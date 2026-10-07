Bu sonuç, Arjantin'in özel maçlardaki olağanüstü galibiyet serisini üst üste 22 maça çıkardı. Dikkat çekici seri, Haziran 2022'de Estonya'ya karşı alınan 5-0'lık galibiyetle başladı ve Scaloni yönetiminde dört yıldan uzun bir süreye yayıldı.

Arjantin, bu 22 maçta 75 gol attı ve sadece üç gol yedi; 19 farklı rakip karşısında kalesini gole kapattı.

Bu süreçte onlara karşı sadece Kosta Rika, Guatemala ve Moritanya gol atabildi.