Durdurulamayan Raphinha, Sevilla ağlarına üç gol göndererek Barcelona'nın galibiyet serisini uzattı

Raphinha gecenin tartışmasız yıldızıydı; ikinci yarıda iki gol daha atarak hat-trick'ini tamamladı ve ligde bu sezon yedi maçta 12 gole ulaştı. Yaz aylarında Robert Lewandowski ile Ferran Torres'in ayrılmasının ardından Brezilyalı oyuncu santrfor olarak başarıyla kullanıldı.

9 numara rolündeki yeni görevinde parlamaya devam eden oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı sadece sekiz maçta 14 gol ve üç asistlik etkileyici bir katkı yaptı. Dikkat çekici şekilde, bu müthiş form grafiği 72 saat içinde art arda iki hat-trick yapmasını da içeriyor; ilk üçlemesini ise önceki turda Racing karşısında alınan 7-2'lik farklı galibiyette kaydetmişti.