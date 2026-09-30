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"Durdurduk" - Joan Laporta, Barcelona'nın yaz transfer döneminde Inter kaptanı Lautaro Martinez'i transfer etme girişiminde neden başarısız olduğunu açıkladı
Barcelona'nın forvet arayışı
Barcelona, yaz transfer dönemine Robert Lewandowski'nin uzun vadeli halefini arayarak girdi. Julian Alvarez için olası bir anlaşmada yaşanan komplikasyonlarla karşılaşmasının ardından, Katalan ekip rotasını Martinez'e çevirdi. Sportif direktör Deco, resmi bir girişimin önünü açan ilk temasları başlattı.
Ardından görüşmelerin sorumluluğunu bizzat Laporta üstlendi. Barcelona Başkanı, 29 yaşındaki forvet için bir anlaşmayı görüşmek amacıyla doğrudan Inter Başkanı Beppe Marotta ile temasa geçti. Ancak İtalya şampiyonu, kaptanının kesinlikle satışta olmadığını belirterek bu hamleyi hemen engelledi.
- Getty Images
Laporta, Inter'in kararlı duruşuna saygı duyuyor
Corriere dello Sport'a konuşan Laporta, transferin nasıl sonuçsuz kaldığını anlattı. Arjantinli milli oyuncuyu övdü ve ardından Marotta'nın kararlı tutumu karşısında geri adım attığını kabul etti.
"O inanılmaz bir oyuncu; ne pahasına olursa olsun onu kaçırmak istemedik," dedi Laporta. "Bu yüzden Başkan Marotta'yı aradım ve bana oyuncunun satılık olmadığını söyledi."
Laporta, Martinez'in Barcelona'ya katılmaya açık olduğunu öne sürse de oyuncunun isteğinin, kulübün iradesine rağmen bir transferi zorlayamayacağını kabul etti.
"Inter bize 'hayır' dedi, biz de onlara her halükarda ayrılıp ayrılmamaya oyuncunun karar vermeyeceğini söyledik, çünkü Inter onu takımda tutmak istiyordu," diye ekledi. "Bu yüzden, büyük saygı duyduğum Beppe Marotta'ya duyduğum saygıdan ötürü durduk ve konu orada kapandı."
Martinez, Barca’nın ciddi ilgisini doğruladı
Başarısızlıkla sonuçlanan bu girişim, Barcelona'nın hücum seçeneklerini yenilemeye yönelik süregelen çabalarını gözler önüne seriyor. Martinez'e büyük hayranlık duymasına rağmen Barcelona, sonunda Inter'in tutumuna saygı gösterdi ve İtalyan deviyle ilişkisini korumak için bu transferin peşini bıraktı.
Martinez daha sonra Gran Gala del Calcio'da konuşurken Barcelona'nın ilgisini doğruladı. Forvet oyuncusu, geleceğini Inter'e bağlamaya karar vermeden önce Camp Nou'ya transferinin gerçekten mümkün olduğunu kabul etti.
"Barcelona hakkındaki söylentiler doğruydu ama sonunda takım arkadaşlarım ve taraftarlarımla birlikte burada kalmak istedim" diyen Martinez, şöyle devam etti: "Benim için Inter, tamamen gurur, mutluluk ve devam etme arzusu demek. Bir kez daha burada kalmayı seçtim, Inter'de büyük şeyler yapmak istiyorum."
- Getty Images Sport
Raphinha, acil santrfor rolünde parlıyor
Martinez'in Inter'e kesin olarak bağlı kalması ve Lewandowski'nin Camp Nou'dan ayrılmış olmasıyla birlikte Barcelona iç çözümler bulmak zorunda kaldı. Ferran Torres'in ardından Paris Saint-Germain'e transfer olması sonrası hücumdaki derinlikleri ciddi şekilde azaldı.
Neyse ki Hansi Flick için beklenmedik bir kahraman ortaya çıktı. Raphinha, acil durum santrforu olarak görev yaparken yıkıcı bir etki yarattı; Brezilyalı oyuncu bu sezon sadece sekiz maçta dikkat çekici 14 gol kaydetti. Bu arada Martinez, İtalya şampiyonunun hücum hattına liderlik ederek yeni kupalar kazanma hedefini sürdürmeye devam edecek.
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