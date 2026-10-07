Getty Images Sport
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Durdurulamıyorlar! Arjantin, durdurulamaz serisi sürerken üst üste 22. galibiyetine fırtına gibi ulaştı
Arjantin, Buenos Aires'te rahat bir galibiyet aldı
Arjantin, FIFA milli maç arasını Monumental Stadyumu'nda Benin karşısında aldığı ikna edici 3-0'lık galibiyetle tamamladı. Lionel Scaloni'nin ekibi, mücadele boyunca topa sahip olma konusunda üstünlüğü elinde tuttu ve dirençli Afrika savunmasını aşarak tamamen dolu tribünler önünde bir galibiyet daha aldı.
Galibiyet, Buenos Aires'te duygusal bir geceyi taçlandırdı; ev sahibi takımın taraftarları bir zaferi daha kutladı.
Bu sonuç, Arjantin'in son hazırlık maçlarındaki kusursuz serisini sürdürmesini sağladı.
- Getty Images Sport
İkinci yarıdaki fırtına, dirençli rakibi yıktı
Benin'in boş alanları etkili şekilde kapattığı golsüz geçen ilk yarının ardından Arjantin, ikinci yarının başlamasından kısa süre sonra kilidi açtı. Tecrübeli savunmacı Nicolas Otamendi, düzgün bir kafa vuruşuyla ağları bularak dünya şampiyonunu galibiyete taşıyan golü attı.
Oyuna sonradan giren orta saha oyuncusu Nicolas Paz, birkaç dakika sonra ceza sahası içinden yaptığı net vuruşla farkı ikiye çıkardı.
Lionel Messi ise son sözü söyledi ve topu ağlara göndererek skoru 3-0'a getirdi.
Hazırlık maçlarındaki galibiyet serisi 22 maça ulaştı
Bu sonuç, Arjantin'in özel maçlardaki olağanüstü galibiyet serisini üst üste 22 maça çıkardı. Dikkat çekici seri, Haziran 2022'de Estonya'ya karşı alınan 5-0'lık galibiyetle başladı ve Scaloni yönetiminde dört yıldan uzun bir süreye yayıldı.
Arjantin, bu 22 maçta 75 gol attı ve sadece üç gol yedi; 19 farklı rakip karşısında kalesini gole kapattı.
Bu süreçte onlara karşı sadece Kosta Rika, Guatemala ve Moritanya gol atabildi.
- ZUMA Press Wire
Gösteri maçlarındaki yenilmezlik serisi sürüyor
Bu galibiyet, Arjantin'in resmi olmayan maçlardaki genel yenilmezlik serisini de uzattı. Dünya şampiyonu ekip, 2019'dan bu yana bir hazırlık maçında mağlubiyet yaşamadı ve böylece gösteri maçlarındaki yenilmezlik serisini toplamda 28 maça çıkardı.
Scaloni'nin ekibi, tüm milli ara dönemlerinde olağanüstü bir istikrar sergilemeyi sürdürüyor.
Arjantin, resmi eleme maçları yeniden başladığında bu ivmenin üzerine koymayı hedefleyecek.
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