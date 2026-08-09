Simeone, Alvarez'in geleceği konusunda tavrını net biçimde ortaya koydu ve Seul'deki bir basın toplantısında Atletico Madrid'in oyuncuyu satmayı düşünmediğini yineledi. Arjantinli teknik adam, Premier League'e ya da La Liga'daki bir rakibe olası transferle ilgili söylentilere rağmen kulüp yönetiminin 26 yaşındaki oyuncuyu takımda tutma konusunda tamamen aynı görüşte olduğunu vurguladı.

"Durum çok açık, kulüp [Atleti'nin CEO'su] Miguel Angel Gil Marin'in çok iyi açıkladığı bir karar aldı" diyen Simeone, Premier League devi Manchester City ile oynanacak sezon öncesi hazırlık maçı öncesinde basın mensuplarına konuştu. "Sportif açıdan bakıldığında Julian gibi bir oyuncuya sahip olduğumuz için çok mutluyuz ve sportif açıdan onun gelişimini sürdürmesine, kendini geliştirmeye devam etmesine ve bu iki yılda bize verdiklerini yeniden bize vermesine yardımcı olacağız; ki bu da çok fazlaydı.

"Bazı örneklerimiz var, [Antoine] Griezmann'da neler yaşandığını zaten gördük. Yapmamız gerektiği gibi sportif açıdan çalışmak ve son iki yılda yaptığımız gibi yardımcı olmaya çalışmak dışında başka bir yol görmüyorum."