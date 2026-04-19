"Durmayacağız!" - Mikel Arteta, Manchester City'de alınan ağır yenilgiye rağmen Arsenal oyuncularının şampiyonluk konusunda "artık daha ikna olmuş" olduğunu vurguladı
Arteta yenilgiden umut buluyor
Erling Haaland’ın ikinci yarıda attığı golle Pep Guardiola’nın takımına galibiyeti getirmesinin ardından, Arsenal’in lig liderliğindeki avantajı sadece üç puana indi. City şu anda bir maç eksiği bulunuyor ve hafta ortasında Burnley’i yenmesi halinde gol farkıyla Arsenal’i geçebilir; ancak Arteta, değişen gidişattan etkilenmiş görünmüyor.
Arsenal teknik direktörü, "Bugün de, Çarşamba günü de, bir hafta önce de inanıyordum çünkü onları her gün görüyorum ve seviyemizi biliyorum" dedi. "Ama bugün [oyuncuların] daha fazla ikna olması gerekiyorsa, bence artık daha ikna oldular. Soyunma odasında bunu konuşuyorlardı.
"Artık yeni bir lig var. Onların bir maçı eksik. Bizim üç puan avantajımız ve oynayacak beş maçımız var. Yani her şey hala mümkün. Durmayacağız ve tekrar devam edeceğiz, bu kesin."
Etihad'da kaçırılan fırsatlar
Gunners, son maçlara kıyasla çok daha mücadeleci bir performans sergiledi ancak sonuçta rakibin kusursuz bitiriciliği karşısında yenik düştü. Rayan Cherki ev sahibi takım adına skoru açarken, Kai Havertz ise Gianluigi Donnarumma’nın hatasını değerlendirerek skoru eşitledi. Ancak Havertz daha sonra gol önünde verimsiz kaldı ve şampiyonluk yarışının gidişatını değiştirebilecek iki net kafa vuruşunu kaçırdı.
Arteta, taktiksel yaklaşımıyla ilgili olarak, "Buraya maçı kazanmak için geldik" dedi. "Bence mesaj üç gün öncesinden belliydi. Bunu yapmak için hazırlandık, maçı kazanabileceğimize inandığımız alanlara taşımak için. Maça bir gol geride başladık ve psikolojik olarak bununla oynamak zorunda kaldık, ancak bunu kesinlikle başardık. Başardık. Yani orada olduğumuzu kanıtladık. Ancak gerçek şu ki, bugün iki ceza sahası arasında bir fark vardı ve maçı belirleyen de buydu."
Moral desteğine gerek yok
Arsenal'in tüm turnuvalarda son altı maçında dört mağlubiyet aldığı göz önüne alındığında, takımın psikolojik durumu hakkında sorular gündeme geldi. Arteta, sezonun son beş maçlık maratonu öncesinde oyuncularının moralini yükseltmesi gerektiği yönündeki iddiaları hemen reddetti.
Arteta, "Yani, elimizde beş maç kalmışken Premier Lig'i kazanmak ve Şampiyonlar Ligi finaline çıkmak için oyuncuları seçmem gerekiyorsa, bence evde olmalıyım" dedi. "Yani durum böyle değil. Buna gerek yok. Zor anlarda bile buna hiç gerek olmadı."
Gunners için son geri sayım
Arsenal, önümüzdeki hafta sonu Newcastle United ile oynayacağı maç öncesinde yeniden toparlanmak zorunda. Avantaj City'ye geçse de Arteta, sezonun son haftalarında yaşanan baskının genç kadrosunu yıkamayacağından emin. Arteta, "Artık yeni bir lig başlıyor. Her şey hâlâ mümkün," diyerek sözlerini tamamladı.
Gunners, lig ve Avrupa'da çifte kupayı kovalarken, Atletico Madrid ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi çeyrek finali için de hazırlık yapmak zorunda.