11'de başlayabilir.

    Garanti ya da kesinlik yok, ama Reyna'da bir şeyler var. Pochettino bunu görüyor.

    "Herkese güveniyorum, ama ona gerçekten güveniyorum," dedi Pochettino. "Maçta oynayacağını söylemiyorum, ama yardımcı olabilir. Yardımcı olabilir çünkü o farklı bir oyuncu, farklı bir yetenek. Ve bence bir kadroda onun gibi bir oyuncuya ihtiyacınız var."

    Tüm bunların karmaşık hale getiren faktörü, Reyna'nın pek çok maçta katkı yapma şansı bulamamış olması. 2021'den bu yana sadece 20 lig maçında ilk 11'de yer aldı. Bu süre zarfında 12 gol ve dört asist kaydetti. Yine de, ABD Milli Takımı forması giydiğinde Reyna her zaman kendini gösterdi. 39 milli maçta 9 gol ve 6 asist kaydetti ve bu 16 gol katkısının yarısı resmi maçlarda geldi.

    "Gio, bence diğer pek çok kişinin göremediği şeyleri görebilen bir oyuncu," dedi 2023'te ABD Milli Takımı'na transfer olduktan sonra Reyna'nın birçok asistinden yararlanan ABD Milli Takımı forveti Folarin Balogun. "Bunu antrenmanların ilk aşamalarında bile gördüm. Yanımda olmasını sevdiğim bir oyuncu. Bence herkes onun burada olmasından memnun."

    Peki Reyna bunu nasıl başarıyor? İstediğinden daha uzun süre sahalardan uzak kaldıktan sonra tekrar formuna kavuşmasının sırrı nedir?

    "İçten içe, yeteneğime ve sahaya her çıktığımda yapabileceklerime gerçekten güveniyorum," diyor. "Tabii ki, belki 20 dakika oynayacağınızı bildiğinizde bu o kadar kolay olmuyor. Dolayısıyla, elbette maçtan maça ritim önemli ve kariyerimde bir sonraki adımı atmak için odaklandığım şeyin bu olduğunu düşünüyorum."

    Reyna son zamanlarda bu adımlar hakkında çok düşünüyor. Geçen yaz, kariyerine yeniden ivme kazandırmak için Gladbach'a transfer olarak bir adım attı. Sonbaharda ise Paraguay'a attığı gol ve Uruguay'a yaptığı asistle ABD Milli Takımı'ndaki şansını değerlendirerek bir adım daha attı. Ve son birkaç hafta içinde, hayatının fırsatını yakalamak için yeterince çaba gösterip göstermediğini merak ederken birkaç adım daha attı.

  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    "Özel bir şey yapmak istiyoruz"

    Şimdi, Dünya Kupası'nın başlamasına sadece birkaç gün kala gürültü giderek artıyor, ancak Reyna yıllar içinde bunu kafasına takmamayı öğrendi. Yine, sosyal medyayı tamamen kesmiş durumda. Duydukları, eşi ya da ailesi tarafından süzülerek kendisine ulaşıyor. Tartışmaların ve münakaşaların sürdüğünü anlıyor; bu işin bir parçası. Manşet yazarları da, Reyna gibi manşetlere konu olan isimler de kendi rollerini oynuyorlar.

    Son birkaç hafta sinir bozucuydu. USMNT kadrolarının açıklandığı gün, eşiyle birlikte Connecticut'taydı. Bir smoothie aldıktan sonra, Reynalar eve gitmek için çok gergindiler. Bu yüzden telefon gelene kadar beklediler ve beklediler. Telefon geldiğinde, gerginlik neşeye ve hızla da heyecana dönüştü.

    Yine de, kabul etmek istese de istemese de, Reyna, kadroda isminin açıklandığında tek tip, evrensel bir tepki olmayacağını biliyordu. Bu karmaşık olacaktı çünkü, tekrar söylüyorum, tüm bunlar genellikle karmaşıktır.

    "Bu, sadece sahaya çıkıp oynamaktan çok daha fazlası," diyor. "Asla o kadar basit değil. Keşke öyle olsaydı. Eminim herkes bir oyuncu olarak bunun o kadar kolay olmasını isterdi. Açıkçası, bu maç hepimiz için çok önemli."

    Bu yaz anlamı daha da büyük. Amerika'da düzenlenecek olan bu Dünya Kupası'nın baskısı hakkında çok fazla konuşuluyor, ancak USMNT'nin birkaç üyesi, Dünya Kupaları'nın doğal olarak baskı getirdiğine dikkat çekti. Nerede oynanırsa oynansın, bir maça yüklenebilecek en büyük yük budur. Evet, kendi evimizde oynuyoruz ve evet, bu bir anlam ifade ediyor, ancak gerginlik ve heyecan ancak bu kadar yükselebilir.

    "Bu bir Dünya Kupası yaz," diyor Reyna. "Sadece ben değil, tüm takımın enerjisinin bir adım daha yükseldiğini hissedebilirsiniz. Sanırım Senegal maçında gördünüz ki, bu yazın değerini bilmek istiyoruz. Özel bir şey yapmak istiyoruz."

    Belki de herkesin hemfikir olduğu tek konu budur. Bu yaz, hem bireyler hem de takım için özel bir şey olabilir. Her şeyi ileriye taşıyabilir, futbolun Amerika'ya gerçekten geldiği anı işaret edebilir ve hayatları ve mirası sonsuza dek değiştirebilir.

    Belki de bu yaz, Reyna'nın seyircilerin kalbini yeniden kazanacağı yaz olacaktır. Belki de bu yaz, gollerle, affetmeyle ve karanlık anları gölgede bırakan parlak anlarla dolu bir yaz olacaktır. Belki de sonunda dünya, onun hakkında anlatacak yeni bir hikayeye sahip olacaktır. Belki de bu yaz, her şeyin değişeceği yaz olacaktır.

    Reyna bunu istiyor. Ona inananlar ve onu aynı ölçüde gözden düşürenler için bir şeyler başarmak istiyor. Ancak bundan daha da ötesinde, gurur duyabileceği bir şey başarmak istiyor. Sonuçta bu, onun da hikayesi.

    "Bunu birçok insan için yapmak istiyorum," diyor, "ama bunu herkesten çok kendim için yapmak istiyorum çünkü bu, hayatım boyunca yapmak istediğim şey. Gerçekten bir sonraki adımı atmak istiyorum ve bunu yapabileceğime gerçekten inanıyorum. Formda kalmak istiyorum. Bunu elimden gelen en iyi şekilde sürdürmek için saha dışında birçok şey yapıyorum.

    "Sadece sahip olduğum bu yeteneği en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Umarım bu Dünya Kupası bunun için iyi bir başlangıç olur."

    Bu gerçekleşene kadar Reyna daha fazla soruyla karşılaşacak. Birçoğu aynı olacak. Belki bazıları yeni olacak. Ancak nihayetinde, gerçekten önemli olan tek soruya odaklanma zamanı geldi: Reyna bundan sonra ne yapacak?

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