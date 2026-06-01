1968 Yaz Olimpiyatları ve 1970 Dünya Kupası'nı göz önünde bulundurarak Meksika, 1960'ların ortalarında yeni bir ulusal stadyum inşa etti. Estadio Azteca'nın 100.000'den fazla seyirci kapasitesine sahip olması ve böylece dünyanın en büyük stadyumlarından biri haline gelmesi planlanıyordu.
"Durum daha da kötüye gidebilir!" 14.000 taraftar Dünya Kupası açılış maçına bedava girmek istiyor – hatta FIFA'ya "şiddet" uygulamakla tehdit ediyor
Sorun şuydu: İnşaat sırasında aniden para bitti. Bu ölçekte ve öneme sahip bir stadyum için benzeri görülmemiş bir çözüm bulundu ve bu çözümün etkileri günümüze kadar devam ediyor. İnşaat tamamlanmadan önce, ortalama on kişilik 600 loca ve 8000 tribün koltuğu, uygun mali güce sahip taraftarlara satıldı. Bu taraftarlara, 99 yıl boyunca (yani 2065'e kadar) ek ücret ödemeden stadyumdaki tüm etkinliklere katılma garantisi verildi.
Burada bulunan üst düzey kulüp Club America veya Meksika milli takımı normal iç saha maçları oynasa da, Papa bir ayin yapsa da, Michael Jackson bir konser verse de, NFL misafir olsa da - ya da bir Dünya Kupası düzenlense de. "Titulares de Palcos y Plateas" olarak adlandırılan loca ve tribün koltuğu sahipleri, toplam 14.000 koltuğa her zaman hak sahibidir.
"Titulares de Palcos y Plateas"ın mücadelesi
1970'te Meksika'da düzenlenen ilk Dünya Kupası'nda, yarı finalde Almanya ile İtalya arasında oynanan yüzyılın maçı ve Pelé'nin Brezilya'sının üçüncü şampiyonluğu sırasında, bu özel durum FIFA ile herhangi bir soruna yol açmamıştı. Ancak bu durum, 1986'daki ikinci turnuvada, dünya futbol federasyonunun tüm biletlere erişim talep etmesiyle değişti. Boşuna. "Titulares de Palcos y Plateas" grubu, Diego Armando Maradona'nın yüzyılın golünü ve İngiltere ile oynanan çeyrek final maçındaki efsanevi "Tanrı'nın Eli"ni, tıpkı Arjantin'in Almanya'ya karşı kazandığı final zaferini izledikleri gibi, ücretsiz olarak izledi.
2026'da Aztek Stadyumu, dünyada bir ilk olarak üçüncü kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. 19 maçla şimdiden Dünya Kupası maçlarının en sık oynandığı stadyumdur. Yaklaşan turnuvada bunlara beş maç daha eklenecek; bunların arasında Meksika ile Güney Afrika arasındaki açılış maçı ve bir son 16 maçı da bulunuyor.
Elbette turnuva sırasında 14.000 koltuğun hak sahipliği konusundaki tartışmalar da tekrarlandı. Bu kez FIFA ve stadyum işletmecisi Ollamani'nin baskısının daha da artması şaşırtıcı değildi; bunun üzerine sahipler, Asociacion Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas (AMTPP) adında bir dernek kurdu. Genel Sekreter Roberto Ruano Ortega, Avusturya futbol dergisi ballesterer'e "Derneğimiz, FIFA ve Aztek Stadyumu'nun planlarına karşı dava açtı ve kazandı" dedi. "Lüks loca ve tribün koltuklarımız saygı görüyor. Hiçbir ödeme yapmayacağız."
Ancak stadyum işletmecisi, FIFA'ya Dünya Kupası maçları için bu koltukların satışını önceden taahhüt ettiği için, Meksika basınının haberlerine göre dünya federasyonuna yaklaşık 54 milyon avro tutarında bir tazminat ödemek zorunda kaldı.
Roberto Ruano Ortega: "Durum daha da kötüye gidebilir"
Ancak anlaşmazlıklar, genel kararın ardından da henüz sona ermiş değildi. O günden beri FIFA ve stadyum işletmecileri, "Titulares de Palcos y Plateas" grubunu başka yollarla zor duruma düşürmeye çalışıyor. İlk olarak, Dünya Kupası maçlarında normalde izin verilen kendi yiyecek ve içeceklerini getirmelerini yasakladılar. Alternatif ise 123.000 ila 262.000 Peso (6116 ila 13.010 Euro) tutarındaki yemek paketleriydi. Ayrıca, tekil koltukların yeniden satılması durumunda, sahiplerine turnuva boyunca men cezası uygulanacağı tehdidinde bulundular. Her iki plan da Mayıs ayında Meksika mahkemeleri tarafından reddedildi.
Açılış maçına yaklaşık bir buçuk hafta kala, bilet sahipleri hala elektronik biletlerinin teslim edilmesini bekliyor. AMTPP Genel Sekreteri Roberto Ruano Ortega'ya göre, bu işlem en geç geçen Cuma günü tamamlanmış olmalıydı. Ya biletler hiç gelmezse?
Ruano Ortega, Cuma günü sürenin dolmasının ardından, "Bize giriş izni verilmezse, şikayette bulunacak ve mahkemeden güç kullanma izni talep edeceğiz" dedi. "Durum daha da kötüye gidebilir." Temsil ettiği 14.000 taraftarın açılış maçını nihayetinde stadyumda ücretsiz olarak izleyeceğinden hiç şüphesi yok.