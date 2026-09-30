"Durdurduk" - Joan Laporta, Barcelona'nın yaz transfer döneminde Inter kaptanı Lautaro Martinez'i transfer etme girişiminde neden başarısız olduğunu açıkladı

Corriere dello Sport'a konuşan Laporta, transferin nasıl sonuçsuz kaldığını anlattı. Arjantinli milli oyuncuyu övdü ve ardından Marotta'nın kararlı tutumu karşısında geri adım attığını kabul etti.

"O inanılmaz bir oyuncu; ne pahasına olursa olsun onu kaçırmak istemedik," dedi Laporta. "Bu yüzden Başkan Marotta'yı aradım ve bana oyuncunun satılık olmadığını söyledi."

Laporta, Martinez'in Barcelona'ya katılmaya açık olduğunu öne sürse de oyuncunun isteğinin, kulübün iradesine rağmen bir transferi zorlayamayacağını kabul etti.

"Inter bize 'hayır' dedi, biz de onlara her halükarda ayrılıp ayrılmamaya oyuncunun karar vermeyeceğini söyledik, çünkü Inter onu takımda tutmak istiyordu," diye ekledi. "Bu yüzden, büyük saygı duyduğum Beppe Marotta'ya duyduğum saygıdan ötürü durduk ve konu orada kapandı."



