AFP
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Durdurulamayan Raphinha, Sevilla ağlarına üç gol göndererek Barcelona'nın galibiyet serisini uzattı
Barcelona kusursuz serisini sürdürdü
Barcelona, Ramon Sanchez Pizjuan'da Sevilla karşısında geriden gelerek 3-1 kazandı ve ligdeki kusursuz başlangıcını sürdürdü. Roger Torelló'ya göre Youssouf Fofana, 19. dakikada ev sahibi ekip adına açılış golünü attı.
Ancak Raphinha, Andreas Christensen'in isabetli pasının ardından sadece üç dakika sonra skora dengeyi getirdi. Mücadelenin kalan bölümüne deplasman ekibi hakim oldu; topa sahip olmayı kontrol etti ve çok sayıda fırsat yarattı. Flick, ekibinin erken gelen geri düşüşü rahat şekilde tersine çevirmesini izledi. Takımı büyük bir direnç göstererek ev sahibi tribünleri susturdu ve şampiyonluk yolunda hayati önem taşıyan üç puanı daha aldı.
- AFP
Raphinha, santrfor olarak parlıyor
Raphinha gecenin tartışmasız yıldızıydı; ikinci yarıda iki gol daha atarak hat-trick'ini tamamladı ve ligde bu sezon yedi maçta 12 gole ulaştı. Yaz aylarında Robert Lewandowski ile Ferran Torres'in ayrılmasının ardından Brezilyalı oyuncu santrfor olarak başarıyla kullanıldı.
9 numara rolündeki yeni görevinde parlamaya devam eden oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı sadece sekiz maçta 14 gol ve üç asistlik etkileyici bir katkı yaptı. Dikkat çekici şekilde, bu müthiş form grafiği 72 saat içinde art arda iki hat-trick yapmasını da içeriyor; ilk üçlemesini ise önceki turda Racing karşısında alınan 7-2'lik farklı galibiyette kaydetmişti.
Savunmadaki istikrar ve yeni yüzler
Barcelona, hücumdaki parlaklığının yanı sıra, Christensen'i ikinci yarıda uyluk sakatlığı nedeniyle kaybetmesine rağmen savunmada da önemli bir istikrar sergiledi. Dominik Livakovic kalede ilk maçına çıktı ve Sevilla'nın umut vadeden birkaç girişimini durdurarak güven veren bir performans ortaya koydu.
Pau Cubarsi ile Eric Garcia'nın yönlendirdiği savunma hattı, ilk golden sonra rakibe net fırsatlar tanımadı. Lamine Yamal da kanatta kilit rol oynadı; Raphinha'ya iki kritik asist yaptı ve Sevilla kalesindeki Odysseas Vlachodimos'u sürekli tehdit etti. Maç ilerledikçe takımın genel dinamizmi, Sevilla'nın başa çıkamayacağı bir seviyeye ulaştı.
- Getty Images Sport
Barcelona'yı sırada ne var?
Barcelona, 21 puanla şu anda La Liga puan tablosunun zirvesinde rahat bir şekilde yer alıyor. Flick, önümüzdeki günleri Christensen'ın fiziksel durumunu değerlendirmek ve takımını yaklaşan sınavlara hazırlamak için kullanacak. Kulüp, 10 Ekim'de Getafe karşısında lig maçına dönecek, ardından 13 Ekim'de Galatasaray ile oynanacak kritik karşılaşmayla odağını Şampiyonlar Ligi'ne çevirecek.
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