"Durmayacağız!" - Mikel Arteta, Manchester City'de alınan ağır yenilgiye rağmen Arsenal oyuncularının şampiyonluk konusunda "artık daha ikna olmuş" olduğunu vurguladı

Erling Haaland’ın ikinci yarıda attığı golle Pep Guardiola’nın takımına galibiyeti getirmesinin ardından, Arsenal’in lig liderliğindeki avantajı sadece üç puana indi. City şu anda bir maç eksiği bulunuyor ve hafta ortasında Burnley’i yenmesi halinde gol farkıyla Arsenal’i geçebilir; ancak Arteta, değişen gidişattan etkilenmiş görünmüyor.

Arsenal teknik direktörü, "Bugün de, Çarşamba günü de, bir hafta önce de inanıyordum çünkü onları her gün görüyorum ve seviyemizi biliyorum" dedi. "Ama bugün [oyuncuların] daha fazla ikna olması gerekiyorsa, bence artık daha ikna oldular. Soyunma odasında bunu konuşuyorlardı.

"Artık yeni bir lig var. Onların bir maçı eksik. Bizim üç puan avantajımız ve oynayacak beş maçımız var. Yani her şey hala mümkün. Durmayacağız ve tekrar devam edeceğiz, bu kesin."