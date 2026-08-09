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"Durum çok net" - Diego Simeone'den Julian Alvarez'in transfer bağlantıları konusunda Arsenal ve Barcelona'ya mesaj
Simeone, Seul'de dimdik ayakta
Simeone, Alvarez'in geleceği konusunda tavrını net biçimde ortaya koydu ve Seul'deki bir basın toplantısında Atletico Madrid'in oyuncuyu satmayı düşünmediğini yineledi. Arjantinli teknik adam, Premier League'e ya da La Liga'daki bir rakibe olası transferle ilgili söylentilere rağmen kulüp yönetiminin 26 yaşındaki oyuncuyu takımda tutma konusunda tamamen aynı görüşte olduğunu vurguladı.
"Durum çok açık, kulüp [Atleti'nin CEO'su] Miguel Angel Gil Marin'in çok iyi açıkladığı bir karar aldı" diyen Simeone, Premier League devi Manchester City ile oynanacak sezon öncesi hazırlık maçı öncesinde basın mensuplarına konuştu. "Sportif açıdan bakıldığında Julian gibi bir oyuncuya sahip olduğumuz için çok mutluyuz ve sportif açıdan onun gelişimini sürdürmesine, kendini geliştirmeye devam etmesine ve bu iki yılda bize verdiklerini yeniden bize vermesine yardımcı olacağız; ki bu da çok fazlaydı.
"Bazı örneklerimiz var, [Antoine] Griezmann'da neler yaşandığını zaten gördük. Yapmamız gerektiği gibi sportif açıdan çalışmak ve son iki yılda yaptığımız gibi yardımcı olmaya çalışmak dışında başka bir yol görmüyorum."
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Barcelona ve Arsenal teyakkuzda
Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, 2022 Dünya Kupası kazananının uzun süredir hayranı ve hücum hattını güçlendirmek için onu kuzey Londra'ya getirme ihtimalini aktif şekilde araştırdı. Arsenal, Vinicius Junior'u kaçırmasının ardından yıldız bir forveti kadrosuna katmayı çaresizce istiyor, ancak Madrid'de aşılması zor bir engelle karşı karşıya.
İki İspanyol devi arasındaki soğuk atmosfere rağmen, Barcelona sportif direktörü Deco, oyuncunun temsilcisi Fernando Hidalgo ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başkentte yapılan bu gizli görüşmeler, Barcelona Alvarez'in kendi renklerini giymek için çaresiz olduğuna inandığı için anlaşmayı canlı tutmayı amaçlıyordu.
Mali engeller ve serbest kalma maddeleri
Anlaşmanın mali boyutu, Katalan ekip için önemli bir engel olmaya devam ediyor. Haberler, Barcelona'nın Manchester City'den Rodri gibi diğer hedeflerin peşine düşmesinin, sıkı mali düzenleme kısıtlamaları nedeniyle kulübün Alvarez transferini fiilen imkansız görmesine yol açtığını öne sürüyor.
Gil Marin, işin içindeki maliyetler konusunda son derece açık konuştu ve herhangi bir kulübün forveti transfer etmesinin tek yolunun, onun astronomik 500 milyon €'luk (428,5 milyon £) serbest kalma maddesini ödemek olduğunu söyledi. Gil Marin, "Benim görüşüm net, kulübün iradesi net, bunu oyuncuya ve menajerine, ayrıca Barca başkanına açıkça ilettik" dedi.
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Alvarez'in yeni bir meydan okuma isteği
Oyuncunun kendisi de bir değişiklik isteme arzusunu gizlemedi. Arjantin'in 2026 Dünya Kupası'nda Avusturya'yı 2-0 mağlup etmesinin ardından Alvarez, yaşadığı hayal kırıklığını kamuoyuyla paylaştı ve Atletico'daki döngüsünün doğal bir sona geldiğini hissettiğini belirtti.
"Konuşmam gereken kişilerle konuştum ve herkes için en iyisi bir transfer. Hayalimi gerçekleştirmek istiyorum" dedi Alvarez. Bu talebe rağmen Simeone ile Gil Marin'in etkilenmiş görünmediği ve oyuncunun antrenmanlara döndüğünde profesyonelliğini korumasını beklediği ifade edildi.
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