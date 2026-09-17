Durdurulamayan Raphinha hat-trick yaptı ve Barcelona'nın inanılmaz galibiyet serisinin arkasındaki sırrı açıkladı!

Raphinha, maçın ardından kulübün medyasına konuşurken, performansından hiçbir zaman tam anlamıyla memnun olmadığını ve oyununu geliştirebileceği alanlar aramayı her zaman sürdürdüğünü kabul etti. Hücum oyuncusu, takım düzeni sorunsuz işlediğinde merkezde oynamaktan ne kadar rahat hissettiğini de dile getirdi.

"Her zaman bir alanda gelişmeniz gerektiğini düşünmek önemlidir. Size hiçbir zaman iyi oynadığımı ya da en iyi seviyemde olduğumu söylemeyeceğim; her zaman geliştirebildiğim her şeyi geliştirmeye çalışırım. Şu anda verdiğimden daha fazlasını takıma kesinlikle verebilirim. Goller ve galibiyet beni mutlu etti, en önemlisi de bu," dedi Raphinha.



