ZUMA Press Wire
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Durdurulamayan Raphinha hat-trick yaptı ve Barcelona'nın inanılmaz galibiyet serisinin arkasındaki sırrı açıkladı!
Muhteşem bir hat-trick galibiyet serisini uzattı
Barcelona, Raphinha'nın başrolde olduğu maçta Racing Santander'i 7-2 gibi net bir skorla mağlup ederek sezona yaptığı sansasyonel başlangıcı sürdürdü. Brezilyalı hücum oyuncusu, bu sezonki La Liga gol sayısını dokuza çıkaran müthiş bir hat-trick yaptı ve final düdüğüyle birlikte resmi maç topunun sahibi oldu. Bu farklı galibiyet, takımın Hansi Flick yönetimindeki durdurulamaz ivmesini bir kez daha pekiştirdi.
Raphinha, takımın performansından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, gelişimini sürdürme konusundaki güçlü kişisel motivasyonunu da korudu.
Mükemmelliğin ve taktiksel konforun peşinde
Raphinha, maçın ardından kulübün medyasına konuşurken, performansından hiçbir zaman tam anlamıyla memnun olmadığını ve oyununu geliştirebileceği alanlar aramayı her zaman sürdürdüğünü kabul etti. Hücum oyuncusu, takım düzeni sorunsuz işlediğinde merkezde oynamaktan ne kadar rahat hissettiğini de dile getirdi.
"Her zaman bir alanda gelişmeniz gerektiğini düşünmek önemlidir. Size hiçbir zaman iyi oynadığımı ya da en iyi seviyemde olduğumu söylemeyeceğim; her zaman geliştirebildiğim her şeyi geliştirmeye çalışırım. Şu anda verdiğimden daha fazlasını takıma kesinlikle verebilirim. Goller ve galibiyet beni mutlu etti, en önemlisi de bu," dedi Raphinha.
Flick’i överirken takım arkadaşlarını desteklemek
Raphinha, teknik direktör Hansi Flick'in dönüştürücü etkisine dikkat çekmekte gecikmedi ve Alman hocanın kulüpteki zihniyetini ile özgüvenini tamamen değiştirdiğini söyledi. Hücum oyuncusu ayrıca, takım arkadaşının moralini yükseltmeye yardımcı olmak için ilk yarıda penaltı fırsatını neden fedakârca Lamine Yamal'a bıraktığını da açıkladı.
"Bence Lamine'in ilk yarıda o anda buna ihtiyacı vardı. Kaçırdı, sorun değil. Ben de kaçırabilirim; bu normal. Ne zaman yapabilirsem ona yardım etmeye çalışacağım. Sadece ona değil, Karim'e ve Anthony'ye de. Bir forvetin gole ihtiyacı olduğunu en iyi ben biliyorum," diye konuştu Raphinha.
Kazanma mentalitesini korumak
İleriye dönük konuşan Raphinha, kadronun Avrupa futbolunun zirvesinde kalmak için doğru zihniyete ve taktiksel konumlanmaya sahip olduğunu vurguladı. Brezilyalı oyuncu, her maçta fırsatlar yaratma ve gol atma konusundaki sarsılmaz istekleriyle takımın ulaşabileceği noktanın hâlâ çok uzak olduğunu savundu.
"Ne zaman fırsat bulsak daha fazla gol aramamız, daha fazla pozisyon üretmemiz gerektiği yönünde bir zihniyetimiz var ve bu sahada da görülüyor. Gol atmak için çok daha iyi konumlanıyoruz, bu yüzden zirvede olmak için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz," sözleriyle noktaladı Raphinha.
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