74' - İSPANYA YENİDEN ÖNE GEÇTİ, OYARZABAL 3-2'Yİ ATTI! Baena, De La Fuente'nin kulübeden yaptığı hamlelerden biri olarak hem asist yaptı hem gol attı; santrforu da aynı şekilde belirleyici oldu. Atletico Madridli yeteneğin Oyarzabal'a gönderdiği pas çok değerliydi; Oyarzabal da Trafford'u aşırtma bir dokunuşla geçerek İspanya'nın yeniden geri dönüşüne imzasını attı-





61'- İSPANYA BAENA İLE EŞİTLİĞİ SAĞLADI! Atletico'nun hücumcusu, ceza sahası sınırından çıkardığı etkili sağ şutla Trafford'u mağlup etti ve skoru 2-2'ye getirdi.





60' - İspanya'dan harika atak: Baena topu topuğuyla Yamal'la dar alanda verkaç yaparak buluşturdu, Yamal da Trafford'un karşısında beraberlik golüne çok yaklaştı,





55' - KANE PENALTIYI KAÇIRDI, TOP DİREKTEN DÖNDÜ! İngiltere kaptanının destek ayağı çimdeki bir tümsekte hafifçe kaydı: Ortadan gönderdiği sağ vuruş Simon'u ters köşeye yatırmıştı ama top üst direğe çarptı.





53' İNGİLTERE PENALTI KAZANDI! Rodri, Bellingham'la bir top mücadelesine girdi. İspanyol oyuncu topa dokunmadı, Real Madridli orta saha temasla yerde kaldı. Massa önce penaltı noktasını göstermedi, ancak VAR'dan pozisyonu yeniden izlemesi için çağrıldı ve penaltıyı verdi.





40' - İNGİLTERE MAÇI ÇEVİRDİ, KANE! İngiltere maçı yalnızca dört dakika içinde yakalayıp tamamen tersine çevirdi. O'Reilly soldan indi ve ortasını Kane'in kafasına yaptı; Kane de topu İspanya kalesine yönlendirdi. Cucurella'nın da payı var; uzaklaştıramadığı, sadece dokunabildiği kontrol edilebilir top Simon'un arkasından ağlara gitti.





36' - İNGİLTERE GORDON'LA EŞİTLİĞİ YAKALADI! Tuchel'in takımının kontra atağı kusursuzdu; Gordon-Bellingham hattında İspanya'yı geçiş oyununda cezalandırdı. Newcastle'ın eski oyuncusu topu topuğuyla takım arkadaşının önüne açtı, ardından boşluğa koşup açık alanda ilerlerken pası aldı. Simon'u geçen vuruşu da isabetliydi; Wembley ayağa kalktı.





34' - Olmo, Yamal'ın büyüsünde gole yaklaştı: Müthiş bir topuk pasıyla takım arkadaşını ceza sahasında boşa çıkardı, o da kolay olmayan bir pozisyonda sağ çaprazdan vurarak gole yaklaştı.





16' - Son Dünya Kupası'na damga vuran isim yine sahnede: Yamal'ın ara pası İngiltere savunmasını hazırlıksız yakaladı ve takım arkadaşını Trafford'la karşı karşıya bıraktı, ancak kaleci zamanında çıkarak onu durdurdu,





8' - İspanya'nın ikinci golü geçersiz sayıldı! Ruiz, orta sahaya yakın bir noktadan Cubarsí'ye doğru tehlikeli bir orta yaptı ama o topa yetişemedi: seken top Ferran Torres'e geldi, o da golü attı ancak ofsayttaydı





2' - İSPANYA GOLÜ BULDU, YAMAL! İspanya'nın Wembley'de kilidi açması için iki dakikadan az bir süre yetti, ancak Guehi'nin hatası affedilecek gibi değildi. Oyun kurulumunda Manchester City'nin stoperi, arkasındaki Lamine Yamal baskısını fark etmedi; Yamal topu kapıp Trafford'a doğru ilerledi ve sol ayağıyla yaptığı vuruş önce iç direğe çarpıp ardından ağlara gitti.