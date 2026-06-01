"Durum daha da kötüye gidebilir!" 14.000 taraftar Dünya Kupası açılış maçına bedava girmek istiyor – hatta FIFA'ya "şiddet" uygulamakla tehdit ediyor

1970'te Meksika'da düzenlenen ilk Dünya Kupası'nda, yarı finalde Almanya ile İtalya arasında oynanan yüzyılın maçı ve Pelé'nin Brezilya'sının üçüncü şampiyonluğu sırasında, bu özel durum FIFA ile herhangi bir soruna yol açmamıştı. Ancak bu durum, 1986'daki ikinci turnuvada, dünya futbol federasyonunun tüm biletlere erişim talep etmesiyle değişti. Boşuna. "Titulares de Palcos y Plateas" grubu, Diego Armando Maradona'nın yüzyılın golünü ve İngiltere ile oynanan çeyrek final maçındaki efsanevi "Tanrı'nın Eli"ni, tıpkı Arjantin'in Almanya'ya karşı kazandığı final zaferini izledikleri gibi, ücretsiz olarak izledi.

2026'da Aztek Stadyumu, dünyada bir ilk olarak üçüncü kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. 19 maçla şimdiden Dünya Kupası maçlarının en sık oynandığı stadyumdur. Yaklaşan turnuvada bunlara beş maç daha eklenecek; bunların arasında Meksika ile Güney Afrika arasındaki açılış maçı ve bir son 16 maçı da bulunuyor.

Elbette turnuva sırasında 14.000 koltuğun hak sahipliği konusundaki tartışmalar da tekrarlandı. Bu kez FIFA ve stadyum işletmecisi Ollamani'nin baskısının daha da artması şaşırtıcı değildi; bunun üzerine sahipler, Asociacion Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas (AMTPP) adında bir dernek kurdu. Genel Sekreter Roberto Ruano Ortega, Avusturya futbol dergisi ballesterer'e "Derneğimiz, FIFA ve Aztek Stadyumu'nun planlarına karşı dava açtı ve kazandı" dedi. "Lüks loca ve tribün koltuklarımız saygı görüyor. Hiçbir ödeme yapmayacağız."

Ancak stadyum işletmecisi, FIFA'ya Dünya Kupası maçları için bu koltukların satışını önceden taahhüt ettiği için, Meksika basınının haberlerine göre dünya federasyonuna yaklaşık 54 milyon avro tutarında bir tazminat ödemek zorunda kaldı.