Reyna’nın artık ekranı kaydırmayı bırakmaya karar verdiği bir an geldi. Bu kararı vermek kolaydı. Telefonundan Instagram’ı sildi ve zamanını başka şeylerle daha iyi değerlendirebileceğine karar verdi: ailesiyle sohbet etmek, köpeğiyle vakit geçirmek, ABD Erkek Milli Takımı takım arkadaşlarıyla PGA Tour videosu oynamak – kısacası, akılsızca telefona bakmaktan başka her şey. Sayfayı kaydırırken, söylenenleri görmemek gittikçe zorlaşıyordu. İster manşetlerde ister sosyal medya yorumlarında olsun, adı geçtiğinde her zaman aynı tür tartışmalar başlıyordu.

Reyna'nın itibarı, son üç buçuk yıl içinde defalarca tartışıldı ve irdelendi. Bu, herkesin her zaman bilmek istediği tek şey. Sosyal medyanın söylediği gibi biri mi? Her şey okuduğumuz gibi mi oldu? Formda mı? Kendine güveniyor mu? İnsanlar onu seviyor mu? Umursuyor mu? Kanıtlaması gereken daha çok şey olduğunu düşünüyor mu? Herkesin onun hakkında varsaydığı her şey gerçekten doğru mu?

Bazıları doğru, diye itiraf edebilir. Tüm hikayeler gibi, Reyna hakkındaki hikayeler de yıllar içinde kontrolden çıktı ve onun hayal bile edemeyeceği şekillerde yayıldı. Yine de bir yerden başladılar ve bu başlangıçları kabul etmeye değer. Diğer kısımlar mı? Onlar gülünecek şeyler.

"Etrafımdaki söylentilerin çoğu, benim biraz öfkeli biri olduğum ve belki de tavır sorunlarım olduğu yönünde," diyor Reyna, sanki hızlı bir şekilde reddetmeye hazırlanıyormuş gibi.

Tam olarak öyle değil. Gülümsemeyle devam ediyor: "Sanırım bu takımdaki birçok oyuncuya sorarsanız, sahada zaman zaman ateşli bir karakter olduğum anlar olduğu kesin."

Ancak geleneksel anlamda bir öfkeli değil, unutmayın. Bu terim olumsuz bir şekilde kullanılabilir ve birçok kez bu şekilde kullanıldı. Reyna, daha önce defalarca söylediği gibi, Katar'da geçirdiği belirli bir hafta boyunca bunu fazla abarttı. Ancak şimdi, bunu geri kazanmaya çalışmak için bir an duruyor. "Öfkeli" terimi ortadan kalkıyor ve yerine "tutkulu" geliyor. Bu küçük bir değişiklik, ancak önemli bir değişiklik.

"Bunun bir parçası, bu sporda başarılı olmak için gerekli bir şey olduğunu düşünüyorum," diyor kendi egosu ve tutkusu hakkında, ki bunlar yine, yetişkin hayatı boyunca tartışmaların merkezinde yer aldı. "O içsel güdüye, o açlığa ve o ateşe sahip olmalısın. Devam etmelisin. Peki saha dışında? Kendimi çok dengeli ve çok rasyonel hissediyorum, evet."

Mantıklı olmanın bir parçası da gerçeği kabul etmektir. Reyna kendi gerçeğini biliyor. Hala 2022 Dünya Kupası'nı ona karşı kullanmaya hevesli pek çok kişi olduğunu biliyor. Bazı insanlar, profesyonel kariyerinin en kötü günlerini nasıl atlattığına bakarak yaptığı her şeyi değerlendirecek. Hayatı nasıl gelişirse gelişsin, o an silinemeyecek bir bölüm olarak kalacak.

Ancak bu an geride bırakılabilir. Hatta her şey yolunda giderse, gölgede kalabilir bile. Ancak gerçek şu ki, itibarını silmek zordur. Reyna bunu biliyor.

"Takım için, insanların geçmişte düşündüğünden çok daha az sorun teşkil ettiğimi hissediyorum," diyor gülerek. "Bunun muhtemelen o hikayeden kaynaklandığını düşünüyorum, ama ben bir takım oyuncusuyum. Bu grupla birlikte olmaktan keyif alıyorum. Muhtemelen koçlar için insanların düşündüğünden daha az sorunluyum.

"İnsanlar her gün geldiğimde herkesin bana baktığını düşünüyor, ama hayır, ben oldukça normal biriyim. Sadece elimden gelenin en iyisini yapmak ve takımıma yardım etmek istiyorum."

Reyna'nın defalarca açıkça belirttiği bir şey var ki, o da bu takımın, USMNT'nin, onun için her şey olduğu. O, bu takımı sevmek üzere yetiştirildi ve sevgisinden asla vazgeçmedi. Ancak onun için bu sadece bir program, bir statü veya bir futbol takımı değil; bundan çok daha derin bir anlamı var.